Escursioni di ogni tipo, teatro e sagre: cosa fare a Catania nel weekend

Sta per arrivare il weekend. E nella speranza che il tempo possa migliorare dopo le piogge della settimana, sono tanti gli appuntamenti in programma.

Chi vuole conoscere nel dettaglio Catania potrà scegliere tra 'Catania barocca', 'Catania tra misteri e leggende by night', 'Una domenica all'Orto', 'La Catania destrutta - Storia di un terremoto', l'escursione alla Valle dell'Anapo o la ciaspolata sull'Etna.

Teatro, musica e libri faranno la loro parte con le ultime repliche di 'Oggi sposi, sentite condoglianze' al Teatro ABC, con il concerto di Danilo Rea al Monk e con la presentazione del libro 'Il sentimento del mare'.

Gli appassionati dei mercatini potranno invece recarsi alla 'A Fera Bio' al Parco Madre Teresa di Calcutta o a Viagrande per la 'Sagra della crispella e dell'anguilla'.

Un viaggio attraverso il tempo e la storia, esplorando i tesori barocchi della splendida Catania. Tutto inizierà nella pittoresca Piazza Duomo, il cuore pulsante della città, dove si potrà ammirare la maestosa cattedrale dedicata a Sant’Agata, il celebre Palazzo degli Elefanti e la suggestiva Fontana dell’Amenano. Al centro della piazza, si erge la Fontana dell’Elefante, conosciuta come “U Liotru”, simbolo per eccellenza di Catania. Si proseguirà poi verso Sant’Agata la Badia, un capolavoro architettonico di Gian Battista Vaccarini, artefice della rinascita barocca di Catania dopo il terremoto del 1693. La sua facciata rappresenta una delle più affascinanti opere barocche della città. Il cammino proseguirà poi presso la storica Via Vittorio Emanuele, fino a raggiungere la suggestiva Piazza San Francesco. Da qui, si percorrerà una parte della famosa Via dei Crociferi, cuore pulsante della città, con le sue splendide chiese barocche.

Il piccolo chiassoso, spassoso, club di Officine Culturali continua anche nel 2024 con un nuovo laboratorio all’Orto Botanico di Catania. Domenica 14 gennaio 2024 alle 10:30 l’appuntamento è con “Arte in orto: personaggi fantastici e dove trovarli”. Attraverso un viaggio tra i colorati e profumati viali alberati del museo verde, osserveremo fiori, foglie e frutti al fine di evidenziare le differenze tra le diverse specie. Conclusa la fase narrativa, immersi nell’antico giardino, bambini e bambine saranno coinvolti e coinvolte in un’attività ludico- creativa: attraverso la tecnica del collage realizzeranno ritratti unici con il materiale vegetale, fiori, foglie e semi, raccolto durante il percorso.

Domenica 14 gennaio, al termine della celebrazione eucaristica delle ore 18, l'attrice Claudia Koll sarà la prima protagonista degli incontri culturali organizzati dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Cannizzaro, in provincia di Catania, per dare testimonianza del suo percorso di conversione e di fede. L'appuntamento rientra nel programma allestito in occasione dell'anno Mariano, aperto il 26 novembre scorso, in memoria dei 400 anni dal Voto della Città di Palermo espresso a causa della peste del 1624, dei 170 anni dalla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione e dei 70 anni dall'arrivo a Cannizzaro della statua della Madonna.

Appuntamento alle ore 8:15 presso Piano Provenzana (Etna nord) per la 'Ciaspolata etnea: la pineta centenaria'. Sotto gli imponenti Pini, la passeggiata sarà facile e rilassante; una volta usciti dal bosco vi immergerete nell’areale della regina indiscussa dei boschi: la Betulla Aetnensis.

Appuntamento dal 12 al 15 gennaio 2024 in Viale della Regione a Viagrande con la sagra della crispella e dell'anguilla. Stand con street food internazionale, crispelle dolci e salate, arancini dolci e salati, panelle, polpette dii carne, verdure in pastella, dolci al pistacchio, pane e pinsa, opzioni vegan e tanto altro. Stand con manufatti artigianali realizzati dagli artisti locali.

La valle dell´Anapo permette di addentrarsi nella natura selvaggia del canyon di Pantalica con un sentiero molto panoramico che si snoda a fondo valle in una scoperta unica e continua. Il sentiero è l'ex linea ferroviaria che a inizio del Novecento venne realizzata per collegare i vari paesi circostanti, passando in mezzo alla vallata tra gallerie e panorami mozzafiato. L'associazione Esploriamo organizza una escursione culturale alla riscoperta di questi magnifici posti.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte. Proseguirà con il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere e la sua simbologia. Villa Cerami, via Crociferi, il cavallo senza testa ed i suoi intriganti segreti. La Statua di Bellini. Piazza Università e le leggende dei candelabri.

Obiettivo Catania e Catania Libri organizzano una serie di incontri settimanali atti alla conoscenza della storia, dell'arte e della cultura di Catania. Ogni incontro tratterà un argomento diverso. Per la partecipazione ad ogni incontro è previsto un contributo ad offerta libera ed è necessaria la prenotazione almeno il giorno prima dell'evento. Ogni incontro si svolgerà in due turni: dalle 16:30 alle 18:00 il primo turno, dalle 18:30 alle 20:00 il secondo turno.

Venerdì 12 gennaio, alle 21.30, e sabato 13 gennaio, sia alle 19 che alle 21.30, Rea suonerà affiancato da un paio di amici di lungo corso, il palermitano Mimmo Cafiero alla batteria, musicista e di rara energia creativa magistralmente sostenuto dall’inconfondibile suono e dalla grande perizia del musicista etneo Nello Toscano al contrabbasso.

Sabato 13 gennaio 2024, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Evelina Santangelo dal titolo 'Il sentimento del mare'. Ingresso libero. Dialoga con l'autrice Barbara Mileto. Per informazioni telefonare al numero 095-7169610.

Le domeniche dal 14 gennaio al 17 marzo 2024 alle ore 11:00 Officine Culturali vi accompagnerà alla scoperta dell’Orto Botanico di Catania. Con “Una domenica all’Orto” potrete scoprire e approfondire le collezioni del giardino scientifico dell’Università di Catania. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà tra i profumati e colorati viali del museo verde per ammirare l’orto generale, l’orto siculo e la grande serra. Potrete così trascorrere una piacevole domenica mattina tra la natura senza lasciare la città, scoprendo alberi, piante e fiori che raccontano la storia di uomini e donne e di luoghi lontani e che mostrano la bellezza e la varietà delle collezioni presenti all’Orto Botanico di Catania.

In ricordo dell’orribile terremoto che il 9 e l'11 gennaio 1693 distrusse Catania e il Val di Noto, verrà seguito un itinerario alternativo, attraverso gli occhi e le parole dei testimoni dell’epoca, alla scoperta di “com’era architettata Catania” prima che quell'inferno cancellasse parte della nostra storia. Dopo più di tre secoli, si cercherà di far emergere dalla polvere del tempo, quelle memorie perdute e quello che ancora esiste e resiste. A cura di Ivan Nicosia.

Iproduttori di cibo certificato da agricoltura biologica e i produttori slow food ti aspettano a Catania al mercatino 'a fera bio Mercato della Terra Slow Food, al Parco Madre Teresa di Calcutta (di fronte il cine teatro Ambasciatori). Il mercato è anche Mercato della Terra, rete di mercati di produttori e di contadini di carattere internazionale promosso da Slow Food. Alla 'A Fera Bio potrai trovare un offerta varia di cibi genuini: ortaggi, frutta, legumi, miele, conserve, salumi, formaggi, farine di grani antichi molite a pietra, pasta artigianale e prodotti da forno. Ma è anche possibile praticare attività yoga con la nostra insegnate Alice; far fare laboratori manuali ai più piccini con la maestra Elisa ed ascoltare buona musica.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

Si rialza il sipario al Teatro ABC di Catania con il primo spettacolo del nuovo anno per la stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024. Pino Insegno e Alessia Navarro da venerdì 5 gennaio (fino al 14 gennaio) saranno i protagonisti di “Oggi sposi… sentite condoglianze”, seguito della loro precedente commedia “Finché morte non ci separi”. Ancora una volta al centro della scena ci saranno le dinamiche legate al rapporto di coppia. Una storia d’amore “unica” come tante, “rose e fiori” all’inizio e imprevedibile con il passare degli anni. Si accende, si consolida, si sgretola: nuovi amori, nuovi “per sempre”, tanti colpi di scena e un finale inaspettato.