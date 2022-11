Catania Tatoo Convention, 'Jackie' all'Angelo Musco, 'A Fera Bio: cosa fare a Catania nel weekend

Tempo permettendo (secondo il meteo il weekend sarà caratterizzato da perturbazioni), sono tanti gli appuntamenti che attendono i 'vacanzieri' questo fine settimana. In primo piano sicuramente la Catania TATOO Convention, con tatuatori provenienti da tutto il mondo. Di lato, ma non meno importanti, i vari trekking naturalistici ed urbani che vengono come sempre proposti dalle associazioni e dalle guide turistiche della città etnea. Per chi invece ama il teatro da non perdere 'La Roba' con Enrico Guarnieri al Tetato ABC e 'Jackie' al Teatro Angelo Musco con Romina Mondello.

La due giorni della Catania Tattoo convention vedrà 170 tatuatori provenienti da tutto il mondo (Usa, Giappone, Argentina, Colombia, Portogallo, Spagna, Malta, Francia, Regno Unito, Indonesia, Taiwan) e saranno allestiti ben 3mila metri quadri di stand e spazi espositivi. Ci si potrà tatuare con artisti di fama internazionale che porteranno il loro stile e il loro estro alle falde dell’Etna. Saranno diverse le band che si esibiranno nel corso della Catania Tattoo Convention che vede nel suo ricco programma anche la presenza di mostre, seminari e contest.

Domenica 13 novembre 2022, a partire dalle ore 8.30 fino alle 13.30, appuntamento al Parco Madre Teresa di Calcutta di Catania con 'A Fera Bio - Mercatino Equobiolocale. Durante l'evento del 13 Novembre sarà possibile partecipare al laboratorio del gusto organizzato da Slow tutto dedicato ai legumi in onore del produttore Pietro Cunsolo scomparso prematuramente ed improvvisamente lo scorso ottobre.

Sicilia Gaia Organizza una visita dedicata alla scoperta degli straordinari giardini di Villa Trinità, gioiello del ‘600 di proprietà della Famiglia Bonajuto situato sulle pendici dell’Etna, a Mascalucia (CT). I giardini di Villa Trinità rappresentano un polmone verde che racchiude testimonianze del passato greco e romano, aggiungendo opere di artisti contemporanei e la sede del laboratorio creativo del proprietario nonché artista, Salvatore Bonajuto che ci accoglierà e guiderà lungo questo percorso.

Venerdì 11 novembre alle 16.30, al Palazzo della Cultura (via Vittorio Emanuele II, 121 - Catania) presentazione del romanzo "Col fumo negli occhi" di Daniela Ginex, edito da Kalós, uscito in libreria il 14 ottobre. Dialogherà con l'autrice lo scrittore Luigi La Rosa; l'attrice Graziana Maniscalco leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Quest'anno la rassegna 'Note in teatro' a Piazza Scamacca prevede diversi appuntamento con musica LIVE. Il prossimo appuntamento in programma il 13 novembre 2022 è con il Duo Cameristico Flauto e Violoncello 'Da Marin Marais a J.S. Bach e Dintorni'. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni telefonare al numero 095 678 4170.

Apartire da mercoledì 9 e per tutto il mese di novembre la mostra sui progetti per la realizzazione della Cittadella Giudiziaria di Catania verrà aperta al pubblico dalle ore 16.30 alle ore 19.00, tutti i mercoledì e venerdì. Al piano rialzato del Museo della Rappresentazione – in via Etnea 742 a Catania – saranno visibili le 78 tavole partecipanti alla prima fase. Al piano nobile, invece, le ulteriori 40 – otto per ogni finalista – della seconda fase, tra cui quelle del progetto vincitore del Concorso di progettazione.

Sabato 12 novembre 2022 appuntamento dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con partenza da Piazza Falcone, per la passeggiata dal titolo 'Trasformazioni'. La passeggiata è condotta dagli operatori di Trame di Quartiere con interventi di alcuni abitanti del quartiere. Attraverserete l’area del San Berillo sventrato e il percorso si concluderà con un dibattito a Palazzo De Gaetani.

Domenica 13 novembre (ore 18), Romina Mondello sarà la protagonista assoluta di “Jackie”, monologo scritto da Elfriede Jelinek nel 2002, due anni prima di ricevere il Nobel per la letteratura. Il testo teatrale mette al centro della sua “indagine” un personaggio controverso e, per molti versi inafferrabile, come Jacqueline Lee Kennedy Onassis, nata Bouvier.

Appuntamento il 12 novembre a Catania alle 18:30. Alla Libreria Ubik Parco Commerciale "I Portali" (Via Cristoforo Colombo 9). Sarà l'occasione per parlare di "Quando tutto sembra immobile" di Roberto Emmanuelli. Ingresso libero.

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica. Rosario vi porterà alla scoperta di Trecastagni, famosa non soltanto per i suoi affascinanti angoli in pietra lavica, come vuole la tradizione dei borghi dell’Etna, ma soprattutto per il passaggio dei tre santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, sotto torture lungo i fianchi est e sud del vulcano (quasi a sembrare dei camminatori dell’Etna) con la storica sosta di riposo all’antico villaggio che si chiamerà Trecastagni, fino a giungere a Lentini (Sr), quest’ultimo luogo del martirio avvenuto il 10 maggio del 253 d.C.

Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al Liberty, stile fiorito in Europa intorno al 1900 nelle arti decorative e in architettura, il cui obiettivo fu quello di migliorare esteticamente gli oggetti di uso comune, prodotti dalle industrie, per allontanare il rischio di banalizzazione della produzione in serie. Catania insegue Palermo verso il xx secolo, ma lo stile liberty nella città etnea mostra una vena eclettica che lo distingue.

A grande richiesta un itinerario insolito che farà conoscere il cuore di Catania. Si percorrerà il centro storico della città, tra vicoli, cortili e siti archeologici segreti. Attraverserete i quartieri più pittoreschi ed autentici di Catania, ricchi di storia e racconti, accompagnati dalla guida turistica Vanessa Motta che mostrerà l’altra faccia del centro cittadino.

Sharing Sicily propone un trekking naturalistico alla scoperta del Parco dell'Etna con i colori dell'autunno, versante Nord, tra i faggi del Timparossa. Il percorso inizierà da Piano Provenzana, a quota 1810 slm, per poi seguire un sentiero lavico in salita, lungo i resti della colata del 2002.

Debutto nazionale de “La roba”, nel nuovissimo allestimento diretto da Guglielmo Ferro. Prima tappa di una tournée che toccherà poi tutta l’Italia. Il protagonista, Enrico Guarneri, torna a misurarsi con l’opera verghiana dopo i successi de “I malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”. In scena, con lui, ci saranno Giampaolo Romania, Nadia De Luca, Francesca Ferro, Rosario Marco Amato, Alice Ferlito, Alessandra Falci, Gianni Fontanarosa, Giuseppe Parisi e Maria Chiara Pappalardo.

111 fotografie, in bianco e nero e colore, quasi tutte inedite, realizzate a Catania negli anni novanta, raccontano Ettore Sottsass fotografo, uno degli aspetti ancora meno conosciuti e indagati del grande architetto e designer italiano. Al Museo Civico “Castello Ursino” di Catania sarà presentata dal 21 novembre 2022 al 21 maggio 2023, la mostra di Ettore Sottsass CATANIA MIA!, a cura di Barbara Radice con Iskra Grisogono e la direzione artistica di Christoph Radl.