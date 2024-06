Sagre, mostre, escursioni naturalistiche e culturali: cosa fare a Catania nel weekend

E' finalmente arrivato il weekend. E per coloro che non hanno ancora intenzione e/o voglia di andare al mare e trascorrere dentro l'acqua ed al sole tutta la giornata, sono tanti gli appuntamenti 'alternativi'.

In primis le sagre: quella delle ciliegie e delle rose a Macchia di Giarre e la Sagra del pesce spada ad Acitrezza. Non è una sagra ma un mercatino quello invece che verrà allestito a Piazza Scammacca, nello specifico il 'Vintage Market'.

Capitolo escursioni: ne abbiamo per tutti i 'palati'. Trekking ai laghetti di Cavagrande, visite guidate a Palazzo Biscari, Orto Botanico e Monastero dei Benedettini.

Mostre: oltre a 'Caravaggio', da sottolineare anche 'Panta Rei' al Fil Rouge Project, 'Il respiro di Biancavilla' e 'Martirio e luce: segni di contraddizione' di Massimiliano Ferragina.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ai saloni della più importante dimora aristocratica catanese, Palazzo Biscari; tra le più imponenti e belle di Sicilia, definita la punta di diamante del barocco catanese. Palazzo Biscari, incastonato sulla cortina delle mura di Carlo V, e più volte rimaneggiato durante tutto il Settecento, presenta diversi stili architettonici. Da ornamenti dal gusto tipicamente barocco, al gusto neo-classico. Scelto per numerosi set cinematografici, tra cui i Viceré di Federico De Roberto, conserva e custodisce una gran quantità di particolarità e curiosità, grazie, soprattutto, alla stravaganza dei due principi Vincenzo e Ignazio che dimostrarono di possedere grande fantasia che prendeva forma e si concretizzava nello sfarzo.

Anche quest'anno appuntamento a Macchia di Giarre dal 14 al 16 giugno con la Sagra delle ciliegie e delle rose. Arte, cultura e folklore. Ingresso libero. La sagra di Giarre, istituita durante gli anni Cinquanta, prende spunto da un'antica festa rurale che si svolgeva in occasione della raccolta delle ciliegie. Infatti, nella provincia di Catania, e più in particolare nella zona di Fondo Macchia, si trova una delle più fruttuose coltivazioni di ciliegio di tutta la Sicilia. Paragonata in passato per fasto e importanza a una delle più importanti sagre dell'intera Sicilia, come la Sagra del Mandorlo in Fiore di Agrigento, la Sagra delle Ciliege e delle Rose, vive oggi una seconda giovinezza, riscuotendo successo in quasi tutta la regione.

Il 15 e il 16 Giugno preparatevi a fare un tuffo nella moda del passato con un evento dedicato a tutti coloro che sono appassionati, vogliono fare regali alla moda e sostenibili, acquistano solo pezzi unici d’altri tempi o hanno scelto di optare per uno stile di vita ecofriendly. Piazza Scammacca sarà il salotto del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Grazie alla presenza di un gruppo appassionato di vintage seller vivrete due giornate all'insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non.

Tra il caldo afoso, il traffico cittadino e la solita routine, una giornata di relax e divertimento è quello che ci vuole. Ancora di più se, nel frattempo, si può tifare la nazionale italiana o guardare il proprio atleta preferito vincere una medaglia d’oro. Il posto giusto per farlo? Il Centro Commerciale Porte di Catania! Dal 14 giugno al 14 luglio, il maxischermo della Galleria trasmetterà in diretta ogni partita degli europei di calcio: i visitatori sono invitati a godersi i gironi eliminatori, i quarti di finale, le semifinali e l’ambita finale in un ambiente climatizzato e confortevole, per vivere insieme l’emozione di ogni gol proprio come sul campo. Inoltre, eccezionalmente in occasione delle partite dell’Italia, la chiusura dell'area food sarà posticipata alle ore 23.

Anche quest'anno, su quattro grandi griglie, verrà cucinato del buon pesce spada, pescato dalle "spadare" trezzote, che sarà poi condito con olio, limone, origano, sale ed insalata fresca. Il tutto sarà accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa e da una bibita ghiacciata. Ed infine, sulla scia del grande successo di pubblico degli anni passati, si svolgerà la Mostra Mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, che farà da cornice allo splendido scenario del Lungomare dei Ciclopi e l’incantevole sfondo della marineria con l’isola Lachea ed i Faraglioni dei Ciclopi.

Dopo il successo dell'anno scorso, torna a Catania la scultrice Sara Teresano con una personale dal titolo "Panta Rei: la metamorfosi nelle sculture di Sara Teresano". Le sue sculture e pittosculture saranno ospitate nella galleria di Via Firenze 229 B/C dal 14 Giugno al 19 Luglio. Il vernissage è previsto per il 14 giugno alle ore 18:30, e sarà accompagnato da un cocktail di benvenuto in collaborazione con @gambinowine e dalla presentazione a cura di Giampaolo Chillè.

Pokemon al LUDUM. Sabato 15 Giugno 2024 – Torna il grande evento Pokemon di LUDUM. Un nuovo magnifico evento di LUDUM interamente realizzato e ideato nei laboratori, ore di divertimento intelligente con i simpatici Pokemon, un'infinità di attività tutte divertenti e stimolanti per grandi e bambini. Imparerete a fare schiudere le uova di Pokemon, realizzerete origami e altro a tema Pokemon. Ancora l'esilarante Pokèbingo dove metterete alla prova la vostra l'abilità nel riconoscimento dei Pokemon e dove con un pizzico di fortuna potreste anche vincere simpatici premi.

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un'escursione tra le bellezze nascote di Cavagrande del Cassibile, alla scoperta degli anfratti meno noti della meravigliosa riserva naturale iblea. Partendo da un punto di sosta in cui è anche possibile lasciare l'auto all'ombra di imponenti carrubbi, inizieremo la discesa verso le gole. La prima tappa del percorso prevede la visita della grotta dei Briganti, una caverna con latomie estremamente affascinanti e raggiungibile tramite un sentiero in cui sono presenti dei passaggi tecnici attrezzati con corde ed appigli. Dopo questo tratto divertente e paesaggistico, sarà possibile raggiungere i laghetti di Cavagrande per un tuffo rigenerante o programmare un tratto di risalita fluviale verso nord.

L’associazione di promozione sociale Momenti Doc organizza una giornata di Dipingo diVino SPECIALE, un pomeriggio di pittura in compagnia, nel più bel luogo di cultura del Vino, la Cantina. Accompagnati dalla guida di Francesca e Italia potrete dipingere il quadro raffigurato in locandina, ripercorrendo insieme e passo passo tutti i passaggi utili a realizzarlo. Non serve che tu sappia dipingere, ti spieghiamo tutto noi. Vi forniremo tutto il materiale per dipingere, degusteremo vino della cantina e stuzzichini di accompagnamento. Alla fine porterai a casa il tuo quadro.

Le opere fotografiche di Valentina Brancaforte e l’archivio fotografico di Daniela Bellomo, coordinatrice reggente della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza dell’Inail Sicilia, raccontano la storia degli abitanti di Biancavilla, esposti per oltre cinquant’anni alla fluoro-edenite, una fibra asbestiforme che ha provocato un elevato tasso di mortalità per mesotelioma. I testi a corredo delle immagini sono stati redatti da Daniela Bellomo, Valentina Brancaforte e Stefano Zuliani, con la collaborazione di Caterina Ledda, docente associata di Medicina del lavoro all’Università di Catania. La mostra sarà visitabile fino al 12 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00.

Officine Culturali vi aspetta all’Orto Botanico di Catania anche nell’estate 2024 con i percorsi guidati che vi condurranno alla scoperta delle collezioni custodite tra i profumati e colorati viali del giardino scientifico dell'Università di Catania. Con le visite guidate tradizionali durante la settimana e i due percorsi tematici “Il giro del mondo in 80 minuti” e “Piante da mangiare” nel weekend, potrete immergervi nella natura senza lasciare la città, scoprendo alberi, piante e fiori che raccontano di luoghi lontani e che mostrano la bellezza e la varietà delle collezioni presenti all’Orto Botanico di Catania.

Martirio – luce – contraddizione: tre segnali tematici accompagnano l’esposizione caltagironese di Massimiliano Ferragina e già tracciano la strada interpretativa dei lavori dell’artista calabrese. Pittore, performer e sperimentatore di tecniche e linguaggi, oltre che docente in un liceo artistico romano, Ferragina ha sempre affidato tutti i suoi sforzi espressivi alla formazione dei più giovani e ai principi ispirati a quella biblia pauperum di paleocristiana tradizione, fondata sulla comunicazione per immagini. Una pratica figurativa che pareva inaridita negli ultimi decenni ma che con i suoi lavori sembra aver trovato nuova linfa.

Il Santuario di Sant'Agata al Carcere è sempre aperto le visite guidate e le preghiere personali dal mercoledì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Sabato 15 giugno sono previste visite guidate serali a cura di Etna Ngeniousa con turni 18.00 / 19.30 / 21.00. Durata della visita circa un'ora. Contributo € 5 a persona. INFO E PRENOTAZIONI 3381441760 / carceresantagata@gmail.com.

Sabato 15 giugno dalle 19:30 alle 21:30 (un percorso guidato ogni mezz’ora) con “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate serali a cura di Officine culturali, sarà possibile scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in suggestivo viaggio nel tempo che dall’epoca degli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo. Tra maestose architetture e labirintici corridoi si potrà conoscere e scoprire, tra le luci e le ombre della sera, la centenaria storia del complesso monastico, visitando i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco e l’ala settecentesca dell’arch. Vaccarini con le cucine e le cantine.

Presentazione dal vivo del romanzo "I gatti del dottor Panner". Domenica 16/06/2024. Ora d’inizio: 17:00. Via G. D’annunzio 115 – Mondadori Bookstore. Ingresso gratuito. A partire dalle ore 17:00, nella sala al piano inferiore della libreria, avverrà la presentazione del libro "I gatti del dottor Panner" con un'intervista all'autrice Adriana Lanz dove verranno svelate curiosità sulla nascita del racconto e delle brevi letture del romanzo. A seguire, l'autrice si intratterrà con tutti coloro che acquisteranno o che hanno già acquistato il libro per il firma copie.