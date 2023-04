Musica LIVE, teatro d'autore, mostre: cosa fare a Catania nel weekend

Archiviata sia la Pasqua che la Pasquetta, è di nuovo tempo di weekend a Catania e provincia.

In questo fine settimana a farla da padrona è indiscutibilmente la musica, con diversi appuntamenti tutti da non perdere. Francesca Michielin al Teatro Ambasciatori, concerti lirici nelle più belle chiese di Catania, i LIVE di Emma Nolde ed Enrico Pieranunzi allo Zo Centro Culture Contemporanee.

La musica sarà anche al centro di Olea, workshop dedicato all'apprendimento delle principali tecniche di produzione musicale. A teatro va in scena Lunetta Savino con 'La Madre', Antonello Costa con 'C'è Costa per te'.

Da segnalare anche la Mostra 'Ri-Revolution', aperta dallo scorso 6 aprile al Palazzo della Cultura.

Il bonsoir! - Michielin10 a teatro di Francesca Michielin non arresta la sua corsa e arriva giovedì 13 aprile al Teatro Al Massimo di Palermo e venerdì 14 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania. Lo show è un viaggio allo specchio che ripercorre i 10 anni di carriera di Francesca. Ed è proprio uno specchio, riflesso e stimolo continuo a migliorarsi, l’elemento iconico al centro del palco con cui l’artista interagisce durante lo spettacolo, realizzato ispirandosi a quelli presenti nello studio di registrazione di Bassano del Grappa dove ha preso vita Cani Sciolti. Oggetto di luce, riflessione, proiezione di pensieri, ricordi, colori, atmosfere, emozioni da condividere con il pubblico.

La location sarà il “Picciolo Etna Golf Resort”, da sabato 15 a lunedì 17 aprile, in una delle Contrade del Vulcano, facente parte dei “Borghi più belli d’Italia” - Castiglione di Sicilia. Tra masterclass che approfondiranno e decanteranno i diversi versanti “da’ Muntagna” con un pool di organi stampa internazionale e specialisti di tendenza dell’enogastronomia e del turismo e rappresentanti dell’importazione straniera, di imprese vitivinicole e del canale Horeca, ad impreziosire l’atmosfera e le tematiche saranno i testimonial di un’intera galassia del mercato e delle mode del Food.

Appuntamento il 15 Aprile presso Z? Centro Culture Contemporanee a Catania, dove l’artista Eva Geist, dj, producer e compositrice di fama internazionale, terrà un workshop dedicato all'apprendimento delle principali tecniche di produzione musicale. Sempre durante il pomeriggio, la round table in collaborazione con ABADIR Accademia di Design e Comunicazione Visiva, aprirà un dibattito su temi quali femminismo, inclusività e non binarismo nell’ambito musicale e in quello del design, delle arti visive e dei media; infine la proiezione di “Sisters with Transistors”, docufilm che racconta la storia non raccontata delle pioniere della musica elettronica.

Nelle prestigiose sale del Palazzo della Cultura di Catania si terrà - dal 6 aprile al 30 novembre 2023 - la mostra RI-EVOLUTION - I grandi rivoluzionari dell’Arte italiana, dal Futurismo alla Street Art, prodotta da Ass. E-venti APS, Massimo Costantino, Marco Grimaldi e Daniela Arionte, curata da Raffaella Bozzini e Giuseppe Stagnitta con il coordinamento storico-scientifico di Marco Di Capua e allestita dall’architetto Giada Calcagno. Saranno esposte oltre 130 opere (tra cui la celebre “Forme uniche nella continuità dello spazio” di Boccioni, esposta anche al Moma di New York e l’installazione “Giardino delle cose” del 1992 del famoso gruppo Studio Azzurro), alcune delle quali per la prima volta in Sicilia, che presentano, attraverso un percorso tematico ed informale, 80 artisti italiani più importanti e significativi del XX Secolo che hanno rivoluzionato la storia artistica e culturale contemporanea del nostro paese (da Balla a Boccioni, da De Chirico a Cattelan, Fontana, Manzoni, Burri, Pistoletto) con un omaggio a tre esponenti siciliani: Antonio Sanfilippo, Piero Consagra e Carla Accardi.

Tre gli appuntamenti, fissati per venerdì 14 aprile alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria di Gesù, sabato 15 aprile alle ore 19,30 nella Parrocchia Stimmatina San Marco Evangelista a Tremestieri Etneo; domenica 16 aprile alle ore 20 nella Chiesa di Santa Maria della Salette. L’ingresso è libero. Il Coro sarà diretto da Luigi Petrozziello, maestro di chiara fama, che da diverse stagioni istruisce sapientemente e con eccellenti risultati la prestigiosa e pluripremiata formazione dell’ente lirico etneo. Pianista solista un rinomato e virtuoso pianista come Gianbartolo Porretta.

Venerdì 14 aprile alle 17, nella saletta del Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle, in via Androne 81, si svolge l'incontro "Mamma guarda come mi diverto. Alla faccia della natura", relatore Renzo Ientile (direttore della RNO vallone di Piano della Corte), con interventi della biologa Claudia Russo e di Dario Grimaldi, esponente del comitato nazionale per la conservazione del Fratino. L'incontro, coordinato dal prof. Giorgio Sabella (responsabile scientifico del Muzoo) e da Fabio M. Viglianisi (responsabile delle attività didattiche del Museo), rientra nel ciclo "Un tè al museo di Zoologia - Pomeriggi di racconti e di divulgazione scientifica e ambientale al Museo di Zoologia e Casa delle Farfalle", che vede il contributo di studiosi o esperti di varie discipline che affrontano temi scientifici o ambientali attraverso le loro osservazioni ed esperienze.

Lunetta Savino è la protagonista dell’ottavo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” al Teatro ABC di Catania. La bravissima e popolare attrice sarà in scena da sabato 15 aprile con “La madre” di Florian Zeller, per la regia di Marcello Cotugno. Con lei, sul palco ci saranno Paolo Zuccari, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino.

Due ore di puro divertimento per dimenticare lo stress e i problemi di ogni giorno. Torna a Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea lo showman Antonello Costa, in scena sabato 15 aprile (doppio spettacolo alle ore 17.30 e alle ore 21) e domenica 16 aprile (ore 17.30) al Teatro Metropolitan di Catania con il nuovissimo “Cè Costa per te”, una sorta di omaggio alla regina della tv, Maria de Filippi, che con il suo format dedicato al valore dei sentimenti da anni fa sorridere i cuori registrando record di ascolti.

Venerdì 14 aprile alle 17:30 Simona Moraci tornerà a Catania per presentare il suo ultimo romanzo, “L’Eterno”, nel Mondadori Bookstore di Piazza Roma. Ad affiancarla e a dialogare con lei ci sarà la scrittrice catanese Barbara Bellomo.

Sabato 15 aprile 2023 appuntamento con 'Convention a Teatro'. Siamo soliti assistere alle feste nei classici locali da ballo, ebbene, questa volta vedrete muoversi ed entusiasmarsi insieme a voi in un crescendo di luci e suoni, dall'alto della tribuna, nell'atmosfera di un teatro con un formidabile turnover, tanti dj che vi faranno ballare al ritmo dei migliori generi musicali del passato e del presente.

Venerdì 14 aprile, dalle 20.45, nella sala verde del centro Zo, arriva il grande jazz di Enrico Pieranunzi. Il pianista romano si esibirà con la vocalist Simona Severini. Il duo festeggia undici anni di collaborazione dal 2012 con il disco “Dalla in Jazz”, passando per “My songbook”, disco per piano e voce del 2016 che dà il nome al concerto, fino a “Time’s passage” del 2020 con il jazz ensemble del pianista romano.

Avrà luogo sabato 15 aprile 2023 alle ore 19 nella Chiesa Battista di Catania sita in via Luigi Capuana 14 il concerto del Coro nazionale protestante “Note di Pace” a sostegno dell’Aisf ODV – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, finalizzato a sensibilizzare su tale patologia, ancora troppo trascurata e poco conosciuta. L’esibizione è a ingresso libero.

Venerdì14 aprile, dalle 22, nella sala grigia di Zo, in piazzale Chinnici, va in scena il secondo appuntamento 2023 del nuovo ciclo di ReTour, il contenitore dal vivo di rock e alternative pop nato dalla sinergia fra Zo e Doremillaro, l’Eretico Booking, Douze e Rumori Sound System. Sul palco la cantautrice Emma Nolde una delle voci del futuro della musica italiana, che torna in tour con il suo nuovo disco “Dormi” uscito lo scorso settembre per Woodworm/Capitol Records. In apertura il minilive della cantautrice catanese Carbone.

Venerdì 14 aprile 2023 appuntamento alle ore 18.00 alla Feltrinelli Village del Centro Sicilia per la presentazione del libro di Giuliana Guardo dal titolo 'A te'. Ingresso libero.

Per i prossimi due fine settimana, il 15 e 16 e il 22 e23 aprile, i sabato alle 18 e le domeniche con doppio spettacolo alle 11 e alle 18, andrà in scena al teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, il divertente ed originale spettacolo di attori, burattini, marionette e Pupi siciliani, “Mr Punch in Sicilia”.

Venerdì 14 aprile 2023 a partire dalle ore 17.00 appuntamento alla libreria 'Libò Libreria dei Ragazzi e degli Erorri' con il laboratorio dal titolo 'Arte e Musica'. Il laboratorio ha l’obiettivo di educare i bambini al rispetto dell’ambiente nell’utilizzo di materiali di riciclo: ogni bambino può esprimere le proprie abilità artistiche e creative, dando nuova vita a oggetti come rotoli di carta da cucine, barattoli o cucchiai.