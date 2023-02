Ad Acireale e Misterbianco è già Carnevale, teatro d'autore e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

Nonostante il maltempo che lo sta precedendo, è di nuovo weekend a Catania e provincia. Per chi vorrà ancora rendere omaggio a Sant'Agata sono ancora innumerevoli gli eventi ai quali si potrà partecipare (mostre, escursione turistiche). Ma il Carnevale incombe ed i suoi appassionati potranno già soddisfarsi visitando Acireale (dove la manifestazione è già iniziata lo scorso 4 febbraio) e Misterbianco (apertura prevista per l'11-12 febbraio).

Da non perdere anche gli appuntamenti a teatro: Miko Magistro in 'Morte di un commesso viaggiatore', Tosca D'Aquino e Giampiero Ingrassia al Teatro Verga con 'Amori e sapori nelle cucine del principe', Tindaro Granata allo Zo Centro Culture Contemporanee.

La musica avrà il suo spazio con il LIVE di 'Sade Mangiaracina' al Monk e lo spettacolo di Gegè Telesforo alle Ciminiere.

Sicilia Gaia propone un’esperienza autentica in un posto incredibile. Sarete ospiti da Gjmala, un parco che vuole ricreare una fattoria africana, tipica della Somalia, per valorizzare e far conoscere il latte di Dromedario animale considerato in occidente come animale da zoo e da circo ma che in realtà proprio in Somalia è considerato un animale da reddito.

Iproduttori di cibo certificato da agricoltura biologica e i produttori slow food ti aspettano domenica 12 Febbraio al Parco Madre Teresa di Calcutta di Catania a partire dalle ore 8.30 per il 'Mercato 'A Fera Bio - Mercatino della terra slow food'. Alla 'Fera Bio' si può trovare un'offerta varia di cibi genuini: ortaggi, frutta, legumi, miele, conserve, salumi, formaggi, farine di grani antichi molite a pietra, pasta artigianale e prodotti da forno.

Lo spettacolo – che fa parte del cartellone del Teatro Brancati - debutta mercoledì 8 febbraio, alle ore 17,30 al Piccolo Teatro della Città e sarà in scena fino a domenica 12 febbraio. In scena, accanto al protagonista Miko Magistro, Debora Bernardi, Luca Fiorino, Giovanni Arezzo, Francesco Bernava, Santo Santonocito, GianMarco Arcadipane, Daniele Bruno, Alice Sgroi, Lucia Portale.

Da non perdere dal 2 febbraio 2023 al 2 aprile al Palazzo della Cultura di Catania la mostra di Tiziana La Piana dal titolo 'No way' (mostra a cura di Irene Torrisi). Commento della curatrice alla mostra: "NO WAY è il rifiuto di questa realtà percepita dall’artista nella sua quotidianità, elaborata e trasformata nell'essenza con un linguaggio liquido che trasuda di umanità e sicilianità. NO WAY è la strada, l’attesa, l’abbandono e la devozione nella vita di ognuno di noi. No Way e? metafora dell'incomunicabilita? e della solitudine esistenziale dell’essere umano, è racconto del viaggio della vita. La mostra accoglie con un'opera ambientata all'interno di un aereo e ci accompagna all'uscita con un carro funebre, invitandoci a riflettere sulla nostra realtà e a scegliere la nostra strada, la nostra way".

Dal 10 al 12 febbraio ore 20.45 (domenica 17.15) presso al Teatro Giovanni Verga di Catania andrà in scena “Amori e sapori nelle cucine del Principe” di Roberto Cavosi con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia con Giancarlo Ratti e con Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina, regia di Nadia Baldi.

Alle Ciminiere, venerdì 10 febbraio, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Class Club, sarà di scena Gegè Telesforo Sextet, con il nuovo progetto “Big Mama Legacy”, un tributo alla passione per il blues di fine anni ‘50. Nato a Foggia nel 1961, Gegè Telesforo è uno straordinario e poliedrico personaggio televisivo e musicista, cantante e polistrumentista, compositore e produttore, affermato conduttore radio e autore di programmi radiofonici e televisivi.

Tindaro Granata ritorna dopo 10 anni a Palco Off, la rassegna teatrale ideata da Francesca Vitale e Renato Lombardo, con “Antropolaroid”, l’opera con cui partecipò, dieci anni fa, alla prima edizione che si teneva al Brass Jazz Club – La Cartiera, che sin da allora lo ha confermato come uno dei migliori aut-attori italiani.

Un percorso di Museo diffuso tra arte e devozione”, a cura del Museo Diocesano di Catania, delle Associazioni Culturali catanesi CENACUM e G.A.I. Amenanos. La mostra sarà visitabile presso il Museo Diocesano di Catania, Via Etnea n. 8 fino al 28 febbraio 2023.

Anche quest'anno è imperdibile l'appuntamento con il Carnevale di Acireale. La kermesse carnevalesca ha avuto inizio il 4 febbraio e proseguirà fino al 21 febbraio 2023. Le stupende vie e piazze del centro storico di Acireale sono la cornice ideale per uno spettacolo che raggiunge il clou con le sfilate dei carri allegorici-grotteschi, attraverso i quali gli artigiani acesi esprimono la loro fantasia e bravura artistica.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglieranno mostrandocela in tutta la sua bellezza. Villa Ardizzone fu commissionata da Tommaso Ardizzone e la moglie Giulia Gualtieri di San Giorgio all’ingegnere Carmelo Malerba Gurrieri.

La pianista di Castelvetrano sarà la protagonista dei concerti al Monk Jazz Club di Catania in calendario venerdì 10 e sabato 11 febbraio, alle ore 21.30, accompagnata da Marco Bardoscia al contrabbasso e da Gianluca Brugnano alla batteria. Il trio presenterà “Madiba”, un omaggio alla figura di Nelson Mandela.

Come ogni anno è ovviamente imperdibile l'appuntamento con il Carnevale di Misterbianco edizione 2023. L'appuntamento è fissato dall'11 al 21 febbraio. Tra gli ospiti della manifestazione spiccano anche l'attrice Manuela Arcuri, il comico Dario Bandiera ed 'I Soldi spicci'. Oltre alla classica sfilata dei carri allegorici, tantissimi gli eventi ai quali poter partecipare: gare culinarie, animazioni per bambini, concerti gratuiti (The Kolors), maccheronata del Carnevale, feste in maschere e musica, Museo del Carnevale, Coppa Carnevale Misterbianco (torneo di calcio giovanile), truccabimbi, walking tour di Misterbianco.

Sicilia Gaia organizza una passeggiata Viagrande ed all’ antichissimo borgo medievale dell’Etna Viscalori. Come da tradizione degli ultimi anni, in occasione del mese d febbraio, Viagrande celebrerà l'amore in ogni sua forma, dedicando una stradina alla festa degli innamorati e non solo. Guidati da Rosario Calcagno percorrerete le caratteristiche strade e vicoli di Viagrande, luogo d’ispirazione per set cinematografici, tappe musicali illustri, e dedicati alla letteratura verghiana.

Sicilia Gaia in collaborazione con il Collettivo Scammacca organizza un’esperienza da non perdere. Sarete ospiti da “Piazza Scammacca” un progetto virtuoso nato in un luogo con una lunga e antica storia. Oggi si presenta come il primo mercato metropolitano nel cuore storico di Catania. La visita guidata si svolgerà tra gli ambienti riscoperti e verrà corredata da un aperitivo itinerante tra i format presenti. Degusterete un calice di vino selezionato dal sommelier, accompagnato da una selezione di deliziosi finger food preparati al momento dagli chef.

A seguito del concorso di moda e la mostra di abiti e costumi esposti a Palazzo della Cultura in occasione delle festività Agatine, dall'11 al 17 febbraio l'esposizione proseguirà presso Villa Ardizzone. "Omaggio ad Agata" è un progetto dell'Accademia delle Belle Arti di Catania in onore di Sant'Agata.