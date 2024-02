Escursioni sulla neve, itinerari storici, musica LIVE: cosa fare a Catania nel weekend

Week-end in arrivo e come sempre pregno quello che sta per arrivare a Catania e provincia.

Ad essere impazienti saranno sicuramente gli amanti della neve, visto che in questo momento l'Etna sta finalmente facendo la sua parte da questo punto di vista: diversi i trekking o le ciaspolate a disposizione per passare un po' di tempo 'in bianco'.

Interessanti anche le mostre 'Etna di ghiaccio e di fuoco' e 'Arte in Sicilia nel secondo novecento'. Spazio alla musica LIVE con Mario Venuti allo Zò Centro Culture Contemporanee.

Le donne protagoniste con due interessanti itinerari: 'La Sicilia è donna', 'L'altra metà del cielo: l'universo femminile della città di Catania'. Altrettanto 'sfiziosi' gli itinerai 'Catania massonica ed esoterica' e 'Catania esoterica ed alchemica'.

Il tour sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno simboli, misteri e leggende nella Catania meno nota e massonica. Aspetti architettonici e simbologia saranno le principali chiavi di lettura del tour.

Galli, melagrane, labirinti, scacchiere sono solo alcuni dei simboli che analizzeremo. Si parlerà dei ruoli di architetti che hanno contribuito nella costruzione di Catania: Vaccarini e Fichera. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, alchemici ed esoterici.

Le guide naturalistiche Antonio Di Grazia ed Enrica Piera Paola Messina vi propongono, nelle giornate di Sabato 2 e Domenica 3 Marzo, di “cogliere l’attimo” per compiere un piacevolissimo trekking con l’ausilio delle ciaspole tra i rigogliosi boschi innevati del versante nord dell’Etna. Dopo una fugace apparizione ed una lunga attesa, finalmente le condizioni dell’innevamento consentono questa settimana di effettuare una passeggiata nei sentieri innevati per rivivere, finalmente, la magia del bianco inverno.

Il tour sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Conoscerete una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, alchemici ed esoterici. Sarà data una interpretazione alle statue poste sugli abachi del portale della Chiesa del Santo Carcere. Si parlerà della Norma e il rapporto con la dea Luna, delle donne che fecero parte della storia di Catania quali ad esempio Gammazita e la Baronessa di San Giuliano.

Dopo il grande successo del suo tour estivo e l'uscita di tre singoli (Napoli-Bahia, Segui i tuoi demoni e Paradiso) Mario Venuti si prepara a festeggiare un doppio traguardo nei più prestigiosi teatri italiani. Con la sua versatilità artistica, Venuti ci regalerà un concerto unico, caratterizzato dalle calde sonorità jazz e con un sguardo al suo tanto amato Brasile. Il cantautore interpreterà i suoi brani più celebri, oltre a molte canzoni italiane, facendo rivivere emozioni e ricordi legati a brani intramontabili.

Questa prima domenica di marzo ecco una bella passeggiata naturalistica nel suggestivo bosco di Piano Bello, al cospetto del centenario “Ilice du Carrinu”, tra natura incontaminata, fotto bosco, scorci del vulcano e pagghiari. Sarete accompagnati dalla guida locale Gabriele, il quale illustrerà i vari aspetti del vulcano e le caratteristiche del sentiero nei vari punti di osservazione.

Domenica 3 Marzo appuntamento in Piazza per una degustazione unica nel suo genere in collaborazione con Geeno: gelato e vino accompagnati dalle nostre tapas. La degustazione inizierà alle 18:30 e proseguirà fino a tarda sera in compagnia dei Disco Hill e della loro musica.

Mostra fotografica "Etna di ghiaccio e di fuoco" di Salvo Orlando, l'esposizione sarà inaugurata presso la galleria FIAF del fotoclub Le Gru di Valverde. La mostra si propone di condurre lo spettatore nell'esplorazione dei contrasti cromatici che un vulcano come l'Etna può offrire, attraverso fotografie di eruzioni infuocate e paesaggi innevati.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni, ancora oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglierà mostrandocela in tutta la sua bellezza. Villa Ardizzone fu commissionata da Tommaso Ardizzone e la moglie Giulia Gualtieri di San Giorgio all’ingegnere Carmelo Malerba Gurrieri.

Un itinerario dedicato alla Giornata internazionale della donna. Ricorderemo le figure femminili che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia della Sicilia. Un viaggio affascinante sulle tracce di alcune figure femminili spesso nascoste tra le pieghe di una storia vissuta e scritta, quasi esclusivamente, da uomini. Percorreremo le strade e le piazze della città, alla riscoperta del volto femminile di Catania, seguendo le tracce che alcune donne hanno lasciato. A cura di Ivan Nicosia.

Il Teatro Massimo Bellini è orgoglioso di presentare la prima assoluta de "Il berretto a sonagli” di Marco Tutino. L’opera, frutto dell’impegno dell’Ente nella promozione di opere contemporanee, è stata commissionata al celebre compositore milanese con la regia di Davide Livermore e libretto di Fabio Ceresa. In apertura, il grande successo del 1990 'La lupa' (Marco Tutino, libretto Giovanni Leva) suggella un binomio operistico che celebra la figura e il lavoro di Marco Tutino, da sempre capace di unire temi tragici ad un approccio contemporaneo e cinematografico all’opera.

Bambini e bambine intraprenderanno un viaggio nel tempo attraverso le colorate stanze, i rigogliosi giardini e i labirintici corridoi del Monastero dei Benedettini andando alla scoperta di un’arte antichissima: quella di illustrare e decorare gli antichi manoscritti, tramandata dai monaci amanuensi che un tempo abitavano il complesso monastico.

Anche la Fondazione Puglisi Cosentino aderisce all'iniziativa di riduzione costo del biglietto nella prima domenica del mese: domenica 3 marzo ticket ridotto da 10,00€ a 8,00€. Entrando a Palazzo Valle, gia dal cortile, la collezione permanente di Fondazione Puglisi Cosentino, coinvolge i visitatori con opere site specific di artisti di calibro internazionale, pilastri del '900: Carla Accardi, Jannis Kounellis e Giovanni Anselmo. Negli spazi espositivi del terzo livello, la mostra Arte in Sicilia nel secondo Novecento, dalla collezione di Filippo e Anna Pia Pappalardo.

Sicilia Gaia organizza una ciaspolata guidata da Rosario Calcagno guida Federescursionismo, esperto geologo. Seguendo il percorso della pista di fondo "Poiana" splendida pista dedicata allo sci di fondo che tra gli splendidi coni avventizi di varie epoche come il monte Conca e il Monte Baracca, vi porterà fino all' omonimo Rifugio di Monte Baracca meta dell'escursione. Farete proprio li una breve pausa snack per poi ripartire e ritornare al punto di partenza.

Domenica 3 marzo l'Associazione Guide Turistiche Catania, in occasione della festa della donna, propone l'itinerario ''L'ALTRA META' DEL CIELO: l'universo femminile della città di Catania'', una passeggiata cittadina per raccontare le storie di donne che hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia della città. Un itinerario dedicato a loro, al coraggio di Agata, all'intelligenza di Virdimura, alla fragilità di Rosalia e alle altre protagoniste della città al femminile.

Un Paolo Borsellino picaresco, sfrontato, rabbioso, lucido, imprevedibile, mai mesto. È il giudice-eroe protagonista della pièce La grande menzogna scritta e diretta da Claudio Fava e interpretata da David Coco. Lo spettacolo, prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti terrestri, dopo il debutto di successo dell’anno scorso, arriva ora al Piccolo Teatro della Città, venerdì 1, sabato 2 (ore 21), all’interno del cartellone di nuovoteatro del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.