Gite sull'Etna, teatro, escursioni cittadine: cosa fare a Catania nel weekend

Nella speranza che le temperature ritornino nuovamente 'abbordabili', Catania e provincia si preparano ad affrontare anche questo weekend.

Tanti gli spettacoli teatrali in programma: 'DOC' all'Angelo Musco, 'Amara Sapienza' per festeggiare i 100 anni di Goliarda, le ultime repliche di 'Troppu trafficu pi nenti' al Teatro Brancati, 'Rinaldo in campo' e 'Sulla morte senza esagerare' al Piccolo Teatro della Città.

Interessanti anche le escursioni in programma sull'Etna e dintorni: alta valle del Simeto e Torrente Licopedi. Per gli appassionati di danza da non mancare gli ultimi tre giorni del Catania Contemporanea/FIC Festival.

Catania segreta, 'Le dolcezze di Villa Ardizzone', 'Visite guidate a Palazzo Libertini Scuderi', 'Spritz e tortina a Piazza Scammacca', 'Deep South LIVE' al Fab sono altri degli eventi che vi attendono tra il 10 ed il 12 maggio 2024.

Si chiude nel segno delle risate il cartellone 2023/2024 al Teatro Angelo Musco. In scena la nuova divertentissima commedia “Doc - Disturbi ossessivi compulsivi” con la regia di Antonello Capodici e un super cast capitanato da Gino Astorina, con Eduardo Saitta, Plinio Milazzo, Verdiana Barbagallo, Katy Saitta, Lucia Debora Chiaia e Maria Chiara Pappalardo.

Venerdì 10 maggio, Palazzo Biscari, uno dei più antichi palazzi di Catania e splendido esempio di barocco siciliano, ospita alle 18.30 Save the last dance for me, un progetto con cui l’artista Alessandro Sciarroni ha recuperato e ricostruito la danza storica della polka chinata. Alle 21.00 a Scenario Pubblico, lo chef Carmelo Chiaramonte e il regista Gianni Salvo presentano la performance e degustazione sensoriale Serata futurista, con le musiche dal vivo di Giovanni Seminerio e la danza di Modem Atelier. Una prima versione è stata proposta nel 2009 all’Università di Lettere di New York e a Princeton per il centenario sul Futurismo.

Sabato 11 maggio alle 19.00 in anteprima una prova aperta di Gisellə (studio), nuova creazione della compagnia Cornelia ispirata al balletto romantico per antonomasia. Alle 21.30, sempre a Scenario Pubblico, chiude Agamennone - criminal case della Compagnia Petranuradanza, coreografia del repertorio degli autori Laura Odierna e Salvatore Romania.

Domenica 12 maggio alle 17.30 al Teatro Massimo Bellini la prima assoluta di 4 Seasons (jubileum version), premiata creazione del 2013 - oggi rivisitata - del coreografo brasiliano Samir Calixto sulle musiche delle Quattro Stagioni di Vivaldi, eseguite dall'Orchestra d’archi del Teatro diretta da Dino De Palma, anche violino solista.

Domenica 12 Maggio, in occasione della festa della mamma, appuntamento in Piazza alle 17:00 per un evento speciale: "Spritz e Tortina" assieme a Tomarchio. Un laboratorio artistico rivolto ai bambini che svolgeranno attività creative guidati da Alessia Fox, founder di TSO (Trattamento Sociale Obbligatorio) e Olghette mentre gustate un delizioso aperitivo accompagnati dalla musica di Fransuà. Durante l'aperitivo, che sarà aperto a tutti, Tomarchio distribuirà le sue famose tortine a tutti i bambini che parteciperanno all'evento, mentre per i genitori ci sarà Spritz a volontà.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni, ancora oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglierà mostrandocela in tutta la sua bellezza. Ultimata nel 1914, costituisce un raro esempio di eclettismo Liberty per la commistione tra decorazione floreale e motivi al vero tipici dell’art nouveau e l’impianto settecentesco della facciata di ispirazione neo-barocca.

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza una simpatica escursione tra natura, storia e gastronomia che vi porterà in un luogo unico e originale. Al termine dell’escursione consumerete uno speciale pranzo/degustazione in una tipica masseria casale agricolo. A pranzo: salsiccia, ricotta, uova, ‘nzunzu, olive, salumi e formaggi locali, acqua vino e pane di casa. Posti limitatissimi e prenotazione entro il giovedì 9 (salvo disponibilità posti) – prenotazione solo trekking entro sabato 10.

La compagnia teatrale Nouvelle Plague presenta il debutto dello spettacolo teatrale AMARA SAPIENZA, dedicato all'opera e alla vita dell'autrice catanese Goliarda Sapienza, il giorno del suo centesimo compleanno, nel quartiere dov'è nata e cresciuta, San Berillo, nell'ambito del festival SAPIEN24 organizzato da Trame di Quartiere in collaborazione con il Cinema King e l'Istituto di Cultura Italiana di Edimburgo presso cui verrà replicato lo spettacolo pochi giorni dopo. L'evento è previsto per le ore 19:00. AMARA SAPIENZA di Giulia Bocciero, con Giulia Bocciero e Alice Camoriano. assistenza alla regia e tecnica: Davide Simonetti. Produzione teatrale indipendente Nouvelle Plague.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca. Quattro sale rendono il palazzo un gioiello: il Salone degli specchi o sala delle feste, realizzato con oro zecchino e porporina; il soffitto è in stile liberty con decorazioni rococò con tema la nascita e trionfo di Venere o Flora.

Il 9,10 e l'11 maggio, alle 21, andrà in scena al Piccolo Teatro della Città lo spettacolo "Sulla morte senza esagerare", ideazione e regia di Riccardo Pippa con la compagnia Teatro dei Gordi. "Sulla morte senza esagerare", si legge nella nota di presentazione dello spettacolo, "è un omaggio alla poetessa polacca Wislawa Szymborska. Ideato e diretto dal regista Riccardo Pippa, lo spettacolo affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente attraverso un uso non convenzionale di maschere contemporanee.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia vi propone un’escursione al Bosco di Malabotta, nel Parco dei Nebrodi. In un ambiente fluviale incontaminato, il Torrente Licopedi assicurerà per gran parte del percorso un ambiente fresco e rilassante, con alberi dalle fronde rigogliose che ombreggeranno il sentiero. Mille saranno gli spunti per le vostre foto: orchidee selvatiche, rocce, muschi, le acque del torrente con le numerose cascatelle.