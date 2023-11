Siani e Biondi a teatro, Beer Catania e tanto altro: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend in arrivo e tante cose da fare a Catania e provincia.

Ultimi biglietti disponibili per il LIVE di Mario Biondi al Teatro Massimo Bellini e per lo spettacolo di Alessandro Siani al Teatro Metropolitan. Da non perdere anche gli ultimi appuntamenti con il 'Catania Film Fest 2023'.

Protagonista anche il teatro con gli spettacoli 'Ulisse all'inferno', 'Cameriera cercasi' ed 'Il re muore'.

Ritorna Beer Catania al SAL - Spazio Avanzamento Lavori ed anche la musica nella nuova location del Monk Jazz Club.

L’artista proporrà i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico quella che sarà la sua prossima opera discografica, svelando in esclusiva alcuni dei brani inseriti nell’album. Un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning che vedrà la sua inconfondibile voce al centro di un’atmosfera calda e intima. Uno stile che caratterizza la sua anima soul jazz e che sarà uno dei capi saldi del nuovo disco e dei nuovi spettacoli.

Giovedì 16 il live sarà a Palermo al Teatro Biondo, mentre venerdì 17 sbarcherà al Teatro Metropolitan di Catania. Entrambi gli spettacoli, che dureranno due ore, inizieranno alle ore 21:00. Un vero e proprio divertimento per chi assisterà allo spettacolo comico che avrà al centro proprio la libertà: non mancheranno sorprese ed improvvisazioni tipiche del comico partenopeo.

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato ad uno dei percorsi etnei autunnali piu' affascinanti: la faggeta di Timparossa. Accompagnati dalla guida ambientale Federescursionismo, esperto geologo Rosario Calcagno, vi immergerete tra i colori d'autunno.

BeerCatania, il Festival delle Birre artigianali, dal 17 al 19 Novembre Si ritorna al Sal - Spazio Avanzamento Lavori in pieno centro in versione TAPHOUSE; tantissime birre artigianali a rotazione che riusciranno a soddisfare curiosi, neofiti e appassionati Il tutto come sempre accompagnato da ottimo cibo e buona musica. Per acquistare i biglietti per la manifestazione è possibile cliccare sul seguente link.

Ulisse all’inferno”, lo spettacolo teatrale itinerante a cura di Officine Culturali di e con Angelo D’Agosta, tornerà in scena al Monastero dei Benedettini di Catania con due nuove date: 18 e 19 novembre 2023 alle 20:00 e alle 21:30. Lo scenario lunare delle cantine settecentesche del Monastero dei Benedettini, caratterizzate dalla roccia lavica del 1669, si intreccerà con il testo di Omero per dare vita ad un’esperienza coinvolgente ed emozionante per gli spettatori e le spettatrici.

Sabato 18 e domenica 19 novembre, in quella che sarà anche un'apertura straordinaria di domenica, presso Comer Sud Volkswagen, in Viale del Commercio a Misterbianco, si svolgerà l’Open Weekend per presentare il nuovo T-Roc Sport. Potete prenotare il test-drive su Volkswagen T-Roc Sport il 18 e il 19 novembre a questo indirizzo. Il Nuovo T-Roc, con oltre 20.000 vendite da inizio anno, è la Volkswagen più amata dagli italiani. Oggi la famiglia T-Roc si allarga e si è completa proprio grazie a T-Roc Sport.

La manifestazione sarà scandita da un corollario di eventi culturali, quali mostre, musica, oltre a iniziative di promozione e conoscenza del territorio, straordinariamente ricco di storia e di cultura, attraverso l’enogastronomia. Teatro dell’evento sarà la suggestiva Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, dove, grazie alla presenza degli autori e dei tanti ospiti, verranno trattati temi e problematiche del mondo contemporaneo, con uno spazio dedicato alla conservazione, valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio culturale isolano.

Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Brando De Sica saranno tra gli ospiti della dodicesima edizione del Catania Film Fest, il Festival del Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo, che si svolgerà dal 12 al 19 novembre tra il Cinema King Multisala (via Antonio de Curtis, 14) e Zo centro culture contemporanee (Piazzale Rocco Chinnici, 6), fondato da Cateno Piazza e organizzato dall’Associazione Culturale Alfiere Productions di Daniele Urciuolo, in collaborazione con le associazioni Catania Film Festival e Zo.

Grande attesa per gli incontro con gli attori con Donatella Finocchiaro (18 novembre) e Giorgio Tirabassi (19 novembre). Tra gli ospiti anche Lucia Sardo, Manuela Ventura, Francesco Foti, Carlo Sironi, Piero Messina, Lorenzo Tiberia, Todor Matsanov, Annina Alexis Fedorkova, Francesca Mazzoleni.

Con i tre concerti del trio formato da Dino Rubino al pianoforte e flicorno, Marco Panascia al contrabbasso e Giuseppe Mirabella alla chitarra - venerdì 17 novembre, alle 21.30, e sabato 18 novembre alle 19 e alle 21.30 - parte la nuova vita del Monk Jazz Club, il club catanese creato sei anni da sei amici-musicisti (Dino Rubino, Giuseppe Privitera, Nello Toscano, Giuseppe Mirabella, Giuseppe Asero e Francesca Santangelo) riunitosi nell'Associazione Algos per gestire quello che sarebbe diventato il più importante ritrovo per jazzofili della Sicilia orientale.

Sarà presentato venerdì 17 novembre alle 16:00, presso CASTELLO URSINO, in Piazza Federico di Svevia 21, “Il sequestro del marò”(edizione La vita felice). La presentazione è organizzata dallo studio legale Giambrone&Partners, in collaborazione con il Comune di Catania. Nel libro Mario Capanna conversa con Massimiliano Latorre, uno dei due marò accusati di aver ucciso due pescatori indiani durante una missione sulla petroliera Enrica Lexie nel 2012.

Un percorso vario tra colate laviche, diversi Rifugi e fitto bosco, per ammirare la bellezza del nostro vulcano, godendoci una giornata tra natura, condivisione e attività fisica finalmente con l'atmosfera autunnale. Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del Parco.

Venerdì 17 novembre, alle 20 al Cine Teatro Rex, andrà in scena “La vita è arte” di Pippo Franco, che parlerà di vita, arte, natura e salute, uno spettacolo, proposto nei migliori teatri italiani, e che a Giarre, nell’ambito del cartellone “Giarre città educativa”, sarà offerto ad ingresso libero.

Riparte la stagione 2023-2024 della rassegna che debutta domenica 19 novembre, alle 21.30, con la performance dal vivo della compositrice, cantautrice e produttrice genovese Ginevra Nervi, affermata compositrice di colonne sonore per cinema e televisione, che presenta “The Disorder of Appereances A/V” un tributo alle pioniere e ai pionieri della musica elettronica.

E' infatti pronta a partire la dodicesima edizione di “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” un cartellone di sei spettacoli, anche quest'anno imbastito dal direttore artistico Alessandro Idonea, che dal 18 novembre al 19 maggio proporrà commedie leggere ma di alta qualità, pensate per chiunque abbia voglia di trascorrere serate all'insegna della spensieratezza e del divertimento.



Il via sabato 18 novembre (alle ore 17.30 e alle ore 21, e poi domenica 19 novembre alle ore 17.30) con la commedia musicale “Cameriera cercasi”, scritta nel 1978 da Gilberto Idonea e Nino Leone e sempre molto apprezzata dal pubblico che ama ridere a teatro, che vedrà in scena nel ruolo di Saverio lo stesso Alessandro Idonea (che riprende la regia del padre), Carlo Kaneba (Sino Lo Bello) e Manuela Ventura (Amalia).

Da mercoledì 15 a domenica 19 novembre, al Teatro Vitaliano Brancati di Catania, in scena l’ultima regia di Maurizio Scaparro. L’opera di Ionesco vede protagonista Edoardo Siravo e vanta la colonna sonora del premio Oscar Nicola Piovani. Lo spettacolo andrà in scena fino domenica 19 novembre (giovedì ore 17.30, venerdì ore 21, sabato ore 17.30 e 21, domenica ore 17.30). Sul palcoscenico, al fianco di Siravo nei panni di Bérenger I, troviamo Isabel Russinova nel ruolo della Regina Marguerite. E ancora, Gabriella Casali che interpreta la Regina Marie, Alessio Caruso nei panni del medico, Claudia Portale in quelli di Juliette e Michele Ferlito in quelli della guardia.