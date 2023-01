'Mine vaganti', 'Mettici la mano', 'Il gobbo di Notre Dame': cosa fare a Catania nel weekend

Il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella, due tra i volti più colorati della grande saga del Il commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni (successo editoriale e televisivo con l‘omonima fiction) si staccano dalle vicende del filone corale del Commissario e diventano protagonisti dello spettacolo Mettici la mano con la regia di Alessandro D’Alatri e con protagonisti Antonio Milo, Adriano Falivene (gli stessi dell’amata serie tv) ed Elisabetta Mirra.

Suggestivo Trekking sull'Etna a quota 1600 metri, con un inedito sentiero, fuori dai circuiti di massa, tra colate laviche, fitti boschi e scenari unici, fino alla grotta dei rotoli, guidati da Alberto Torrisi. Il percorso inizierà dal bivio per Piano Provenzana.

S’inaugura sabato 14 gennaio alle ore 18, al Castello Ursino la mostra di Piero Zuccaro dal titolo “Meditazione visiva”. Un progetto espositivo dove l’artista - docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro - tra pittura, musica e poesia, incrocia il profondo senso per la spiritualità di Franco Battiato, protagonista con l’autore di un’installazione video inedita in cui il celebre compositore, scomparso nel maggio 2021, recita versi del poeta Shitao che suonano come un monito sulla purezza d’animo con cui accostarsi alla Pittura.

Il Teatro Zig Zag presenta dal 14 al 29 gennaio, i sabato alle ore 18.00, e le domeniche con doppia replica alle ore 11.00 e alle ore 18.00, il divertentissimo spettacolo di prosa e burattini, adatto per tutte le età, “I Ridarelli”.

Esaltare il linguaggio coreografico declinato al femminile: questa la linea guida della stagione programmata da Roberto Zappalà, fondatore e direttore artistico di Scenario Pubblico/ Compagnia Zappalà Danza, prestigiosa realtà di recente elevata dal Ministero della Cultura al rango di “Centro di rilevante interesse”, riconoscimento attribuito nel settore della danza contemporanea unicamente a due strutture in tutta la penisola. Una delle quali è appunto quella guidata dall’artista catanese, a sua volta coreografo e regista di chiara fama. E in quel suo cartellone intitolato “W” - come l’iniziale di Women e come il simbolo Viva - non poteva mancare “Oratorio per Eva”, creazione che lo stesso Zappalà ha costruito otto anni fa intorno alla biblica progenitrice di tutte le donne.

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza sull’Etna la prima escursione con racchette da neve della uova stagione invernale 2023. Il percorso si sviluppa tra gli splendidi paesaggi etnei, imbiancati dalla neve. Si partirà attraversando la colata lavica del 2002-2003, caratterizzata dai pini secchi e morti per il calore della lava.

Illustri Illustrazioni - The Niro omaggia il design italiano. I disegni di The Niro in mostra all’atelier d’arte e restauro SoRu di Catania. A cura di Lina Lizzio. Dal 16.12.2022 al 15.1.2023.