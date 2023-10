Festival, incontri, spettacoli teatrali: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend ricco quello che sta per arrivare ed adatto un po' a tutte le categorie di 'appassionati'.

Il turismo la fa da padrone con le 'Giornate FAI d'autunno', 'Luci ed ombre al Monastero', 'Catania segreta', 'Letture in corte' ed un 'Angolo d'Africa alle pendici dell'Etna'.

Spazio anche al teatro con gli spettacoli 'L'eredità dello zio Canonico', 'Il giardino dei ciliegi' e 'Via dei Cappelli' e 'The Mohican'.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana – animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione – saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati.

Venerdì 13 ottobre “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini, si svolgeranno dalle 19:30 alle 22:00 (un percorso ogni mezz’ora). “Le lucerne della sera”, le visite guidate serali al Museo di Archeologia dell’Università di Catania, si svolgeranno la stessa sera alle 19:00 e alle 21:00.

L’eredità dello zio canonico, commedia in tre atti scritta da Antonino Russo Giusti, diretta da Enrico Pappalardo per il Gruppo Teatro Non Solo Tango andrà in scena sabato 14 ottobre 2023 (ore 17.30 e 21) e domenica 15 ottobre 2023 (ore 18) nel Teatro Nuovo Sipario Blu in Via dei Salesiani 2 a Catania.

Grande attesa per l'arrivo a Catania di Mohican original muscial scritto e diretto da Carlo Tedeschi, musiche di Emanuele Tedeschi, coreografie di Gianluca Raponi e Matteo Mecozzi, con la Compagnia RDL e con in scena più di 40 artisti, 200 costumi, oltre 20 cambi di scena, 30 comparse con gli allievi della RDL Academy, per quasi tre ore di spettacolo.

Il Festival, che propone a un pubblico ampio una serie di incontri, lezioni e dialoghi intorno all’idea di istituzione nelle sue molteplici declinazioni, a partire dalle sue trasformazioni e dal suo impatto sul futuro della politica, dell’economia, della governance delle crisi, in questa seconda edizione si interroga sullo spazio pubblico, il luogo in cui la voce dei cittadini acquista volume, l’impegno si trasforma in domanda politica, l’opinione sfocia in mobilitazione.

Arriva a Catania (Le Ciminiere, 12-13 ottobre, 8.30-13.30) la tappa del Salone dello Studente, l’evento di orientamento alle scelte post diploma organizzato da Campus. Una manifestazione dedicata agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare a ragazze e ragazzi che quest’anno affronteranno l’esame di maturità e desiderano iniziare a farsi un’idea del mondo, universitario o lavorativo, che li aspetta.

Appuntamento per scoprire i segreti di CATANIA: tra le vie, le celebri piazze e al di sotto sotto delle strade luoghi carichi di mistero e storia. In questo tour visiterete anche la Catania del sottosuolo, dove una guida turistica appassionata svelerà tutti i tesori nascosti e i racconti millenari di questa città magica.

È tutto pronto per la nuova edizione del Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico, che si svolgerà a Licodia Eubea, e che trasformerà, per il tredicesimo anno, il piccolo centro ibleo nel cuore internazionale del documentarismo archeologico e non solo, trasformandolo in un luogo di confronto linguistico, creativo e culturale.

Venerdì 13 ottobre la rassegna prosegue con la fiaba multimediale “Via dei Cappelli” di Bruna Bonanno con Martina Consolo e Alexander Toscano, con la partecipazione di Angelo D’Agosta, video di Mariavittoria Magagna e Andrea Cavallaro, musiche originali di Alexander Toscano, costumi di Micaela Morandi.

Domenica 15 ottobre alle ore 19.00, Villa Ardizzone-Spazio Liberty ospita nella sua corte interna la scrittrice e giornalista enogastronomica Roberta Corradin con il suo monologo "Di sogni e di scelte", ispirato al suo nuovo romanzo Cannoli siciliani. Presentata e introdotta da Nadia Gibilisco, la scrittrice, (eccezionalmente anche attrice) racconta con la sua imprescindibile allegria le cose fondamentali di cui è fatta la vita: sogni, scelte.

Sicilia Gaia in occasione dell'edizione 2023 del Festival "Le Vie dei Tesori" organizza una visita dedicata alla scoperta di un luogo segreto pieno di fascino e storia a noi molto vicina. Visiterete l’Atelier Mendola, un luogo segreto, custode di un’affascinante storia culturale e artistica della città di Catania nel secolo scorso. L’Atelier Mendola – casa-museo, studio e laboratorio venne fondato a Catania nel 1961 dall’artista Carmelo Mendola (1895–1976), scultore, pittore, poeta e musicista, firma della famosa “Fontana de I Malavoglia” in piazza Verga e dei busti di Angelo Musco e Giuseppe De Felice a Villa Bellini.

Le arti marziali protagoniste al PalaCatania nel doppio appuntamento dell’European Open Cup 2023 for Children riservato ad atleti Under 13 (nei giorni 13 e 14 ottobre), e del XII° Campionato Europeo WKC, riservato alle categorie Cadetti, Junior, Senior e Master, che si terrà dal 14 al 15 ottobre prossimi.

43esima edizione dell’Ottobrata di Zafferana Etnea, la manifestazione gastronomica e artigianale più importante del Sud Italia che torna di nuovo protagonista con un programma unico ed esclusivo. ella grande area food oltre al tradizionale panino, ci saranno i prodotti tipici zafferanesi come miele, funghi, pere, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola”, “delizioso bianco rosso”; la valorizzazione dei prodotti tipici e a marchio di tutela (Doc, Dop, o inseriti nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali) e alla promozione del cibo e dei piatti tipici della cucina tradizionale.

Il giardino dei ciliegi manifesto di libertà, resoconto drammatico di un lunghissimo percorso di liberazione, è il più importante testo della letteratura teatrale mondiale che riflette sul significato e le conseguenze della “modernità”. Con questo capolavoro, all’interno del progetto Cechov sviluppato in collaborazione con l’Associazione Città Teatro, il regista catanese Nicola Alberto Orofino ha deciso di cimentarsi portando in scena uno spettacolo corale e dinamico.

L’Associazione Sicilia Gaia propone un’esperienza inedita dedicata a Gjmàla, secondo allevamento di “camelidi” presente in tutta Europa, unico in Italia. Accarezzare i dromedari, passeggiare tra Marabù, tartarughe giganti, iene e molti altri animali tipici dell’ecosistema africano sarà realtà a pochi chilometri da Catania. Gjmala che in arabo significa “cammello” vi farà vivere una realtà catanese molto singolare.

“I beni confiscati alla criminalità organizzata. Quale incidenza nelle politiche pubbliche di coesione territoriale e di sviluppo locale” è il tema dell’incontro che si terrà alle 16.30 di venerdì 13 ottobre nella sede della Fattoria Sociale “Orti del Mediterraneo", in via Pascoli 9A, a Misterbianco, in provincia di Catania.