Mostra su Verga, Notre Dame de Paris, 'Green Friday' Ikea: cosa fare a Catania nel weekend

Anche questo weekend di novembre ci sarà da divertirsi a Catania. Gli amanti di Verga potranno avere la possibilità di assistere ad una mostra di grande spessore, organizzata in occasione del centenario dalla morte del grnade scrittore. Gli amanti dell'Ikea avranno invece la possibilità di recarsi in negozio non solo per acquistare ma anche per imparare a 'riciclare' in modo più consapevole ed utile. Spazio pure al teatro con le ultime repliche di Notre Dame de Paris al Palacatania e con lo spettacolo pirandelliano 'Liolà' al Teatro Metropolitan per aprire la stagione 2022-2023. Per i più piccoli appuntamento invece ai Benedettini con il laboratorio 'Pittura su tavola' o presso la sede temporane di Emergency Catania con il gioco 'Escape War'.

Sabato prossimo, 19 novembre, alle 17,30, nel Castello Ursino, sarà inaugurata la mostra documentaria “Verga: quotidianità di un romanziere. Famiglia, vita, carattere e opere dello scrittore dal carteggio Fondo Eredi Verga” promossa dal Comune in occasione del centenario della morte del grande autore, massimo esponente del Verismo. L'iniziativa, in calendario sino al 26 dicembre, rientra tra gli eventi celebrativi voluti dalla Regione Siciliana - Assessorato ai Beni Culturali con la Soprintendenza di Catania, ed è realizzata anche con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Catania.

Una grande festa, tra musica, giochi, estrazioni a premi e percorsi dedicati a bambini e ragazzi, ma anche un’occasione per sottolineare la rinascita di un quartiere e il ritrovato senso di comunità, attraverso la “restituzione” alla città degli impianti sportivi dove sorse negli anni 70-80 lo storico campo da calcio della Ardor Sales. Questo quanto avverrà sabato 19 novembre a partire dalle ore 10.00 negli spazi di via dei Salesiani 2 a Catania. I nuovi impianti sportivi - la cui realizzazione è stata curata dalla SSD WeSport e dalla Fondazione Francesco Ventorino presso i locali dell’omonima Scuola Paritaria - includono un campo di calcio a 8 e una struttura polivalente destinata principalmente al basket e alla pallavolo.

Giocare per sensibilizzare alla pace - La guerra non è un gioco ma giocare ha il potere di sensibilizzare anche su temi di capitale importanza e drammaticamente attuali. Proprio con questo spirito, il 18 e 19 novembre, dalle 16 alle 21, i volontari di Emergency proporranno un'esperienza ludico-educativa dal titolo Escape war: Uscire dalla follia della guerra si può.

Da IKEA Catania, sabato 19 novembre alle 16 e alle 18, si terranno gli incontri “Di Generazione in Rigenerazione” durante i quali un senior specializzato in decorazione, racconterà ai partecipanti come decorare e dare nuova vita agli oggetti. Questi appuntamenti saranno l’occasione per ispirare tutti i clienti dello store di Catania ad applicare la circolarità nella loro vita quotidiana. Circolarità che è anche al centro del Green Friday, l’iniziativa con cui IKEA, dal 18 novembre al 4 dicembre, rinnova l’invito a “rivendere” i propri mobili IKEA di cui non si ha più bisogno e promuove l’acquisto di prodotti di seconda mano, in tutti i suoi negozi.

Ultimi appuntamenti quelli del 18,19 e 20 novembre 2022. La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. In occasione del tour di celebrazione del Ventennale, Lola Ponce ritorna in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso.

Domenica 20 novembre alle ore 10:30 al Monastero dei Benedettini si terrà un nuovo appuntamento con “La pittura su tavola”, laboratorio ludico-didattico a cura di Officine Culturali. Che colori utilizzavano i pittori del passato prima dell’avvento dei colori nel tubetto? Di quali supporti si servivano prima che si passasse alle tele già pronte per l’uso? Con “La pittura su tavola” i giovani e le giovani partecipanti intraprenderanno un viaggio nella tecnica pittorica per scoprire i segreti del mondo della pittura.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Catania è una città sempre risorta dalle sue ceneri, più bella, più splendida, sempre nello stesso luogo, come la mitica fenice, simbolo di immortalità, che spicca e troneggia nell’arco di trionfo Ferdinandeo dal lato che guarda la Cattedrale di Sant’Agata. Leggende, curiosità ed aspetti storici meno conosciuti saranno le principali chiavi di lettura del tour. Il resto vi sarà svelato nel corso della passeggiata notturna.

La grande apertura di stagione, sabato 19 (alle ore 17.30 e alle 21) e domenica 20 novembre (alle 17.30), è affidata al pirandelliano “Liolà”, dove Alessandro Idonea, nei panni di Neli/Liolà, è affiancato dai nomi forti della compagnia come Bruno Torrisi (lo zio Simone), Manuela Ventura (Tuzza), Loredana Marino (Mita), e Giovanna Criscuolo (zia Croce). Ad essi si affiancano Angela Sapienza, Antonella Cirrone, Chiara Seminara, Anita Indigeno, Federica Fischetti e con la partecipazione di Carmela Buffa Calleo.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglieranno mostrandocela in tutta la sua bellezza. Villa Ardizzone fu commissionata da Tommaso Ardizzone e la moglie Giulia Gualtieri di San Giorgio all’ingegnere Carmelo Malerba Gurrieri. Ultimata nel 1914, costituisce un raro esempio di eclettismo Liberty per la commistione tra decorazione floreale e motivi al vero tipici dell’art nouveau e l’impianto settecentesco della facciata di ispirazione neo-barocca.

Domenica 20 novembre alle 17:30 appuntamento al Sicily Outlet Village per l’evento più atteso da grandi e piccini, in compagnia di Alessia Cammarota e della sua bellissima famiglia: l’accensione delle luci e dell’albero di Natale più alto della Sicilia. A fare da cornice a questo splendido momento un coro gospel, formato da 12 elementi, che interpreterà i più celebri brani del repertorio natalizio. Inizia il tuo shopping natalizio trascorrendo una giornata speciale con tutta la famiglia nella magica atmosfera del Natale, dalle 10 alle 21.

In occasione della Giornata nazionale degli alberi che si celebra ogni anno il 21 novembre, l’Associazione Culturale Trucioli vuole organizzare, per il terzo anno, una giornata rivolta alla tutela e promozione dell’ambiente. In particolare si vuole valorizzare il percorso naturalistico Alberi Monumentali del Comprensorio di Milo continuando l’installazione delle targhe di riconoscimento dei 26 esemplari monumentali censiti sul nostro territorio.

Un viaggio alla scoperta della città dei defunti, una città a tutti gli effetti che ha assorbito la storia della comunità etnea diventandone testimonianza artistica e sociale. Le solenni architetture delle cappelle, la riconoscenza per gli uomini illustri, la memoria affidata all'eternità del marmo accompagnerà il nostro viaggio nel tempo, riallacciando la "corrispondenza d'amorosi sensi" con chi ci ha preceduto e riscoprendo storie travolte dal tempo e dissolte nell’oblio. Dopo il successo dello scorso anno, Etna 'ngeniousa ripropone questo tour carico di emozioni e sorprese.

Sabato 19 novembre, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Federica Lipari dal titolo 'La sponsa dei gelsomini'. Ingresso libero. Dialogherà con l'autrice Dalia Monti.

Un progetto con una ventina di opere recenti quasi tutte inedite, in cui l’artista catanese Samantha Torrisi indaga alcune delle tematiche principali della sua pittura. La mostra sarà visibile fino al 19 novembre 2022.

Da lunedì 31 ottobre 2022 e fino a sabato 20 gennaio 2023 Palazzo della Cultura ospita “Libero Elio Romano 1909-1996”, la grande mostra antologica dedicata a uno dei maestri del Novecento organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Catania in collaborazione con il Centro Studi d’Arte Elio Romano e il Comune di Catania.