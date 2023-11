Cinema, arte, musica, sagre: cosa fare a Catania nel weekend

Tantissimi gli appuntamenti di questo secondo weekend di novembre.

Grande protagonista l'arte, il cinema ed il teatro con 'Catania Film Fest', la mostra su Mirò, gli spettacoli teatrali '10 kg', 'Zitelloni in casa' ed 'Anna Karenina' al Teatro Massimo Bellini.

Gli amanti dell'artigianato e del cibo potranno essere soddisfatti partecipando alla 'Sagra del fungo, delle mele e delle castagne', 'Sagra della salsiccia, caliceddi e vino', 'Mercatino 'A Fera Bio'.

Da non perdere anche il concerto di Madame al Teatro Metropolitan, la Catania Tattoo Convention, le visite guidate al Museo dell'Archeologia di Catania ed il format musicale 'Una città per cantare' al Katanè.

Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Brando De Sica saranno tra gli ospiti della dodicesima edizione del Catania Film Fest, il Festival del Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo, che si svolgerà dal 12 al 19 novembre tra il Cinema King Multisala (via Antonio de Curtis, 14) e Zo centro culture contemporanee (Piazzale Rocco Chinnici, 6), fondato da Cateno Piazza e organizzato dall’Associazione Culturale Alfiere Productions di Daniele Urciuolo, in collaborazione con le associazioni Catania Film Festival e Zo.

Ad ospitare il Premio, come sempre, il Teatro Massimo V. Bellini, luogo culto per le occasioni esclusive, riferimento di assoluto prestigio che domenica 12 vedrà al centro del proprio palco un susseguirsi di momenti culturali, interviste ai personaggi, spettacolo e musica, con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Sinfonica Catanese diretta dal Maestro Fabio Raciti.

Madame è riuscita in pochissimo tempo a conquistare tutti e al Mediolanum Forum di Milano, completamente sold out per il suo primo live in un palasport, ha dato vita a uno show che nessuno dimenticherà facilmente. La forza inarrestabile di Madame è difficile da non notare e la vedremo anche sul palco del Teatro Metropolitan di Catania, questo venerdì 10 novembre (ore 21.00) per l’unico concerto in Sicilia! Organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Restano gli ultimi biglietti in prevendita, su www.puntoeacapo.uno (circuito ciaotickets) e ticketone.it.

Catania ospita la mostra dedicate al grande maestro catalano. Dal 20 gennaio al 7 luglio 2024 presso la sede del Palazzo della Cultura sarà possibile visitare “Miró – La gioia del colore” a cura di Achille Bonito Oliva uno dei maggiori critici d’arte in collaborazione con MaïthéVallès - Bled e Vincenzo Sanfo.

Dal 10 al 12 novembre 2023 appuntamento a Pedara con la 'Sagra del fungo, delle mele e delle castagne dell'Etna'. Street food, agricoltura, musica, spettacoli, artigianato, tour guidati per il paese, show cooking, area luna park. Ingresso libero. Per informazioni telefonare al numero 3467125544 - 3805863610.

Un arcobaleno di inchiostri colorati, il ronzio delle macchinette e l’odore inconfondibile delle creme. Tutti in postazione, Catania è pronta a trasformarsi, per un week end, nella capitale internazionale del tatuaggio. L’occasione è la quinta edizione della Catania Tattoo Convention, che si terrà all’Ice Club (ex Palaghiaccio) sabato 11 e domenica 12 novembre. L'evento promette di superare ogni aspettativa, con una line-up eccezionale di tatuatori provenienti da tutto il mondo e una selezionata rappresentanza di artisti che lavorano negli studi storici della nostra città.

Domenica 12 novembre 2023, a partire dalle ore 8.30, appuntamento al Parco Madre Teresa di Calcutta con il 'Mercatino 'A Fera Bio'. Diverse le attività in programma: mercatino alimentare, apertura spazio baratto, laboratorio per bambini, yoga, laboratorio del gusto, musica dal vivo. Ingresso libero.

Terzo titolo in calendario per AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro culture contemporanee di Catania. Sabato 11 novembre va in scena “10kg”, una produzione della compagnia italo-francese Cie AnteprimA, con testo e regia di Antonella Amirante, artista italiana d'origine e lionese d'adozione.

Domenica 12 novembre. Questo evento gastronomico unico nel suo genere celebra la tradizione culinaria e vinicola della regione Sicilia in modo eccezionale. Gli stand della sagra offriranno una varietà di prodotti tipici locali e sopratutto le salsicce preparate con ingredienti locali e ricette tradizionali. Dalla salsiccia semplice o quella piccante, accompagnate dai caliceddi troverete una vasta gamma di sapori da esplorare.

Fondazione Italiana Diabete, scende in piazza Sabato 11 e Domenica 12 Novembre per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere la ricerca per curare il diabete di tipo 1. In queste due giornate, sarà possibile sostenere la ricerca attraverso i doni solidali: il PanettUNO, panettone di pasticceria, i cioccolatini TartufUNO, I FIDOTTI, draghetti mascotte di FID fatti a mano all’uncinetto e La Favola di GRIG, favola da colorare scritta da un bimbo con diabete mentre era ricoverato in ospedale e donata alla Fondazione per aiutare la ricerca.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizierete dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte, che avrete modo di visitare: scendendo giù per gli scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte. Proseguirà con il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere e la sua simbologia.

Commedia in due atti di Rosanna e Calogero Maurici. Bernardo Casini e la moglie Nunziatina Baccano, dopo che il figlio Luca si è sposato e si è trasferito al nord per lavoro, pensavano di poter vivere tranquillamente da soli la loro vita di coppia ma, dopo la morte dei genitori di Bernardo quest'ultimo, mosso da gran pena, prende in casa sua Lisa, "l'unica sorella", tra l’altro ancora nubile. Dopo qualche mese, sopraggiunge la morte dei genitori di Nunziatina e anche lei decide di accogliere in casa Osvaldo, "l'unico fratello", per non lasciarlo solo. Di giorno in giorno però, la vita con i due zitelloni in casa diventa sempre più pesante, impossibile sotto tutti gli aspetti.

Il Teatro Stabile inaugura la Stagione 2023/2024 con Anna Karenina, il primo vero romanzo di Lev Tolstoj, considerato un capolavoro assoluto. Questo il calendario delle rappresentazioni: martedì 7 novembre ore 17,15; mercoledì 8 novembre ore 17,15; giovedì 9 novembre 2023 ore 20,45; venerdì 10 novembre 2023 ore 18; sabato 11 novembre ore 17,15; domenica 12 novembre ore 17,30.

Il 4-11-19 Novembre 2023 al Centro commerciale Katanè, si svolgerà il format "Una città da cantare". Contenuto di approfondimento culturale che racconta, attraverso i vari focus, la storia, l'evoluzione, gli aneddoti e le prospettive future di tre, tra i più importanti, settori dell'intrattenimento: le discoteche, la radio e le band musicali degli anni d'oro della Catania artistica.

Il 5 e il 19 novembre alle 10:30 e alle 12:00 vieni a scoprire il Museo il Archeologia dell’Università di Catania con “La domenica al MAUC”, le visite guidate a cura di Officine Culturali. Il MAUC, che occupa cinque stanze di Palazzo Ingrassia (Giardino di Via Biblioteca), custodisce al suo interno circa 300 reperti che permetteranno ai visitatori e alle visitatrici di compiere un viaggio nella storia lungo 5000 anni.