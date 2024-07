Mostra Bansky, musica alla Villa Bellini, sagre: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend come non mai fitto di appuntamenti quello che sta per arrivare. A farla da padrona è sicuramente la musica con i concerti alla Villa Bellimi di Salmo&Noyz e di Gazzelle (disponibili gli ultimi biglietti).

Da non perdere il 13 luglio 2024 al 'GAM' l'inaugurazione della mostra dedicata a Bansky.

Faranno cantare e ballarre i presenti anche il Marranzano World Fest ed il 'Tri'', ossia Mario Incudine, Lautari ed Eleonora Bordonaro in concerto a Vizzini.

Interessanti anche gli appuntamenti con 'Trecastagni in Fiera', 'La sagra della mortadella' e 'Polvere di stelle al Monte Troina'.

Banksy sbarca a Catania. Dal 13 luglio la Galleria di Arte Moderna della città etnea accoglierà la mostra dedicata al più famoso tra gli street artist della scena mondiale. Prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con Demetra, con il patrocinio del Comune di Catania, l’esposizione, curata dalla storica dell’arte Sabina De Gregori, offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio tra le più iconiche immagini realizzate dall’artista inglese in ormai oltre due decenni di produzione.

Appuntamento a Piazza Marconi dall'11 al 15 luglio con 'Trecastagni in Fiera'. Giovedì 11 inaugurazione, venerdì 12 Miss, Mister e Baby Fashion Sport Italia, Sabato 13 The Spacers, Domenica 14 'Secondo tempo tributo a Ligabue', Lunedì 15 Spettacolo di cabaret con Gino Astorina. Disponibile ampia area street food.

Gazzelle sarà domani sera (13 luglio) a Catania sul palco del Wave Summer Music (Villa Bellini). L’unico appuntamento siciliano ha richiamato fan provenienti da tutta l’Isola e anche dalla vicina Calabria. Sono disponibili gli ultimi biglietti per un live che va verso il sold out. Il botteghino di Villa Bellini sarà aperto domani dal primo pomeriggio fino ad inizio concerto. Dopo un tour nei palasport e un concerto in un’Arena di Verona totalmente sold out, Gazzelle è partito per la sua tournée estiva, prodotta da Vivo Concerti, e sarà in giro nei festival italiani più importanti. L’appuntamento di Catania fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e inserito nell’ambito del Catania Summer Fest del Comune di Catania.

Si aggiungono nuove date a Hellraisers, il tour di Salmo&Noyz - prodotto da Vivo Concerti - che li vedrà esibirsi nei principali festival estivi nel 2024, oltre che in due speciali date evento a Milano e Roma (già annunciate). I due artisti saranno a Villa Bellini di Catania il 12 luglio al Wave Summer Music 2024, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Con Hellraisers i due artisti ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album CVLT (già disco d’oro), uscito lo scorso 3 novembre. Un’occasione perfetta per assaporare dal vivo tutta la loro energia e carica live.

Sabato 13 e domenica 14 luglio dalle 20,30 in Piazza Mantova sul mare di Stazzo (Acireale) si terra' la sagra della mafalda con la mortadella di qualita'. Un'evento curato dall'associazione Vela D'Oro con il patrocinio della Proloco di Acireale.

Serata di Astronomia, osservazione del cielo e delle stelle con i telescopi in cima al suggestivo monte Troina, un vulcano spento nel cuore di Pedara. A rendere ancor più emozionante l’esperienza l'aperitivo al tramonto ed a seguire racconti sul cielo, per tutta la notte degustazioni di vini e racconti. Domenica 14 luglio, ore 19.00. Ingresso gratuito, info e prenotazioni 3809059674. Monte Troina - ingresso Viale dello sport Pedara.

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato al panoramicissimo percorso di Monte Turchio, antico cono avventizio in pieno versante ovest con l'augurio di poter rivedere le fontane di lava. Guidati da Rosario Calcagno (guida naturalistica) godrete di una meravigliosa vista panoramica sui monti Erei, Monti delle Madonie e Crateri spenti.

Venerdì 12 luglio alle 17, nel salone interno dell'Orto Botanico dell'Università di Catania (ingresso da via Etnea 397), si terrà un concerto di clavicembalo a cura del musicista Sebastiano Cristaldi, con la partecipazione del soprano Oriana Bertolo. L’ingresso è libero, previa prenotazione al numero 0956139981. Obiettivo del concerto, promosso dal responsabile della progettazione aree espositive e museali, della promozione, divulgazione e dei servizi educativi dell'Orto Botanico dott. Giuseppe Siracusa e dal responsabile scientifico prof. Giampietro Giusso del Galdo, è quello di dare al pubblico la possibilità di vivere l’Orto come spazio di cultura e ricerca.

Venerdì 12 luglio Torna Catania Cammina d' Estate. Camminata serale per le vie del centro storico. Quest' anno in versione musicale. Walk'nMusic da non perdere. Camminare per le vie del centro storico a ritmo di musica e guidati dalla voce di istruttori di camminata sportiva, direttamente in cuffia. Posti limitati. E per concludere Gran finale in piazza Duomo con (a scelta). 1.Granita e brioches 2.Tavola calda e bevanda.

Dipingo diVino in Villa. Villa di Bella - Viagrande CT. Prenotazione obbligatoria entro giorno 11 Luglio. Quota di partecipazione Euro 60 a persona. Una giornata all'insegna del relax, arte e benessere psicofisico. Programma: Ore 10:00-10:30 Accoglienza e benvenuto Ore 10:30-13:30 Pittura con Dipingo diVino Ore 13:30-15:00 Light lunch Ore 15:00-15:50 attività Gyrokinesis Ore 16:00-18.00 Accesso piscina.

L’associazione culturale “Terre forti” fondata e guidata dall’attore, regista e autore catanese Alfio Guzzetta, nell’ambito del cartellone “Catania Summer Fest 2024”, organizzato dall’Amministrazione comunale, mette in scena al Castello Ursino di Catania, giovedì 11 e venerdì 12 luglio, alle ore 21.00, lo spettacolo “ ‘U volontariu” di Monsignor Francesco Pennisi.

Venerdì 12 luglio VeganOsteria vi aspetta nella fresca, verde e accogliente Arena Adua (via San Nicolò al Borgo, Catania) per una prelibata CINE CENA, con le specialità mediterranee della cucina tipica pugliese, ispirata al film Palazzina Laf di Michele Riondino con Elio Germano.

MARRANZANO WORLD FEST 2024 15ª edizione - "Ciuri di canna: il respiro dell’anima". Flauti di canna e aerofoni tradizionali dal Mediterraneo all’India e oltre.12 LUGLIO ore 21 Castello Ursino ad ingresso libero

CARMELO SALEMI (SR, Sicilia), MYSTIKOS (PA, Sicilia), NOUR EDDINE con Abdel Majid Karam & Yassin El Mahi (Marocco).

TRI - Concerto di Lautari, Mario Incudine e Eleonora Bordonaro. Sabato 13.7.2024 VIZZINI (CT). Piazza Umberto I di Vizzini, ore 20:30. Ingresso LIBERO. Un viaggio nel patrimonio culturale della Sicilia nato nell’ambito del progetto “In Cunziria” che vedrà interagire i musicisti in un unico spettacolo molto vario.

Country live Music alla Caverna del mastro Birraio. Nel giardino della caverna immersi in fiumi di birra "The Dantons country rock band " con le loro sonorità country pop e rock vi porteranno in un viaggio a tema western. Giacomo Pitrè - voce e chitarra acustica. Giovanni Cassisi - chitarra elettrica. Alfonso Di Natale - batteria. Francesco Nicotra - basso.