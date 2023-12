Mercatini, mostre e musica: cosa fare a Catania nel weekend

E' arrivato il weekend che precede il Natale e come ogni anno sono tantissimi gli appuntamenti, a tema e non, che caraterizzeranno Catania e provincia.

Da non perdere l'edizione natalizia (l'ultima del 2023) del Pop Up Market, i mercatini 'Artieri' ad Acireale ed il Villaggio di Babbo Natale a Piazza Scammacca.

Interessanti anche le mostre alla 'Galleria Onirica' ed al Palazzo della Cultura. Ritornano gli appuntamenti di 'Officine culturali' con 'Luci ed ombre al Monastero' e con 'Dai tetti si vede tutto'.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

L’iniziativa, voluta dal gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania, con in testa la sua presidente Matilde Cifali, e dal TDlab, torna per la quinta edizione. Si tratta del più grande evento siciliano dedicato all’imprenditoria femminile, patrocinato e sostenuto dall’Ars, dal Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Unioncamere Sicilia, dalla Camera di Commercio del Sud Est e da Confcommercio Sicilia.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata a un luogo segreto nel cuore di Catania, la Fondazione Kàlos, che custodisce un piccolo museo dedicato ad un’esposizione di strumenti antichi e altri oggetti che raccontano la storia della Sicilia. Sapevate che Tra XIX e XX secolo la città di Catania era riconosciuta al livello internazionale? In pochi sanno che Catania era il principale polo produttivo d’Italia per la fabbricazione di strumenti musicali a corda, dando lavoro a migliaia di operai.

Il 15, il 22 e il 30 dicembre dalle 19:30 alle 22:00 – un percorso guidato ogni mezz’ora – con “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate serali a cura di Officine culturali, sarà possibile scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in suggestivo viaggio nel tempo che dall’epoca degli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

Ultimo appuntamento del 2023 per il Pop Up Market Sicily che chiude l’anno, sabato 16 e domenica 17 dicembre, con un’edizione interamente dedicata al Natale e nello specifico con una carrellata di stand tra artigianato e vintage per fare regali consapevoli, etici, sostenibili e "soprattutto per dare più valore a quello che un gesto semplice – come scegliere un dono – può ricoprire". La location sarà ancora una volta NÜ Doganæ (già Vecchia Dogana) di Catania, un sito camaleontico che ha avviato un importante processo di rigenerazione urbana, che oltre ai creativi ospiterà anche artisti di livello nazionale e un’area totalmente dedicata ai più piccoli.

Sarà inaugurata sabato 16 dicembre, alle ore 18,30 a Catania, nella sede della Galleria “Onirica” (via Ingegnere, 34), la mostra di quadri di AliAIA, nome d’arte di una giovane artista, studentessa di quinto anno al liceo artistico “Emilio Greco”, con grave disabilità. AliAIA non parla, ma i colori sono la sua voce, con i colori – che porta sempre con sé – esprime i propri stati d’animo fin da bambina.

Giovedì 7 dicembre alle ore 17,30, al Palazzo della Cultura di Catania, nell’ambito della quindicesima edizione del Med Photo Fest 2023, è stata inaugurata la mostra fotografica "A modo mio, tra Cinema e Teatro" di Antonio Parrinello, storico fotografo di scena del Teatro Stabile di Catania, attivissimo da sempre anche sui setcinematografici. E infatti In mostra si ritrovano scatti di scena di set cinematografici e foto di spettacoli teatrali. Nel cinema “ciak si gira”, nel teatro “si va in scena”, per raccontare attraverso la fotografia e fermare istanti che rimarranno nel tempo.

Un Festival itinerante dove i veri protagonisti sono gli artieri, ovvero gli artigiani del made in Italy, che esporranno le proprie eccellenze, pezzi unici e in tiratura limitata: questo l’intento di “Christmas Market-Artieri Mercato Creativo”, che a Natale farà tappa ad Acireale, in piazza Duomo dal 15 dicembre al 26 dicembre. Una location senza eguali, un vero e proprio museo a cielo aperto cuore del barocco siciliano, ospiterà una selezione di artigiani, che proporranno le proprie creazioni dalla ceramica, al legno, al cucito creativo, alle illustrazioni, ma non solo.

Domenica 17 dicembre 2023 alle 10:30 e alle 12:00 vieni a scoprire la Chiesa di San Nicolò l’Arena con “Dai tetti si vede tutto”, il percorso guidato – a cura di Officine Culturali – tra le maestose architetture dell’incompiuta chiesa benedettina. Durante la visita guidata non scoprirete solo la storia delle sue architetture: dopo aver visitato la chiesa, infatti, vi accompagneremo per una passeggiata sui camminamenti di gronda.

Sicilia Gaia, Piazza Scammacca e Da Grande Voglio Fare l'Architetto, organizzano "Il Villaggio di Babbo Natale" è un laboratorio di architettura per bambini volto alla ricostruzione di un villaggio. Ogni bambino costruirà la propria "tessera" che unita insieme alle altre costruirà l’intero villaggio del Natale.

Catania sta per trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per l'evento “Cross the City”, che si terrà il 17 dicembre. L'evento, unico nel suo genere, è finalizzato a fondere il benessere fisico con la valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico della città. “Cross the City” non è solo un evento sportivo, è una celebrazione della vita urbana e della sua storia. Attraverso un percorso che avrà inizio da Piazza Dante alle ore 10.00 e per le due ore successive, i partecipanti potranno vivere un'esperienza unica, esplorando la città con una nuova prospettiva, guidati dalla musica motivazionale trasmessa attraverso cuffie fornite dall'organizzazione.

Passeggiate nel Mistero tra storia, misteri, leggende, simbologia e tradizioni del Natale a cura di Maria Grazia Attanasi guida turistica e Gian Luca Marino giornalista e scrittore specializzato in tematiche sul Mistero. Domenica 17 dicembre dicembre a Caltagirone. Itinerario: Chiesa San Giorgio, Largo Pianiolo, Torre San Gregorio (salita via ex Matrice), Santa Maria al Monte, San Bonaventura, Scalinata Santa Maria al Monte (dal basso), Piazza Umberto.

Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 17,00, a Catania, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini, in via di San Giuliano 307, presentazione al pubblico ed alla stampa del progetto “Il ragazzo inquieto”, il nuovo film documentario di Nella Condorelli, terzo episodio della trilogia dedicata dalla regista alla storia della “Sicilia Invisibile”.

Bastano poche note de Lo Schiaccianoci per evocare l’incanto del Natale vissuto con cuore bambino, l’albero, i doni, la magia di una notte tra sacro e profano, ma comunque intrisa di profonda spiritualità. Ed è proprio la favola musicata da ?ajkovskij ad avere ispirato il titolo del concerto “Luci di Natale” che il Teatro Massimo Bellini propone nell’intento di ricreare per il proprio pubblico il clima delle Festività. L’appuntamento è per il 15 dicembre (Turno A, ore 20:30) e 16 dicembre (Turno B) nell’ambito di una straordinaria Stagione di concerti che continua a registrare reiterati sold out.

Il Sal di Catania si prepara ad ospitare un evento imperdibile: la presentazione del libro "Non tutto è successo!" dell'On. Cateno De Luca. L'appuntamento è fissato per Sabato 16 dicembre alle ore 20. La serata promette di essere ricca di emozioni e approfondimenti, grazie al dialogo che si instaurerà tra Cateno De Luca e la giornalista Roberta Lunghi. Un confronto che permetterà al pubblico di scoprire ulteriori sfaccettature della vita e del percorso politico dell'autore.