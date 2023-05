Corri Catania, musei aperti fino a tardi, teatro per tutti i gusti: cosa fare a Catania nel weekend

E' finalmente arrivato il weekend. Tempo permettendo, sono come sempre tanti gli appuntamenti da non perdere a Catania e provincia.

Gli appassionati di 'Mare Fuori' saranno sicuramente presenti al 'Centro Sicilia' per il 'Meet&Greet' con due dei protagonisti della serie. Allo stesso tempo è imperdibile l'appuntamento annuale con la Corri Catania 2023, che partirà come sempre da Piazza Università.

Per la 'Notte europea dei musei' sarà invece possibile visitare, fino a tarda notte, il Museo della ceramica di Caltagirone, il Museo Saro Franco di Adrano (ore 20-23).

A teatro si potrà scegliere tra 'Miseria e Nobiltà', 'Guardando in alto il cielo LIVE', 'Tutto il mondo è una burla' e 'Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul vostro cervello'.

Sabato 13 maggio 2023 al Monastero dei Benedettini di Catania ritorna l’appuntamento con “Il piano segreto dei benedettini”, il percorso guidato serale a cura di Officine Culturali che conduce i visitatori alle scoperta di un suggestivo spazio che racconta l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine.

Domenica 14 maggio, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università si muoverà lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale.

Torna sabato 13 maggio la "Notte europea dei musei", giunta quest'anno alla sua diciannovesima edizione. L'iniziativa, organizzata dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro (eccetto i casi di gratuità previsti). Obiettivo della manifestazione è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Nel Catanese apriranno il Museo della ceramica di Caltagirone, il Museo Saro Franco di Adrano (ore 20-23).

L'appuntamento di Catania è previsto per il prossimo 12 maggio 2023 a partire dalle ore 17.00 al 'Centro Sicilia'. Saranno presenti gli attori Alessandro Orrei (Mimmo) e Giovanna Sannino (Carmela). La terza stagione di Mare Fuori ha bruciato in pochi giorni ogni record su Rai Play con oltre 8 milioni di visualizzazioni nelle sole prime 24 ore confermandosi come una delle produzioni seriali più importanti del panorama italiano e non solo.

In occasione della XVIII edizione del “Festival della Comunicazione”, il 12 Maggio presso la Chiesa di Santa Chiara a Catania verrà presentato ‘’Me l’aspettavo - Il sorriso di Don Puglisi’’. Nel documentario, attraverso la registrazione delle deposizioni del killer Salvatore Grigoli, oggi collaboratore di giustizia, è possibile ascoltare la ricostruzione dell’agguato mortale consumato il 15 novembre 1993 nel quartiere Brancaccio a Palermo.

In un'atmosfera intima e rilassata, parteciperete a esperimenti sorprendenti in una conferenza- spettacolo interattiva, che mescola apprendimento e scoperte svelandovi in modo giocoso gli straordinari poteri dei nostri strumenti percettivi e cognitivi... e accompagnandovi in un incredibile viaggio all'interno della vostra mente.

Sabato 13 maggio 2021 appuntamento a partire dalle ore 21.00 al Teatro Odeon di Catania con lo spettacolo-concerto dal titolo 'Guardando il cielo in alto, il Live è più bello a Teatro'. Si esibiranno sul palco 'I Brigantini', i 'Melotones' e 'Francois e le Coccinelle'. Costo del biglietto € 20. Per la prima volta tutti insieme, unica data prevista a Catania.

Domenica 14 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, appuntamento al Parco Madre Teresa di Calcutta di Catania, con il mercatino 'A fera bio'. Edizione speciale per la festa della Mamma. Ci sarà anche lo 'spazio baratto', lo 'yoga con Alice', un laboratorio pratico per bambini e musica dal vivo con il collettivo JazzAbout. Ingresso libero.

Sicilia Gaia organizza una passeggiata tematica dedicata ai grandi cantautori della musica italiana, Franco Battiato e Lucio Dalla, che hanno scelto l'Etna come musa ispiratrice e luogo del cuore.

Venerdì 12 maggio 2023 alle ore 18:00 Officine Culturali ospiterà al Bookshop del Monastero dei Benedettini di Catania la presentazione del libro, sponsorizzata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, di Laura Giurdanella “Giuseppe l’Affricano. Gli anni egiziani di Ungaretti tra anarchia, giornalismo e poesia”, edito da EliPhi (Éditions de Linguistique et de Philologie) di Strasburgo.

Sabato 13 maggio (alle ore 17.30 3 alle ore 21) e domenica 14 maggio (alle ore 17.30) sul palcoscenico del Teatro Metropolitan di Catania va in scena “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta (da cui nel 1959 fu tratto il celebre film diretto da Mario Mattioli) con Alessandro Idonea nel ruolo di Felice Sciosciammocca e l’attore nisseno Vincenzo Volo in quello di Pasquale.

Continua il percorso di riflessione e dibattito pubblico per capire insieme le conseguenze della più grande speculazione edilizia del dopoguerra in Italia sulle future trasformazioni delle aree di Corso Martiri e il vecchio rione del San Berillo, con un nuovo appuntamento: sabato 13 maggio 2023 a partire dalle ore 17:00.

Venerdì 12 maggio a partire dalle ore 19.00 appuntamento alla Legatoria Prampolini per la presentazione del libro di Lorenza Gentile dal titolo 'Le cose che ci salvano'. Ingresso libero. Dialoga con l'autrice Lorena Spampinato, autrice.

Dopo il successo del debutto di marzo al teatro S. Francesco di Paola, la Compagnia Teatrale Proscenio torna a rappresentare lo spettacolo Tutto nel mondo è burla, tratto da Le Allegre Comari di Windsor di William Shakespeare e la versione per musica Falstaff di Arrigo Boito. La replica si terrà al Teatro Grotta Smeralda (via Antonello da Messina, 9 - Aci Castello) nel pomeriggio di domenica 14 maggio alle ore 18.30. Regia di Andjela Bizimoska. Nel cast Giorgio Piccione, Manuel Giunta, Antonio Giunta, Bernadette Giunta, Pettinato, Silvana Lanza, Margherita Malerba, Eugenio Sanfilippo, Salvatore Testa, Antonina Motta e Marco Musumarra.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.