Webinar - Donne e violenza, tra storia e attualità

Esiste un filo conduttore tra il sostegno a gruppi e comunità segnate dal trauma della violenza e il lavoro di aiuto individuale volto al recupero della memoria ed alla rielaborazione dei ricordi rimossi perché troppo dolorosi. Prendendo spunto da alcuni fatti storici realmente accaduti a Capizzi (ME) durante la seconda guerra mondiale e dalla ricostruzione, attraverso le testimonianze delle sopravvissute, delle violenze subite dalle donne e rimosse dalla coscienza collettiva, ben documentate dal saggio “Le ciociare di Capizzi” della scrittrice Marinella Fiume, il seminario intende mostrare questo parallelismo ed orientare nel lavoro di aiuto psicologico, giuridico e sociale a favore delle donne vittime di violenza, anche attraverso iniziative comunitarie di auto-aiuto.

Nel corso del seminario verranno proiettati alcuni spezzoni di film utili a evidenziare i meccanismi psicologici, emotivi e relazionali sollecitati dal recupero della memoria traumatica. Tale processo, pur presentando risvolti dolorosi, diviene propedeutico alla rielaborazione evolutiva e catartica della sofferenza e dell’abuso.



PROGRAMMA

ore 8.00 - Collegamento dei partecipanti alla piattaforma

ore 8.30 - Introduzione e moderazione

Dott.ssa Maria Pia Fontana



Saluti istituzionali

Dott.ssa Palmina Fraschilla, Assessore alle Pari opportunità Comune di Acireale

Dott. Fabio Manciagli, Assessore alla Cultura Comune di Acireale

Dott. Salvatore Raffa, Presidente CSVE



ore 9.00 – Il recupero della memoria collettiva di una violenza di gruppo

Prof.ssa Marinella Fiume

ore 9.45 – I progressi giuridici e legali nella tutela delle donne vittime di violenza

Avv. Melinda Calandra



ore 10.30-11.00 - Visione e commento di brani scelti tratti da film a tema, a cura della dott.ssa C. Bosco



11.00- 11.15 - Pausa



11.15 – Il trattamento psicologico nei casi di abuso e la rielaborazione del trauma individuale

Dott.ssa Carmen Bosco



ore 12.00 – La voce delle donne vittime di violenza, ospiti presso la Comunità Madonna della Tenda di Cristo

Dott.ssa Graziella Fusto



ore 12.45- Il ruolo del volontariato e della comunità civile nel sostegno alle donne fragili

Educatrice Laura Galvagno



ore 13.30-14.00 – Dibattito e conclusioni



L’evento è in fase di accreditamento all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali. L’ID è 39916. ll webinar dà agli insegnanti di religione della Diocesi di Acireale la possibilità di conseguire crediti.



La quota di iscrizione è di € 20,00 (Iva inclusa) non rimborsabile, eccetto il caso di non attivazione del seminario. Entro il 09.12.2020 inviare via email alla Segreteria dell’EAS la scheda di iscrizione e la ricevuta del versamento della quota iscrizione. Il versamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul c.c. IBAN

n° IT51 T0521626200000000 118971intestato a: E.A.S. - Ente Attività Sociali presso il Creval, sede centrale di Acireale, specificando il nominativo del partecipante e il titolo del convegno nella causale.



INFORMAZIONI

Dott.ssa Maria Gabriella Leonardi

easacireale@gmail.com

www.facebook.com/cdc.acireale

