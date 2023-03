Tour misteriosi, spettacoli teatrali e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

Sta per arrivare il weekend a Catania e provincia e con esso tutti gli appuntamenti. Al Teatro ABC c'è Ambra Angiolini con 'Il nodo'. Per chi gradisce qualcosa di più leggero è possibile assistere allo spettacolo di Chris Clun ed alla commedia musicale 'La grande occasione'.

Chi vuole esplorare Catania potrà farlo con un viaggio nella zona ebraica, una passeggiata serale nei luoghi di S.Agata o una ciaspolata sull'Etna accompagnato da guide turistiche certificate.

Ultima occasione per visitare il museo interattivo 'Illusion Rooms' alle Porte di Catania. Allo Sheraton appuntamento invece con il 'Sicily Business Forum' e con ospiti d'eccezione come Arrigo Sacchi.

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna saranno le protagoniste di una grande prova attoriale al Teatro ABC di Catania per il settimo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro”. In scena “Il nodo” di Johanna Adams, una delle più interessanti drammaturghe americane, già vincitrice di numerosi premi.

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un’escursione con l’ausilio delle ciaspole che, con partenza da Piano Provenzana , si inoltrerà fino ai monti Sartorius. Lungo il tragitto si attraverseranno aree boschive caratterizzate dalla presenza di pini e di betulle, queste ultime considerate un vero e proprio relitto glaciale, dunque patrimonio rarissimo e prezioso.

Domenica 19 marzo 2023 alle 10:30, in occasione della Festa del papà, un nuovo appuntamento a cura di Officine Culturali con i laboratori ludico-didattici al Monastero dei Benedettini di Catania: bambine e bambini, insieme ai papà, si trasformeranno per un giorno in “Piccoli amanuensi”.

Sharing Sicily propone il tour alla scoperta della Catania Ebraica. Sin dall'epoca romana Catania ha ospitato una notevole comunità ebraica. Se delle sue origini e del suo sviluppo abbiamo poche notizie, appare invece ben documentato lo sviluppo di ben due giudecche lungo il Medioevo, fino alla fatidica espulsione decretata dai re di Spagna Isabella e Ferdinando.

Il 17 marzo, dalle ore 9,30, al FourPoints Sheraton di Aci Castello si terrà il più grande evento di business per il Sud Italia, il Sicily Business Forum, organizzato da Plurimpresa in collaborazione con Performance Strategies. Un debutto con numeri importanti: oltre 450 partecipanti dal vivo, 350 in streaming e oltre 40 tra Sponsor, partner e media partner, con un sold out raggiunto oltre un mese prima della data.

“L’ultimo uomo sulla terra” prodotto e distribuito da Tramp Management debutterà presso la Sala “Harpago” de Il Gatto blu” in Via Vittorio Emanuele II, 67 a Catania giovedì 16 Marzo alle ore 21.15. Lo spettacolo è cinico, ironico e divertente, un percorso introspettivo dove, lo stand up comedian siciliano analizza il viaggio della sua vita partendo dai giorni dell'infanzia fino ad oggi.

Dopo “Il muro trasparente” con Paolo Valerio, il prossimo weekend sarà ancora all’insegna del teatro contemporaneo all’Angelo Musco di Catania. Sabato 18 (alle ore 21) e domenica 19 marzo (alle ore 18), andrà in scena “Notti” di Elena Strada e la regia Rajeev Badhan, da “Le notti bianche” di Dostoevskij. Lo spettacolo, prodotto da SlowMachine, sarà interpretato da Elena Strada, Ruggero Franceschini e Alberto Baraghini.

Sabato 18 marzo, dalle 21, da Zo Centro culture contemporanee è previsto l’evento live “Come out for Uzeda”, organizzato da Zo in sinergia con l’Associazione Musicale Etnea. Il concerto è stato organizzato per supportare la campagna di crowdfunding, partita il 23 febbraio scorso, per la chiusura di “Uzeda, Do it yourself” documentario della regista catanese Maria Arena che racconta per la prima volta la lunga storia della rock band catanese Uzeda.

“LA GRANDE OCCASIONE...CHISSA' SE VA” narra la storia di una grande compagnia di varietà contemporaneo che si trova a vivere proprio “LA SUA GRANDE OCCASIONE”... irripetibile perchè un noto uomo politico, nonché ministro dello spettacolo e in odore di premierato, si è innamorato della prima donna della compagnia, che se solo lei cedesse alla corte serrata del politico, il futuro di tutto il gruppo teatrale diventerebbe assai più roseo e più ricco in successo ed anche in risorse economiche.

Tornano a squarciarsi le ombre della notte per il più misterioso dei tour catanesi. Storie sospese in una dimensione altra, fra spazio e tempo, tra luce e tenebra. La città dell’Elefante ad ogni angolo nasconde vicende tenebrose abitate da personaggi misteriosi, che le conferiscono un’atmosfera magica e carica di fascino. Catania è pronta a svelarti i suoi segreti! Sei pronto a sfogliare il millenario libro della storia della città, soffermandoti sulle pagine meno conosciute e più temute?

Serial killer, setta omicida, violenza contagiosa: ecco cosa vi aspetta in Oblio, il primo Thriller Circus Show. Appuntamento fino al 2 aprile con quella che viene considerata una rappresentazione visionaria del presente, in cui l’essere umano degenera giorno dopo giorno. Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo unico nel suo genere.

Come ormai tradizione, ricominciano con gli appuntamenti straordinari per le visite guidate serali al Santuario di Sant'Agata al Carcere. Il sito su cui oggi sorge il Santuario durante ventisei secoli di storia catanese è stato il crocevia di arte e tradizione, e dal 251 è dedicato alla Martire patrona della città.

Appuntamento alla Beniamin Art Gallery in Via Giacinto Pulvirenti 8 a Catania, dalle ore 18.00 del 4 marzo 2023 fino al 2 aprile. L'ingresso è gratuito.

Dopo il grande successo del tour estivo 2022 di Atom Heart Mother i Pink Floyd Legend tornano in Sicilia, il 17 marzo alle 21,30 al Teatro Metropolitan di Catania in via Sant’Euplio, per celebrare il cinquantesimo anniversario dell'uscita di The Dark Side of the Moon.

Dal 4 al 19 marzo, la Galleria ospiterà “Illusion Rooms”, una mostra interattiva a metà tra scienza e gioco, durante la quale adulti e bambini potranno giocare con la prospettiva e la percezione ottica, divertirsi ingannando i sensi e, ovviamente, scattare tantissime foto da condividere sui social.