Catania dall'alto, 'Illustri illustrazioni', Magico Natale a Palazzo Biscari: cosa fare a Catania nel weekend

Ci si avvicina sempre di più al Natale e quindi si moltiplicano già da questo weekend i mercatini dove sarà possibile effettuare l'acquisto di un regalo originale per parenti e/o amici. Chi invece ci ha già pensato o non ci vuole affatto pensare ai regali ne avrà la possibilità, scegliendo una delle tante esperienze proposte per conoscere Catania sotto tutti i punti di vista (turistico, storico, archeologico). Anche i bambini avranno solo l'imbarazzo della scelta, tra una passeggiata sull'Etna ed un laboratorio su Babbo Natale. Spazio anche all'arte con la mostra di 'TheNiro' e 'Charm of Art' a Palazzo Vigo di Torre Archirafi.

Al Magico Natale troverete tutte le più belle creazioni di gioielli, bijoux, borse, Natale, accessori e prodotti tipici siciliani. Un'occasione unica per fare i vostri acquisti per i regali di Natale. Artigianato d'eccellenza e non solo.

Sicilia Gaia organizza un pomeriggio a Villa Di Bella. Costruita nell’Ottocento dal principe Manganelli, appartiene alla famiglia Di Bella dal 1922. Più volte scelta come set cinematografico per Storia di una Capinera (Franco Zeffirelli nel 1994) e Malizia 2000 (Salvatore Samperi nel 1991). Verrà allestita inoltre una piccola mostra cinematografica dedicata ai film girati nella dimora. A conclusione del percorso, un rinfresco verrà offerto un thè in salone così come da tradizione di famiglia.

Catania dall'alto in basso, un viaggio che comprenderà due delle terrazze più belle della città, accompagnati come sempre da un'esperta ed appassionata guida.

Anche a Natale, torna il Mercatino Artigianale a Mascalucia. Appuntamento dall'8 al 21 dicembre 2022. Un'opportuntà per fare regali originali, comprare da artigiani locali ed incentivare l'economia locale. Tutte le domeniche mattina sarà prevista la presenza di Babbo Natale, che porterà caramelle per i bambini, e ci saranno anche la "pesca a sorpresa" e la raccolta dei giocattoli da donare per i meno fortunati. Ingresso libero.

Il “Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico” come ogni anno, in occasione delle festività, ha riaperto i battenti nello splendido Chiostro di Palazzo Minoriti, in via Etnea n. 73. Giunta alla XIII edizione, la manifestazione si concluderà il prossimo 8 gennaio.

Venerdì 16 dicembre alle ore 17.00, presso la sede della biblioteca "V.Bellini" di via Spagnolo 17 (al n.529 di via Etnea), si terrà la presentazione dei libri fotografici "Terra di Meraviglie" di Riccardo Lombardo e "La mia Asia" di Silvana Licciardello. Sarà un'occasione unica per scoprire quanta bellezza è racchiusa in luoghi meno noti e nelle tradizioni delle popolazioni che vi risiedono.

La vera storia dei 25 Babbi Natale - Lettura e laboratorio a cura di Vanessa Viscogliosi. Appuntamento domenica 18 dicembre 2022 dalle ore 11 alle ore 12.30. Età consigliata dai 4 agli 8 anni. Costo 8 euro. Sei sicuro di conoscere la vera storia di Babbo Natale? E se in passato ne fosse esistito più di uno? Un tempo, in realtà, ne esistevano ben 25! Ma poi ne rimase solo uno… quello giusto!

Sicilia Gaia propone un’esperienza autentica in un posto incredibile. Sarete ospiti da Gjmala, un parco che vuole ricreare una fattoria africana, tipica della Somalia, per valorizzare e far conoscere il latte di Dromedario animale considerato in occidente come animale da zoo e da circo ma che in realtà proprio in Somalia è considerato un animale da reddito.

Piazza Scammacca è oggi una piazza coperta nata da un progetto di riqualificazione urbana, che ospita 4 ristoranti monotematici, una pasticceria, un cocktail bar e una cantina, con servizio al tavolo condiviso per tutti i locali della piazza. La visita guidata si svolgerà tra gli ambienti riscoperti e verrà corredata da un aperitivo itinerante tra i format presenti.

Agrande richiesta un itinerario insolito che vi farà conoscere il cuore di Catania, come non avete mai fatto prima. Percorrerete il centro storico della città, addentrandovi in vicoli, cortili e siti archeologici segreti. Attraverserete i quartieri più pittoreschi ed autentici di Catania, ricchi di storia e racconti, accompagnati dalla nostra guida turistica Vanessa Motta che ci mostrerà l’altra faccia del centro cittadino.

Catania mitologica. Un tour sui miti presenti a Catania, da Atena a Zeus, da Afrodite a Efesto, da Demetra a Iside. Si parlerà di dei e semidei, di ninfe e di divinità fluviali, di piante e monete. Visiteremo il giardino ortobotanico e parleremo di alcune piante legate ai miti.

Sicilia Gaia e Simetite Escursioni organizzano una passeggiata dentro boschi di querce nel territorio di Zafferana Etnea, per vivere la natura attraverso giochi, attività educative e racconti, e per imparare a usare i propri sensi apprezzando ciò che ci circonda. I bambini utilizzeranno un quaderno di campo da compilare durante la giornata.

Dal 16 al 18 dicembre lo splendido Palazzo Vigo presso Torre Archirafi, Riposto, ospiterà la mostra d’arte organizzata da Charm of Art. In esposizione, 30 opere di fotografia e pittura. Domenica 18 Dicembre alle ore 18:00 si svolgerà il galà d’arte. Ospiti dell’evento: Maurizio Giuga (Spazio Arte Acireale), Alfio Landro (I Love Etna &..) e Pietro Alessandro Trovato (Art Anthology).

Illustri Illustrazioni - The Niro omaggia il design italiano. I disegni di The Niro in mostra all’atelier d’arte e restauro SoRu di Catania. A cura di Lina Lizzio. Dal 16.12.2022 al 15.1.2023. Inaugurazione previstà per venerdì 16 dicembre Atelier SoRu, Via Gornalunga, 7 - Catania a partire dalle ore 18.00.

Piazza Scammacca mantiene la sua promessa e si apre alla Città con un ricchissimo calendario di eventi. “MERCATO - PERSONE – CULTURA” restano le tre parole chiave di questo luogo che da 4 mesi ravviva la città di Catania con passione e dedizione. I cinque fondatori Lucia Caruso, Nicola, Stefano e Gabriele Vitale e Marco La Piana accendono i riflettori su un mese pieno di luci e magia natalizia ma anche di bilanci e di progetti per il futuro.