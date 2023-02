Carnevale protagonista assoluto, laboratori per bambini e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

A tenere banco a Catania e provincia in questo weekend sono le celebrazioni per il Carnevale, con appuntamenti da non perdere a Catania, Acireale, Riposto, Biancavilla e Misterbianco. Ci sarà spazio anche per il teatro (spettacolo 'Non ci resta che ridere' e 'Anfitrione), per una bella passeggiata sull'Etna innevata. I piccoli troveranno sicuramente grande soddisfazione nelle manifestazioni organizzate al Monastero dei Benedettini da 'Officine Culturali'.

Le stupende vie e piazze del centro storico di Acireale sono la cornice ideale per uno spettacolo che raggiunge il clou con le sfilate dei carri allegorici-grotteschi, attraverso i quali gli artigiani acesi esprimono la loro fantasia e bravura artistica.

Una festosa carovana e due street parade: sabato 18 febbraio ore 16.00, con partenza da Via Zuccarelli 36 per percorrere le strade del quartiere San Cristoforo e terminare al Midulla Centro Polifunzionale con una festa in maschera per bambini e domenica 19 febbraio alle ore 16.00, con partenza da Via Etnea - ingresso della Villa Bellini, per attraversare tutto il centro storico tra danze, canti, musica, costumi, giochi, esibizioni, fino a raggiungere Piazza Federico di Svevia, per continuare la festa tra musica e balli in Piazza dei Libri.

A partire da giovedì 16 e fino al 21 febbraio una girandola di appuntamenti. A deliziare i giovani saranno - martedì 21 - il rapper Shade (l’autore del brano ‘Bene ma non benissimo’ con decine di milioni di visualizzazioni su You Tube) e - domenica 19 - i coreografi catanesi Joey e Rina esplosi su TikTok grazie alle loro coreografie di hit famose. Intrattenimento di qualità con lo spettacolo “Falsi d’autore” presentato da Diego Caltabiano.

Anche a Riposto è stato varato il calendario delle manifestazioni carnevalesche, che nel 2023 si svolgeranno dal 16 febbraio fino al 21 febbraio. Si inizierà giovedì 16 febbraio, con la tradizionale sfilata in maschera dell'Istituto comprensivo Verga; sabato 18, la gran parata dei costumi Disney a cura dell’accademia BMA, mentre domenica 19 appuntamento con i gonfiabili e le attrazioni in piazza San Pietro ed il clou, nelle ore pomeridiane, con balli, animazione. Sul palco poi si alterneranno Luisa Corna, cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. E poi dj Mele del network radiofonico nazionale Radio 105 e la cantante Carolina Marquez.

L'appuntamento è fissato dall'11 al 21 febbraio. Tra gli ospiti della manifestazione spiccano anche l'attrice Manuela Arcuri, il comico Dario Bandiera ed 'I Soldi spicci'. Oltre alla classica sfilata dei carri allegorici, tantissimi gli eventi ai quali poter partecipare: gare culinarie, animazioni per bambini, concerti gratuiti (The Kolors), maccheronata del Carnevale, feste in maschere e musica, Museo del Carnevale, Coppa Carnevale Misterbianco (torneo di calcio giovanile), truccabimbi, walking tour di Misterbianco.

Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata ai“quartieri di periferia” del centro storico di Catania, allontanandoci questa volta dalle rotte turistiche e monumentali più note. Accompagnati dalla Guida Turistica Vanessa Motta passeggerete per le strade che non dormono mai; tra le botteghe dei sapori antichi e i vicoli di una parte di città, che resta sempre uguale nonostante la continua trasformazione.

Domenica 19 febbraio 2023 alle 10:30 un nuovo appuntamento con i più piccoli e le più piccole al Monastero dei Benedettini di Catania con il laboratorio ludico didattico, a cura di Officine Culturali, “L’officina del vasaio”. I giovani partecipanti e le giovani partecipanti, dopo aver visitato i resti delle domus romane presenti al Monastero dei Benedettini, si cimenteranno nell’antico mestiere del vasaio.

Sabato 18 febbraio 2023 dalle 19:30 alle 22:00, un percorso guidato ogni mezz’ora, torna l’appuntamento con “Luci e ombre al Monastero: le visite guidate serali” in un’edizione speciale. Per tutte le persone che verranno vestite con un costume di carnevale il biglietto sarà ridotto: 6€ anziché 9€. Il team di Officine Culturali accompagnerà gli ospiti in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad uno dei luoghi più esclusivi del centro cittadino, “Asmundo di Gisira” dove arte, sicilianità e antiche leggende si fondono. Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania.