Prende il via ufficialmente la seconda edizione del Wave Summer Music, il Festival musicale che porterà a Catania (Villa Bellini) grandi artisti, protagonisti della musica italiana. Gli appuntamenti live sono stati ufficializzati questa mattina al Comune di Catania nel corso della conferenza stampa che ha visto il sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’assessore agli eventi culturali, Barbara Mirabella, presentare il programma della rassegna Summer Fest 2021, la rassegna estiva che oltre al Wave Summer Music prevede manifestazioni di teatro, letteratura, musica classica e pop, cabaret, festival e arte contemporanea.

Il Wave Summer Music, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, sarà aperto dai Fast Animals and Slow Kids (26 agosto) e proseguirà con Aka 7Even (28 agosto), Ketama126 (30 agosto), Max Pezzali (7 e 8 settembre), Emis Killa & Jack La Furia con Il Tre e Random (13 settembre), Michele Bravi (14 settembre) e Gazzelle (15 settembre). Tutti i live saranno organizzati a Villa Bellini.

“I concerti del Wave Summer Music - commenta Giuseppe Rapisarda - saranno organizzati nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19. Abbiamo predisposto tutte le misure necessarie per assicurare un afflusso ed un deflusso regolare, il distanziamento del pubblico e la visione ottimale dei concerti per tutti i partecipanti. Villa Bellini, grazie ai suoi ampi spazi, ci permette di svolgere al meglio tutte le fasi che vanno dall’accoglienza fino al post concerto. Possiamo garantire già da adesso la piena sicurezza. Il pubblico ha una gran voglia di riappropriarsi dei propri spazi e di partecipare ai grandi eventi. Ci siamo impegnati e continueremo a lavorare e ad investire per consentire la ripresa dell’intero settore che è stato penalizzato dalle disposizioni restrittive”.

Fast Animals and Slow Kids (26 agosto) - Il tour “Dammi più tempo” sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band - che da sempre ha trovato sul palcoscenico il proprio habitat naturale – in un’inedita versione acustica. I Fask ripercorreranno tutte le tappe di questo lungo viaggio fatto di chilometri, palchi, sudore, stage diving ed esseri umani. Lo faranno in acustico, in un live che li porterà vicini al proprio pubblico, che a gran voce ha chiesto di tornare a vederli dal vivo e che potrà prendere parte a questo racconto, iniziato dieci anni fa con Cavalli, fino ad arrivare a Cosa ci direbbe e destinato ad andare ancora molto lontano.

Aka 7Even (28 agosto) - L’artista racconta così il ritorno ai live: «In questi mesi ho già avuto modo di incontrare il pubblico in diverse occasioni, ma l’idea di farlo finalmente con un live è entusiasmante: sarà un set speciale, carico di adrenalina ed energia. Il live è la mia dimensione naturale, quella in cui so di poter maggiormente stupire e coinvolgere i miei fan. Non vedo l’ora di ricominciare a girare l’Italia per incontrare finalmente tutti e per avere la possibilità di far vivere al mio pubblico quella che prometto sarà una vera e propria esperienza. Finalmente Aka 7even troverà anche il suo spazio dal vivo.»

Ketama126 (30 agosto) - Dopo il successo di “KETY”, album del 2019 certificato disco d’oro prima della pubblicazione di "KETY REBORN” - la nuova edizione del disco contenente 5 inediti e 1 remix uscita a luglio 2020 -, il rapper e producer romano lo scorso aprile è tornato con il banger drill “Aquile” e a luglio rilancia con “Sud”, un brano in cui, senza rinunciare al suo stile e alla sua attitudine, si confronta con sonorità estive. La produzione musicale realizzata dallo stesso Ketama126 in collaborazione con il duo di producer spagnoli livinlargeinvenus infatti ha un sapore latino ma nella parte finale non manca la chitarra (suonata da Francesco Lella), strumento spesso presente nei brani dell’artista romano.

Max Pezzali (7 e 8 settembre) - Il “Max90 Live” ripercorre i grandi successi di Max Pezzali attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. Il live farà tappa anche a Catania il 7 e 8 settembre a Villa Bellini. Cantautore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90 - gli anni del suo esordio con gli 883 - Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

Emis Killa & Jack La Furia con Il Tre e Random (13 settembre) - Il rap e l’hip hop saranno i protagonisti del live di Emis Killa, Jake la Furia, Random e il Tre previsto il 13 settembre a Catania (Villa Bellini). Emis Killa è da anni uno dei personaggi di punta della scena hip hop italiana. Arrivato al successo grazie al suo eccezionale talento nel freestyle, è riuscito a lanciare nel giro di pochi anni tante hit capaci di superare il milione di click, views e stream. Jake La Furia - ex componente dei Club Dog, trio che ha padroneggiato per anni sulla scena hip hop nazionale - dal 2012 ha intrapreso la carriera da solista, dove ha raggiunto grandi successi ottenendo con il singolo El Party un quadruplo disco di platino. Random, giovane rapper riccionese, è giunto alla ribalta nel 2019 con il singolo ‘Chiasso’, con oltre 90 milioni di stream sulle piattaforme digitali, ed ha al suo attivo diversi dischi d’oro e di platino.

Il Tre, all’anagrafe Guido Senia, è stato vincitore nel 2016 del ‘One Shot Game’ - uno dei contest nazionali rap più importanti – e all’inizio del 2021 è uscito il suo primo album ufficiale ‘Ali’.

Michele Bravi (14 settembre) - Michele Bravi torna ad esibirsi dal vivo con sei date live piano e voce. Il tour si concluderà martedì 14 settembre a Catania presso la Villa Bellini. L’artista porterà sul palco, oltre al singolo “Falene”, uscito il 18 giugno, i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato lo scorso gennaio e debuttato #1 nella classifica FIMI/GFK, come “Mantieni il bacio”, certificato disco d’oro con oltre 10 milioni di stream e 6 milioni di views, e alcune delle sue canzoni di maggior successo.

Gazzelle (15 settembre) - Romantico, urbano ed eccentrico comunicatore, Gazzelle colleziona successi discografici uno dopo l’altro: oltre agli album “PUNK” certificato platino, “MEGASUPERBATTITO” e “OK” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Scusa”, “Coltellata”, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, e Lacri-ma”.

I biglietti per tutti i concerti sono già in vendita online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.