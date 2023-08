Musica LIVE, escursioni, show cooking: cosa fare a Catania nel weekend ed a Ferragosto

E' arrivato il weekend estivo che precede il Ferragosto. A farla da padrone sarà ancora una volta la musica con Tananai e Mr Rain alla Villa Bellini e con l'esibizione di Dolcenera a Milo nell'ambito dei vari tributi a Franco Battiato.

Per chi ama le basse temperature ci sarà la possibilità di fare trekking sull'Etna sia nel weekend che a Ferragosto. Per chi vuole invece tornare indietro nel tempo al Lido Internazionale appuntamento con il Carnevale Estivo ed al Lido Azzurro con il Catania Tango Festival.

Per quanto riguarda la serata del 14 agosto c'è solo l'imbarazzo della scelta tra diverse location, sia a Catania che in provincia.

Venerdì 11 agosto, alle 21, il teatro ‘Lucio Dalla’ di Milo tornerà ad ospitare il tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla - Premio Caro amico…ti vengo a cercare. La manifestazione, condotta da Salvo La Rosa, vedrà protagonista Dolcenera, cantautrice dal timbro vocale inconfondibile. Voce blues tra le più espressive del panorama musicale italiano, interpreterà brani di Battiato, come La cura e Centro di gravità permanente, e di Dalla, tra cui L’anno che verrà e Disperato erotico stomp. Ad accompagnarla sarà Daniel Zappa, nella doppia veste di direttore d’orchestra e direttore artistico, con l’EthosOrchestra, composta da oltre trenta elementi.

Imusei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura della Regione Siciliana resteranno aperti lunedì 14 e martedì 15 agosto. Lo ha deciso l'assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della Cultura.

L’acciuga è la protagonista dell’evento Anjiova, quest’anno alla sua terza edizione, in programma venerdì 11 agosto 2023, a Valverde (Ct) a Masseria Carminello in via Carminello 21 a partire dalle ore 21. Tradizione e innovazione, tecnica e connubi creativi saranno gli ingredienti di questa nuova edizione della kermesse gastronomica che vedrà alternarsi, in cucina e sul palco, sei chef d’eccezione, ognuno con una proposta differente ma tutti con un comune denominatore: valorizzare l’acciuga.

Sarà la VILLA BELLINI DI CATANIA ad ospitare l'unico concerto in Sicilia di Tananai venerdì 11 agosto (ore 21.00). Altro tassello che compone la programmazione della prossima edizione di Sotto il Vulcano Fest, il Festival itinerante di spettacoli dal vivo a Catania, Taormina e Zafferana Etnea, con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, che rientra nella programmazione del Catania Summer Fest 2023 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Il Lido Internazionale di Catania, in collaborazione con Happy Animazione, è lieto di presentare il CARNEVALE ESTIVO con la partecipazione straordinaria dell'associazione THE CARNIVAL MASK. Durante la serata, sfileranno i meravigliosi costumi "Con tutto il Cuore, a voi l'Amore" realizzati da Giuseppe D'Alessandro e da tutto lo staff di The Carnival Mask in occasione del Carnevale di Misterbianco 2023.

Per questa occasione è previsto un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà alle perseidi, lontano dall'inquinamento luminoso della città. Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del Parco.

MR.RAIN, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con SUPEREROI il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche: a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Ad agosto sarà in Sicilia, per due concerti organizzati da Puntoeacapo e BM produzioni musicali: 11 agosto – PALERMO – Teatro di Verdura (Rassegna Estate al Verdura 2023). 12 agosto – CATANIA – Villa Bellini (Rassegna Sotto il Vulcano Fest 2023, nell’ambito della programmazione del Catania Summer Fest 2023).

Sicilia Gaia organizza un trekking etneo in occasione della Vigilia di Ferragosto di livello semplice, adatto alle famiglie. Guidati da Rosario Calcagno, Geologo, guida ambientale Federescursionismo, ed esperto di cinema e musica, ci immergeremo nel paesaggio nudo caratterizzato da lave, deserto e piantine varie passando attraverso i luoghi del cinema (es. Cyrano con Peter Dinklage nonché il famoso Tyrion Lannister de “Il Trono di spade”, Storia di una Capinera di Franco Zeffirelli, Star Wars:la vendetta dei Sith) e della musica (es. Staring at the Sun di Mika, Violet hill dei Coldplay).

Venerdì 11 agosto, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Museo Diocesiano di Catania con lo spettacolo dal titolo 'Orizzonti Perduti - Omaggio a Battiato'. Un omaggio per per celebrare insieme la musica, la vita, le opere e il pensiero dell'unico e inimitabile Franco Battiato.

Etna ngeniousa in occasione delle celebrazioni in onore di Sant'Euplio curerà una giornata di apertura straordinaria del sito, con visite guidate alla Cripta legata al culto del Martire, compatrono di Catania. IL GIORNO DI EUPLIO 12 AGOSTO 2023. La cripta rimarrà aperta durante tutta la giornata dalle 10.00 alle 20.30.

Il 14 agosto 2023, a partire dalle ore 19.30, appuntamento al Neroli Bio Relais con lo 'Show Cooking di Ferragosto'. Tre portate, ognuna abbinata a vini del territorio. Sarà possibile utilizzare la piscina ed è previsto il brindisi sotto le stelle a mezzanotte con prosecco siciliano.

Appuntamento il 14 agosto 2023, a partire dalle ore 20.30, presso Cavanera Resort&Wine Experience per una cena con degustazione di vini per regalare ad appassionati e winelover una serata indimenticabile. Prezzo € 70,00. Previsto anche intrattenimento musicale.

Nello splendido giardino degli ulivi secolare del Donna Carmela Resort e sotto il cielo stellato, il mare incontra i sapori della terra, in una cena elegante, romantica e sorprendente. Per info e prenotazioni: Tel. 095809383. WhatsApp +39 3458191216. E-mail: info@donnacarmela.com.

Per soddisfare le numerose richieste di visita per scoprire le sale del palazzo nobiliare Martino Fiorini, Sicula ti porta alla scoperta dell'antica storia della famiglia e ad ammirare i bellissimi affreschi e l'arredamento originale delle stanze. L'appuntamento è per domenica 13 agosto 2023 in via San Carlo 11, ad Acireale, alle ore 18.00.

Catania Tango Festival 2023 - Il Festival Internazionale della Sicilia. Locations del Festival: Romano Palace e Lido Azzurro. Appuntamento dall'11 agosto al 16 agosto 2023. Per l'acquisto dei biglietti consultare il link di cui sopra.

Il 14 agosto, a partire dalle ore 20.30, appuntamento all'Oasi Park Hotel di Mascali con il Ferragosto 2023. Cena a buffet, musica live, fuochi d'artificio e bagno di mezzanotte. € 40,00 a persona. Posti limitati.