Sagre, musica LIVE, Scanzi a teatro: cosa fare a Catania nel weekend

E' arrivato il primo weekend di settembre, che per molti è già un'oasi di pace dopo essere rientrati al lavoro dalle ferie estive.

Tantissimi gli appuntamenti, musicali in primis con il concerto degli Articolo 31 alla Villa Bellini, il 'Freddie: The show must go on' a Zafferana Etnea e gli omaggi a Franco Battiato con lo spettacolo di Andrea Scanzi (sempre a Zafferana) ed il Festival Lirico dei Teatri di pietra.

Spazio al cibo con la Sagra del Pesce (nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna di Ognina) e la sagra dei fritti siciliani a Viagrande. Dello stesso tenore anche la Fiera di settembre a Paternò.

Gli Articolo 31 dopo aver collezionato sold out in tutta Italia si preparano a portare la loro musica in Sicilia. J-AX e Dj Jad saranno venerdì 1 settembre a Catania (Villa Bellini) in un concerto inserito nel cartellone del Wave Summer Music. Il live, prodotto da Vivo Concerti, è promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte della programmazione del Catania Summer Fest 2023, curato dal Comune di Catania.

Appuntamento dall'1 al 3 settembre 2023 a Viagrande con stand e tutte le tipologie di fritti siciliani: arancini, bombe, siciliane, crispelle con acciughe o ricotta, panelle e street food palermitano, iris, raviole, graffe, crispelle al miele, paranza di pesce, polpette di carne, verdure in pastella, dolci al pistacchio, cannoli, pidoni messinesi, opzioni #vegan o senza #glutine e tanto altro.

Appuntamento dall'1 al 3 settembre 2023 con la 'Sagra del Pesce' in occasione della Festa della Madonna di Ognina. 1 Settembre sfilata di moda 'La magia di un sogno' e show dance. 2 settembre Samarcanda in concerto e 3 settembre Tribute band Pooh Rewind. Ingresso libero.

Un fantastico cast di artisti (Fabio Abate interpreterà il brano di David Bowie 'Under Pressure' e Carla Basile interpreterà come soprano 'Barcellona') si esibiranno sullo stesso palco per uno show unico e spettacolare. Freddie Mercury, interpretato magistralmente da Luca Villaggio ti sorprenderà. Sulla scena anche ballerini di alta qualità come Alessandro Caruso, Roberta Cali e Ilaria Frazzetto che si esibiranno durante alcune performance.

Nel corso dei secoli la lava del vulcano ha sempre rappresentato uno dei simboli del territorio, ma sin dagli albori della sua storia tutta l’area ha mantenuto un rapporto privilegiato anche con l’acqua. Si ripropone un imperdibile itinerario cittadino, che seguendo il misterioso Amenano - fra storia e leggenda - racconta l'archeologia dell'acqua a Catania.

Sabato 2 settembre 2023, a partire dalle ore 17.00, appuntamento ad Acireale (Via Provinciale Santa Maria Ammalati) con l'esposizione d'auto d'epoca Cosmofest organizzata dall'Associazione 'Santi Cosma e Damiano'. Ingresso libero. Il tutto sarà all'interno della Manifestazione 'Cosmofest' (1-3 settembre 2023) che prevede anche stand, spettacoli, cavalli, maschere, bar a buio e la sagra della rosetta con la mortadella.

L’omaggio a Battiato. E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato. L’unica data siciliana del recital di e con Andrea Scanzi è domenica 3 settembre 2023 alle ore 21.15 all’anfiteatro Falcone e Borsellino. Un centro di gravità permanente che troverà il suo equilibrio Ai piedi dell’Etna. La rassegna organizzata da Eventi Olimpo rientra tra le proposte artistiche di Etna in scena, il cartellone estivo promosso dal Comune di Zafferana Etnea (CT).

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizierete dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

Venerdì 1 settembre 2023 alle 20:00, alle 20:30, alle 21:30 e alle 22:00, un nuovo appuntamento al Monastero dei Benedettini di Catania con “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate serali alla scoperta del gioiello del Tardo Barocco siciliano. Il team di Officine Culturali guiderà i visitatori e le visitatrici in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

La sera di sabato 2 settembre, nel cuore pulsante della città di Acireale, in piazza Duomo alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Rosso: la bottega dei bottoni” dell’associazione Guardastelle. Dopo i successi riportati in Sicilia, in Italia e in Svizzera la performance ideata dal team dell’associazione tornerà a casa.

Alla costante ricerca del bello e in un’inesauribile scoperta del nuovo, torna anche quest’anno Ricci Weekender, il festival internazionale emblema della Sicilia che si apre al mondo e che richiama a sé un ampio ventaglio dei suoni e delle migliori cucine contemporanee. In programma a Catania dall’1 al 3 settembre, Ricci Weekender firma quest’anno la sua V edizione: un traguardo importante che segna il successo di un festival unico nella stagione italiana, confermando la collaborazione tra il circolo MercatiGenerali, la radio britannica con base a Londra Worldwide FM fondata dal dj e producer Gilles Peterson, e il cuoco inglese Ed Wilson.

Appuntamento dall'1 al 10 settembre a Paternò, precisamente a Villa Moncada, per la 'Fiera di settembre'. Area luna park, spettacoli, agricoltura, artigianato, prodotti tipici, gastronomia, commercio, articoli per la casa e per il tempo libero. Ogni giorno dalle ore 17 alle ore 24. Ingresso libero.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un trekking pomeridiano-serale lungo il versante nord dell’Etna che si concluderà con la contemplazione del tramonto con lo scenario vastissimo della costa Jonica e crateri sommitali. Si partirà dal Rifugio Citelli per il sentiero n. 723 che risale le ultime propaggini del bosco di betulle, presenza rara ed esclusiva sull’Etna, per poi risalire il versante in cui - in questo periodo - si trovano vaste distese di saponaria e astragalo, tipiche piante d’alta quota.

L’associazione di promozione sociale Momenti Doc organizza una serata di Dipingo diVino, una serata di pittura in compagnia, nel più bel luogo di cultura del Vino, in Cantina. Accompagnati dalla guida di Francesca e Italia potrete dipingere il quadro raffigurato in locandina, ripercorrendo insieme e passo passo tutti i passaggi utili a realizzarlo.

Il 3 Settembre, alle 21, saranno le melodie uniche e eterne di Franco Battiato ad inaugurare l'anfiteatro dell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo in Aci Catena (CT). L'edizione 2023 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano, per la prima volta, inonderà di musica e arte il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo, a pochi chilometri dalla Terra dei Ciclopi, con il FRANCO BATTIATO TRIBUTE, opera di contaminazione tra pop e lirica, un viaggio nell'universo musicale e poetico di Franco Battiato.

Una mostra di veri corpi umani - impara dai morti. Fino a pochi anni fa, guardare dei cadaveri e fare ricerche sulla caratteristica anatomica degli stessi era un ambito riservato esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione delle università. La scoperta della plastinazione e della presentazione di pezzi di esposizione in occasione di mostre pubbliche ora permette al pubblico di farsi un’idea del corpo umano.