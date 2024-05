Notte europea dei musei, Fiera del disco, Milo ricorda Battiato: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend sta per arrivare e con lui una innumerevole serie di interessanti eventi per grandi e piccini e con diverse finalità.

Da non perdere 'Dai un calcio al linfoma' alla Meridiana per dare supporto alla LILT e 'Maggio in forma' per la lotta ai tumori al seno.

Gli appassionati del 'vintage' o 'second-hand' e del vinile/cd non potranno non recarsi alla Nù Doganae per la 'Fiera del Disco' e per il 'Flea Market'.

Per i bambini alla Villa di San Giovanni La Punta prima edizione del 'Festival dei giochi antichi siciliani'.

Completano il quadro la presentazione del libro 'La scelta' del noto giornalista Sigfrido Ranucci, la 'Notte europea dei musei', le celebrazioni per Franco Battiato a Milo e la manifestazione 'Ruote nella storia'.

Torna sabato 18 maggio l'atteso appuntamento con la "Notte europea dei musei". L'iniziativa nasce con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ International council of museums per incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale nazionale ed europeo. In città apertura straordinaria fino alle 24 del Teatro Antico e della Casa museo Giovanni Verga, con una visita guidata alle 21 condotta dallo storico dell’arte Gaetano Bongiovanni sul tema “Giovanni Verga e Catania”. In provincia, partecipa all’iniziativa anche il Museo della ceramica di Caltagirone.

Nona edizione, sabato prossimo 18 maggio, per “Dai un calcio al linfoma”, la storica sfida calcistica promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Catania e dalla sua delegazione di Belpasso, fra pazienti ed ex pazienti siciliani di oncoematologia e medici degli ospedali catanesi, rispettivamente “Gladiatori” e “Sanitari”. Calcio d’inizio alle ore 16 sul terreno di gioco de “La Meridiana Piscine” in via Ugo La Malfa, Catania.

Sabato 18 maggio 2024, a partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 13.00, appuntamento alla Libreria Cavallotto di Corso Sicilia per la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci dal titolo 'La scelta. Introduzione di Giovanni Iozzia, dialogherà con l'autore Antonello Piraneo. Prevista anche una seconda sessione pomeridiana dalle ore 17.30 alle ore 20.00 dove introdurrà la blogger Annalisa Maugeri e dialogherà con l'autore Antonio Condorelli.

S’intitola "Vuoto. Viaggio nell’altrove" il programma di eventi organizzato a Milo, sabato 18 e domenica 19 maggio, dal Centro Studi di Gravità Permanente, con il patrocinio e il sostegno dell’assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e con il patrocinio del Comune e della Proloco di Milo, per ricordare i tre anni dalla scomparsa di Franco Battiato. Un viaggio attraverso alcuni dei temi affrontati da Battiato nella sua opera.

A Catania si rinnova l’appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Prende il via la nona edizione di “Maggio in…forma”, campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno, organizzata da Andos Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania, dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia, dell’ANCI Sicilia e del CSVE, Centro di Servizio per il Volontariato Etneo.

Il 1° Festival dei Giochi Antichi Siciliani il 18 Maggio alle 17:00 alla Villa Comunale di San Giovanni La Punta. L’evento prevede tantissime postazioni di giochi antichi in mezzo al verde. Ingresso libero per bambini ed adulti. Per maggiori informazioni mandare una mail a laboratoridifarecreare@gmail.com o sulla pagina Facebook 'Fare, dire creare'.

Sabato 18 maggio dalle 20:00 alle 22:00 (un tour guidato ogni mezz’ora) ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il piano segreto dei benedettini”, il percorso guidato serale a cura di Officine Culturali che vi condurrà alla scoperta di un suggestivo spazio che racconta l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine. Officine Culturali vi accompagnerà in un intrigante viaggio nel tempo alla scoperta del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine benedettino di Catania.

L'idea del Flea Market nasce dall'esigenza di dare nuova vita ai capi usati ed attenzionare il vintage, che non è solo una tendenza passeggera ma una realtà che prende sempre più piede. Sabato e Domenica 18 e 19 maggio, presso Nü Doganae, troverete una selezione super cool di vintage seller, quindi, vi lanciamo un bel programmino del tipo: passeggiata in centro, shopping e aperitivo. Ingresso libero.

Numerosi espositori e collezionisti da tutta Italia si daranno appuntamento per esporre, scambiare e vendere dischi in vinile, cd, dvd, poster, rarità, T-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato di vario genere. Potrete anche scambiare o vendere i vostri vinili con gli espositori presenti. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 21.00 (orario continuato) di Sabato 18 Maggio e Domenica 19 Maggio a Nü Doganae - La Nuova Dogana - Via Dusmet 2. Ingresso libero.

Ci sarà anche la mitica Fiat Topolino del 1938 al raduno d’auto d’epoca "Ruote nella Storia", format ideato da Aci Storico, in programma domenica 19 maggio, con partenza da Catania e arrivo a Nicolosi. La manifestazione, realizzata in occasione della ricorrenza dei 100 anni della storica Cronoscalata Catania-Etna, è organizzata dall’Automobile Club Catania. La rievocazione della storica Cronoscalata Catania - Etna, la cui prima edizione, svoltasi nel 1924, prese il nome di "Corsa del Vulcano", ricalcherà in parte il circuito originario di quella prima edizione.

Lo spettacolo “Jarrusu. Perché e come morì Pasolini” di e con Giovanni Greco (una produzione La Compagnia dei Masnadieri) è in calendario venerdì 17 maggio, alle 21, nella Sala Verde di Zo Centro culture contemporanee. Quasi mezzo secolo dopo il suo omicidio, parla ancora la figura di Pasolini alle nuove generazioni? La sua scrittura, la sua provocazione vitale e artistica dice ancora qualcosa oggi? Alcune sue definizioni chiave, come l’essere una forza del passato, o la ricerca dello scandalo del contraddirsi, la constatazione di un mutamento antropologico e l’inizio di una Nuova Preistoria hanno ancora un senso o non significano più nulla?

Il team di Officine Culturali accompagnerà visitatori e visitatrici in un suggestivo percorso alla scoperta del giardino scientifico dell’Università di Catania che, svelandosi la sera, permetterà di compiere un suggestivo viaggio intorno al mondo: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto Siculo, che custodisce la flora presente nella nostra terra.

Si chiude nel segno delle risate il cartellone 2023/2024 al Teatro Angelo Musco. In scena la nuova divertentissima commedia “Doc - Disturbi ossessivi compulsivi” con la regia di Antonello Capodici e un super cast capitanato da Gino Astorina, con Eduardo Saitta, Plinio Milazzo, Verdiana Barbagallo, Katy Saitta, Lucia Debora Chiaia e Maria Chiara Pappalardo. Debutto giovedì 9 maggio alle 19 e poi repliche venerdì 10 (alle 21), sabato 11 (alle 17.30 e alle 21), domenica 12 (alle 18), venerdì 17 (alle 21), sabato 18 (alle 18.30 e alle 21), domenica 19 (alle 18), venerdì 24 (alle 21), sabato 25 (alle 17.30 e alle 21), domenica 26 (alle 18).

Special Parts - Royal Enfield un luogo deputato alla ricerca del design e alla modernità, con uno sguardo alle linee estetiche del passato, presenta la personale di pittura di Luca Di Graziano, un momento di condivisione di forme contemporanee presenti nella vita di tutti i giorni. Moto perpetuo rappresenta l’essenza dell’arte che genera energia contro i principi delle scienze umane. L’artista mostra attenzione alle forme moderne, agli oggetti quotidiani, nel tentativo di comunicare l’importanza dell’essenzialità, la ricerca di ciò che è vicino come fonte di bellezza.

Venerdì 17 maggio 2024, a partire dalle ore 17.00, appuntamento al Castello Ursino per la presentazione del libro di Paolo Marchese dal titolo 'Il boscaiolo'. Dialogherà con l'autrice Francesco Stefano Russo e leggerà alcune parti del libro l'attore Davide Marchese. Ingresso libero.