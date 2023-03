Nauta, Museo delle Illusioni, tour turistici: cosa fare a Catania nel weekend

C'è tanto da fare a Catania e dintorni, anche in questo secondo weekend di marzo. Gli appassionati di nautica e non saranno sicuramente a Sicilia Fiera per l'edizione 'a terra' di Nauta.

I turisti e coloro che conoscono poco la città hanno solo l'imbarazzo della scelta tra i diversi tour proposti (tour esterno, Palazzo Asmundo di Gisira, S.Agata, Catania misteriosa). La musica invece la farà da padrona allo Zò con il concerto di Cassandra Raffaele ed al Monk con Rosario Giuliani e Dino Rubino.

Sta riscuotendo molto successo in grandi e piccini il 'Museo delle Illusioni', allestito dla 4 al 19 marzo al Centro Commerciale Porte di Catania. Per i più piccoli appuntamento anche al Ludum con 'Archimede - Una vita geniale' ed al Teatro Zig Zag con lo spettacolo 'Il vestito nuovo di Arlecchino'.

Sicilia Gaia organizza una visita di Catania che vi porterà indietro nel tempo, riportandoci poi al presente e volgendo uno sguardo al futuro. La guida turistica Agata Vinci vi accompagnerà in un bel tour dedicato alla parte esterna della città, che ci porterà dentro e fuori dalle mura, avanti e indietro nella storia di Catania.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad uno dei luoghi più esclusivi del centro cittadino, “Asmundo di Gisira” dove arte, sicilianità e antiche leggende si fondono. Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania. Incastonato tra il Duomo, le spettacolari chiese barocche e ‘a Piscaria, Asmundo di Gisira è un luogo esclusivo ed assolutamente unico nel suo genere. Si tratta infatti di una struttura dedicata all’ospitalità, ma non solo.

Ritorna Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, che si terrà dal 9 al 12 marzo 2023 presso il Centro Fieristico Sicilia Fiera a Misterbianco. Alla sua 21^ edizione organizzata da Eurofiere, la provincia etnea ospiterà una manifestazione nautica completamente a terra, tornando così alle origini e con una superficie espositiva più ampia. Dopo, infatti, quella di Dusseldorf a livello europeo e quella di Genova in Italia, Nauta rappresenterà un’occasione di rilancio per la nautica da diporto per la Sicilia, per il sud Italia e per la fascia del Mediterraneo. L'evento vedrà la presenza di cantieri di livello nazionale.

Seguendo il trend che ha visto nascere in tantissime città svariati “Musei delle Illusioni”, anche il Centro Commerciale Porte di Catania offrirà ai suoi visitatori un evento magico, innovativo e super instagrammabile. Dal 4 al 19 marzo, la Galleria ospiterà “Illusion Rooms”, una mostra interattiva a metà tra scienza e gioco, durante la quale adulti e bambini potranno giocare con la prospettiva e la percezione ottica, divertirsi ingannando i sensi e, ovviamente, scattare tantissime foto da condividere sui social!

Cosa fareste se il vostro bambino vi fosse portato via per sempre? Potrebbe essere questa domanda il leitmotiv del prossimo spettacolo di Palco Off, la rassegna teatrale ideata da Francesca Vitale e Renato Lombardo, che vedrà in scena lo spettacolo “Maternity”, per la prima volta in Italia, con protagoniste le attrici israeliane Selly Arkadash, Moria Beshari Liphshitz, e Eden Uliel e la regia di Hana Vazana-Grunwald.

Nel tour si parlerà del culto di Iside a Catania e del sincretismo con la festa di S. Agata; del Navigium Isidis, delle nduppatedde, della Catania romana e del rapporto della città con l'acqua e il fuoco. il tour è adatto a tutti.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizierete dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

La forza del girasole, la delicatezza della gerbera. Sono i Fiori della Consapevolezza, che sbocciano in 30 piazze italiane, dal Piemonte alla Calabria, Sicilia e Sardegna incluse, sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, a sostegno della corretta informazione sull’endometriosi, malattia cronica che colpisce circa il 10% della popolazione femminile.

Sicilia Gaia organizza tre giornate di visite presso la Cappella Bonajuto. Vi aspettiamo per una inedita visita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel. Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina.

“Il vestito nuovo di Arlecchino” è lo spettacolo di burattini che sarà in scena dall’11 al 26 marzo 2023, i sabato alle ore 18 e le domeniche, con doppio spettacolo, alle ore 11 e alle 18. Che succede quando perfino Arlecchino vuole sentirsi un comune, tranquillo, anonimo cittadino?

Il Teatro del Tre è lieto di presentare le serate evento aperte a tutti. Play Time - Libero Palco. Aperitivo d'Arte e Cultura. A cura di: Gaetano Lembo. House Director: Andrea Mezzaparola. 12 marzo 2023. Con gli allievi del corso di recitazione e del laboratorio teatrale. Aperto agli interventi del pubblico.

Sabato 11 marzo, alle 21, per AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro Culture Contemporanee, va in scena “Uno strappo”, di e con Ture Magro, drammaturgia di Sara Parziani e Ture Magro. L’autore e attore randazzese, da sempre attivo su testi ispirati da fatti di cronaca, attraverso la drammatica storia che 15 anni fa, a Verona, spezzò la vita del giovane Nicola Tommasoli, mette in scena un racconto necessario, di quelli che scavalcano il caso di cronaca per parlare senza retorica delle origini della violenza.