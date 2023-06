Musica, mostre e passeggiate culturali: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend è arrivato e con esso tutti gli appuntamenti in programma a Catania e provincia.

Gli amanti della musica potranno scegliere tra il concerto dei 'Nu Genea' e quello di Paolo Fresu e Luca Barbarossa, che inaugureranno 'Jazz in vigna'. Musica protagonista anche del primo incontro della rassegna 'Chiostri e Cortili' con il concerto 'Le stagioni' e con l'appuntamento 'Common Routes' allo Zo Centro Culture Contemporanee.

Spazio anche alla cultura, con le visite guidate serali all'Orto Botanico, al MAUC e le mostre 'ThisOrdine' e 'Catania liutaia'.

Catania Pride 2023p

Le iniziative del Catania Pride stanno avendo luogo dal 13 al 16 giugno al Bastione degli Infetti (Via Torre del vescovo, CT) e si concluderanno con il corteo finale il 17 giugno.

L’esposizione, che inaugura il cartellone dell’edizione 2023 del Marranzano World Fest, è organizzata in collaborazione tra l’Associazione Musicale Etnea e Fondazione Kalos - Antichi Mestieri d’Arte, che ne ha curato l’allestimento, e con il patrocinio dell’Ateneo (SiMuA, Archivio storico), consentirà di immergersi nell'arte e nella storia, poco conosciuta, della produzione di strumenti a corde a Catania, attraverso gli strumenti musicali, immagini e testimonianze di vita e lavoro nelle botteghe artigianali catanesi che hanno vissuto le diverse fasi della parabola storica della liuteria catanese.

Moda e cultura, infatti, si incontrano grazie alla bravura di artisti che hanno tratto ispirazioni per le loro collezioni dalla meravigliosa terra di Sicilia. In passerella si ammireranno le creazioni di Kea Atelier, Pina Nannuli, Dressing Elisabetta Censabella, Malì Luxury Beachwear, Ciski’s Handmade Sicilian Accessories, Grasso Raneri.

È tutto pronto ad Aci Trezza per il week end dedicato all'edizione numero 32 della "Sagra del pesce spada". Già da stasera, venerdì 16 fino a domenica 18 giugno, dalle 20 in poi torneranno in azione le tradizionali quattro grandi griglie che sono pronte a cucinare migliaia di fettine di "spado".

Venerdì 16 giugno, infatti, una prima assoluta vedrà sul palco il trio del trombettista sardo Paolo Fresu, con Dino Rubino al pianoforte e Furio Di Castri al contrabbasso, confrontarsi con un big della canzone d’autore, ovvero Luca Barbarossa, negli ultimi anni seguitissimo anche come conduttore radiofonico con il suo “Radio 2 Social Club”, e fresco, tra l'altro, del nuovo disco “La verità sull'amore” e prossimo allo spettacolo “La verità vi prego sull'amore” con Stefano Massini. Due i concerti, alle 19 e alle 21.30.

Sabato 17 giugno 2023 alle 10:30 si terrà al Monastero dei Benedettini di Catania l’ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con il laboratorio ludico didattico “L’officina del vasaio”. I piccoli e le piccole partecipanti, dopo aver visitato i resti delle domus romane presenti al monastero, si cimenteranno nell’antico mestiere del vasaio.

Aquattro anni da Nuova Napoli, i Nu Genea tornano con Bar Mediterraneo, un nuovo album e un nuovo viaggio, che proietta ancora più lontano i suoni del duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina.

Sabato 17 giugno vieni a scoprire l’Orto Botanico di Catania al tramonto con “Bella di notte” le visite guidate serali, a cura di Officine Culturali. Dalle 18:00 alle 21:00, un visita guidata ogni ora, il team di Officine Culturali accompagnerà i visitatori e le visitatrici in un suggestivo percorso nel giardino scientifico dell’Università di Catania che si svela la sera per far compiere un viaggio attorno al mondo.

Vincenzo Bellini ha lasciato un solco profondo nella storia del Melodramma italiano, coronato da successi che hanno dato una nuova vita ad un genere musicale per il quale l'Italia si è resa celebre fino ai primi del Novecento. Con questo itinerario si vuole rendere virtualmente omaggio al "Cigno", seguendo un percorso per le vie della sua città natìa e delle note evanescenti della sua Opera.

Sabato 17 giugno 2023 alle 10:30 e alle 12:00 al MAUC – Museo di Archeologia dell’Università di Catania si terranno le visite guidate a cura di Officine Culturali per scoprire la “Collezioni Libertini”. Il Museo di Archeologia dell’Università di Catania, che occupa cinque stanze di Palazzo Ingrassia (Giardino di Via Biblioteca), custodisce al suo interno circa 300 reperti che permetteranno ai visitatori e alle visitatrici di compiere un viaggio nella storia lungo 5000 anni.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad uno dei luoghi più esclusivi del centro cittadino, “Asmundo di Gisira” dove arte, sicilianità e antiche leggende si fondono. Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania. Incastonato tra il Duomo, le spettacolari chiese barocche e ‘a Piscaria, Asmundo di Gisira è un luogo esclusivo ed assolutamente unico nel suo genere. Si tratta infatti di una struttura dedicata all’ospitalità, ma non solo.

Sicilia Gaia organizza un trekking etneo al tramonto, dedicato allo scenario dell’eruzione di fianco del 2002, che distrusse la vecchia stazione turistica di Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa e che ci porterà fino ai coni “a bottoniera” formatisi in occasione di quella eruzione durata tre mesi.

Venerdì 16 giugno ore 21:00 Concerto Common Routes. Z? Centro Culture Contemporanee. Ingresso gratuito. La città di Catania è pronta ad accogliere cinque musicisti provenienti da Francia, Armenia, Turchia ed Italia: ??????? ??????, ??????? ???????, ???? ??????, ????? ???? ? ?????? ?? ????? si incontreranno in una residenza artistica che darà vita ad un concerto unico nel repertorio.

Dopo un lungo lavoro di restauro torna alla fruizione del pubblico il settecentesco Chiostro della Chiesa Santa Maria di Gesù di Catania che da venerdì 16 giugno al 14 luglio farà da cornice alla rassegna Chiostri e Cortili organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana, di cui è presidente il giornalista e musicologo Aldo Mattina, e diretta artisticamente dal M° Giovanni Ferrauto.

Sicilia Gaia organizza un Etna Trekking dedicato alla scoperta del Monte Ilice. Un’affascinante sito naturalistico che circonda un antichissimo cratere spento, riempito quasi interamente da alberi di leccio con presenza di vigneti. Sarà un’opportunità per rivivere il paesaggio descritto nei versi di Giovanni Verga nel romanzo “Storia di una Capinera” che ambienta la casa di campagna della famiglia della protagonista Maria, proprio ai piedi di tale cratere.

La mostra presenta una serie di collage analogici inediti in cui le frasi sugli occhi che, fin dall'inizio sono state l’alter-ego della sua anima e mezzi attraverso cui D Grado comunica con il mondo, sono divenute circuiti di una macchina della verità che è anche uno strumento diagnostico i cui report compongono la stratigrafia della vita di ognuno di noi, mostrando al mondo picchi altissimi e le corrispettive rovinose cadute.