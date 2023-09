Cinema d'autore, festival, mostre: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend fitto di appuntamenti quello che sta per arrivare, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni.

Da non perdere 'Polpette in Festival', 'Corti in Cortile', 'Ursino Buskers' e 'Gravina - Porta della città Metropolitana'.

La musica avrà come protagonista Mario Venuti, che si esibirà sia sabato 16 che domenica 17 settembre, rispettivamente a Giarre e Mascalucia.

Cinema, cultura faranno e solidarietà avranno la loro parte con la mostra 'Ri-evolution', 'Sei dimore in cerca d'autore' e la 'Giornata nazionale contro la SLA'.

Tutto pronto per la quinta edizione di Polpette in Festival, evento enogastronomico di rilievo che si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 settembre in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Durante i tre giorni dell'evento, dalle ore 18 a mezzanotte inoltrata, diversi chef siciliani si diletteranno nel cucinare oltre 40 ricette di polpette diverse, il tutto accompagnato, come nelle passate edizioni, da un‘ottima selezione di birre artigianali, selezionate da Beer Sicilia, dai vini delle migliori cantine dell’Etna e dai distillati prodotti nel territorio.

Nel Palazzo della Cultura di Catania il concorso internazionale di cortometraggi giunto alla sua XV edizione prenderà il via a partire da venerdì 15 settembre per concludersi domenica 17 settembre con la premiazione del vincitore 2023. A decretarne la vittoria una giuria che quest’anno mette insieme artisti, produttori, operatori del settore, accademici ed esperti della comunicazione e dell’informazione.

Il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà, dal 7 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, a cura di Raffaella Bozzini e Giuseppe Stagnitta con la supervisione storico-scientifica di Marco Di Capua, oltre 130 opere - molte delle quali per la prima volta in Sicilia - di 80 artisti italiani, tra i più importanti e significativi del XX Secolo, che hanno rivoluzionato la storia artistica e culturale internazionale.

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale SLA promossa da AISLA rappresenta un evento di fondamentale importanza per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dimostrare solidarietà alle famiglie colpite da questa terribile malattia.

In Sicilia, oltre 500 famiglie lottano ogni giorno contro la SLA. Sabato 16 settembre, al calar del sole, grazie al Patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'illuminazione a basso impatto energetico con veline o gelatine colorate di verde applicate sulle luci dei principali monumenti italiani rappresenta un momento cruciale per l'intera comunità italiana.

Quattro giorni di arti e magia tra le strade e le piazze del cuore medievale etneo: 15 mila m² interamente chiusi al traffico pieni di luci, arti e colori; 4 aree spettacolo tematiche; 1 parata per il centro storico con Sambazita e tutte le artiste del festival; 30 (e più) compagnie con 100 (e più) artiste; tanti spettacoli gratuiti al giorno; workshop per adulti; laboratori e letture per bambini con Ursino Kids, street market, esposizione d'arte, street food&beverage attenti al rispetto dell’ambiente.

Il progetto '6 dimore in cerca d'autore' sarà presentato il 16 settembre alle ore 19,00 a Catania, all’interno della programmazione del prestigioso Corti in Cortile – Festival Internazionale di Cortometraggi e Documentari, presso la Sala Teatro del Palazzo della Cultura.

Sabato 16 settembre alle 20:30 presso l'anfiteatro "Turi Ferro" sito all'interno del parco comunale "P. Borsellino" di via Roma a Gravina si svolgerà la manifestazione "Gravina: porta della Città metropolitana di Catania", organizzato dal magazine "Paesi Etnei Oggi", edito da Andrea Pitrolino, dal Comune di Gravina e grazie anche al patrocinio dell' A.R.S., dal centro commerciale "Katanè", "Archigen", "Vivai Etna" e dalla Pro loco gravinese.

Il tour che in questi mesi ha portato Mario Venuti in giro in Italia prosegue con queste date : 16 settembre – “Notti di un’Estate Giarrese”, Giarre (CT), Piazza Duomo (solo) e 17 settembre – “Ottagono Music Fest”, Mascalucia (CT), Corso San Vito (solo) .

Venerdì 15 settembre alle ore 17.30 presso il Centro Servizi Comune di Nicolosi, Etna Sud piazzale Rifugio Sapienza si svolgerà il primo appuntamento di un ciclo di tavole rotonde dal titolo “Focus Etna 2023” organizzate dall’associazione culturale Basaltika all’interno del progetto Etna Eternal Flame, inaugurato lo scorso 7 luglio in collaborazione con i partner culturali Monira Foundation di New York e Fondazione Orestiadi di Gibellina, con il patrocinio dell’Ars, della Regione Siciliana, del Comune di Nicolosi dell’Ente Parco Etna e, dell’INGV Roma e AIV (associaz. Italiana di vulcanologia).

Il 16 e 17 settembre 2023 appuntamento al Monastero dei Benedettini per una mostra di auto storiche costruite tra il 1901 ed il 1970. Evento in collaborazione con l'Università di Catania e l'Accademia delle Belle Arti. Ingresso libero.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizierete dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

Sabato 23 e domenica 24 settembre appuntamento ad Acicatena per le 'Passeggiate patrimoniali'. Per informazioni ed iscrizioni scrivere all'indirizzo acicatena.gabsindaco@gmail.com o contattare il numero 095-7684249. Sarà possibile visitare il Santuario Maria SS. della Catena, il Palazzo della Città, la Chiesa di San Giuseppe ed il chiostro Comunale.

Il 17 e 24 settembre e l’1 ottobre alle 10:00 e alle 12:00 vieni a scoprire l’Orto Botanico di Catania con “Una domenica all’Orto”, le visite guidate a cura di Officine Culturali per approfondire e scoprire la collezione del giardino scientifico dell’Università di Catania. Il team di Officine Culturali accompagnerà i partecipanti e le partecipanti tra i profumati e colorati viali del giardino scientifico dell’Università di Catania per ammirare le collezioni custodite all’interno dell’Orto generale, dell’Orto siculo e della Grande serra.

Una discoteca underground egiziana in cui si indaga il desiderio attraverso una rivendicazione dell’idea di corpo femminile. Approda in Italia, in prima nazionale, la performance di danza e parola How did I end up in this place? della coreografa, interprete e autrice egiziana Hend Elbalouty.

L’appuntamento – nell’ambito di Mediterrartè - festival internazionale delle realtà artistiche del Mediterraneo, organizzato da Artelè - è per giovedì 14 e venerdì 15 settembre, ore 21, alla Cappella Bonajuto di Catania. Si tratta di uno spettacolo innovativo in cui le parole fluttuano tra l'arabo, l'inglese e i sovratitoli in italiano che sono parte integrante dello spettacolo, mettendosi in relazione con la potenzialità del corpo stesso.

Harry Potter Fest (si replica). Visto il grande successo dell'evento per dare la possibilità a chi non ha potuto partecipare si replica. Sabato 16 e Domenica 17 settembre arriva il più grande evento magico DI FINE 'Estate al LUDUM. Un fine settimana all'insegna del maghetto più famoso del mondo. Harry Potter Fest al LUDUM.