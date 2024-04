Premio Strega, Food for profit, teatro per tutti i gusti: cosa fare a Catania nel weekend

Tutto pronto per il weekend a Catania e provincia.

Cultura in primo piano con gli ultimi giorni della Festa del Libro a Zafferana Etnea e soprattutto con i semifinalisti del Premio Strega al Monastero dei Benedettini.

Il teatro però è indiscusso protagonista con tanti spettacoli, tutti interessanti: 'La Mite', 'Alexander Hamilton', 'Maurizio IV', 'Stanlio&Ollio', 'Gli amici non hanno segreti' ed 'I soldi spicci' al Teatro ABC.

Desta curiosità anche la proiezione del docufilm della 'Iena' Giulia Innocenzi 'Food for profit', in programma all'Eco Hostel.

Èconto alla rovescia per l’appuntamento con la prima tappa nazionale del Premio Strega che si terrà sabato 20 alle ore 11,30 nell’Auditorium De Carlo del Disum, all’ex Monastero dei Benedettini a Catania. All’iniziativa gratuita organizzata dal Catania Book Festival, sostenuta dall’Università di Catania, dalla Regione Siciliana e dalla società di consulenza Balena Bianca, parteciperanno i dodici autori semifinalisti del Premio Strega. A presentare la prima tappa del tour che nei giorni seguenti toccherà altre città italiane, anche quest’anno saranno due autori catanesi giovani ma già stimati dal pubblico e dalla critica: Mattia Insolia e Lorena Spampinato.

Definita dal critico Leonid Grossman “una delle storie di disperazione più potenti nella letteratura universale”, La Mite è un racconto poco noto, ma di infinito spessore, di Fëdor Dostoevskij ed è uno dei primi flussi di coscienza mai scritti. Questo racconto affascinante e avvolto da un nichilismo tragico è al centro della pièce che, con l’adattamento e la drammaturgia di Valeria La Bua (che cura anche la regia insieme con Davide A. Toscano), vede in scena gli attori Giovanni Arezzo e Alessandra Pandolfini.

Dal 13 al 20 Aprile 2024, una settimana di eventi, incontri, mostre, spettacoli e narrazioni all'ombra del vulcano. Il programma include oltre 200 appuntamenti per bambini, ragazzi, docenti, genitori e adulti tra incontri nelle scuole, eventi, presentazioni di libri e novità editoriali, mostre, spettacoli, seminari didattici su scrittura, lettura e illustrazione. Il festival coinvolge ogni anno oltre 10.000 studenti e studentesse di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di 2° grado, ma offre anche un ricco calendario di eventi aperti al pubblico. Il manifesto dell'edizione 2024 è dell'artista, illustratore e fumettista Marco Paci.

Questa domenica di aprile dalla grotta dei Ladroni all'incantevole bosco della Cerrita, uno dei luoghi più incontaminati del vulcano. Partirete da Piano delle Donne, sulla Mareneve, poche centinaia di metri più in basso del bivio per il Rifugio Citelli. Inizierete (e concluderete) visitando la suggestiva grotta dei Ladroni, muniti di caschetto fornito dall'organizzazione, che si trova ad inizio sentiero.

Dopo il grande successo di City of stars e The Greatest Show, l’Associazione Ouroboros è tornata in scena con un’altra grande produzione: Alexander Hamilton, uno dei più grandi musical di Broadway degli ultimi anni (per l'acquisto dei biglietti clicca sul seguente link). Una ventata di hip hop, ambientata nel post Rivoluzione americana, che ha già travolto Catania nelle prime due date andate in scena il 12 e il 13 aprile al Teatro Ambasciatori. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 19 e sabato 20. Alexander Hamilton è il racconto di uno dei personaggi fondamentali per la nascita degli Stati Uniti D’America, uno dei suoi Padri fondatori. Prima, sostenitore della Rivoluzione Americana e braccio destro di George Washington, poi, sostenitore del federalismo e Primo Ministro del Tesoro, oggi stampato sulla banconota da 10 dollari.

Un nuovo itinerario ricco di storie sui fantasmi che popolano la città, leggende e misteri, saranno svelati attraverso una passeggiata nel cuore del centro storico di Catania. A cura di Maria Grazia Attanasi, guida turistica e storica, con la narrazione del giornalista e scrittore Gian Luca Marino, specializzato in itinerari misteriosi, in collaborazione con Associazione Panorama Sicilia. Fantasmi, case e luoghi infestati, leggende, episodi e testimonianze al limite dell’incredibile. Catania è una città misteriosa che riserva molte sorprese per gli amanti del genere.

Al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 20 e domenica 21 aprile (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) arriva “Stanlio e Ollio. Una commedia musicale senza cervello” di Sabrina Pellegrino e Claudio Insegno, portata in scena da Federico Perrotta e Claudio Insegno con Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi. Una commedia musicale ispirata alla vita degli inventori della risata, Stan Laurel e Oliver Hardy, meglio conosciuti come Stanlio & Ollio, la coppia comica più famosa di ogni tempo.

Un grande talento della world music europea sarà la protagonista il 19 ed il 20 aprile al Monk Jazz Club di Catania nella sede di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1, per la stagione primaverile 2024. Sul palco del jazz club catanese - venerdì 19, alle 21.30, e sabato 20 aprile, sia alle ore 19 che alle 21.30 – la cantante olandese Raquel Kurpershoek sarà affiancata dal pianista casertano Alessandro Crescenzo e dal batterista olandese Danny Rombout. I concerti sono promossi dall'associazione culturale Darshan con il contributo di Nuovo Imaie - I diritti degli artisti, la collecting fondata e gestita da artisti.

Un appuntamento organizzato dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE LEAF in co-organizzazione con il Comune di Catania e con il patrocinio della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs”. La mostra, dal 5 al 28 aprile 2024, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle ore 18:00 ed effettuerà aperture straordinarie durante la domenica che verranno comunicate di volta in volta.

L’associazione teatrale “Sotto il Tocco” è pronta ad alzare il sipario e a svelare i “propri” segreti al pubblico in sala. Per la regia di Michele Russo e Luca Parisi tre gli appuntamenti con la brillante commedia “Gli amici non hanno segreti?” di Antonello Costa, apprezzato artista, comico completo. Un personaggio amato dal pubblico italiano per le sue capacità artistiche: canta, balla e crea tutti i numeri del suo repertorio comico. Sua la commedia che “Sotto il Tocco” porterà in scena al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta per tre appuntamenti: sabato 20 aprile alle ore 20.30, domenica 21 aprile alle ore 18 e domenica 28 aprile ore 18.

Venerdì 20 aprile 2024, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo del duo 'I soldi spicci' dal titolo 'Tutta colpa del Poliamore'. Per l'acquisto dei biglietti dello spettacolo cliccare sul seguente link.

New Life, una mostra che vuole trattare l’arte a 360 gradi. Questo è il leitmotiv del nuovo progetto espositivo promosso da Claudia Cannizzo e Marta Emilia Di Mauro, le due fondatrici della Fil Rouge Project. In occasione dell’inaugurazione della sede fisica della società Fil Rouge Project, Galleria d’Arte | Casa d’Aste | Hub Culturale, verrà presentata al pubblico una mostra d’arte contemporanea che coinvolge più artisti di origini siciliane o attualmente residenti in Sicilia, con lo scopo di veicolare e valorizzare le opere e il lavoro di questi autori. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 12 Aprile al 31 Maggio 2024. La galleria rispetterà i seguenti orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13, e dalle ore 16:30 alle ore 19:30; il sabato dalle ore 17 alle ore 19.

Nei locali dell'ex mattatoio centrale di Catania, l'associazione Antispecista L'Arca di Natalia, insieme con AnimaLiberAction, Spazio Antispecista e Rete 1° soccorso CT proietteranno il docu-film di cui tutti stanno parlando: "Food for profit" di Giulia Innocenzi. La proiezione è gratuita e si terrà il 19 Aprile alle ore 20:00 (con ingresso alle 19:30), presso una sala dell'Eco Hostel, in Via Fornai, 44 a Catania, in pieno centro storico. La prenotazione è obbligatoria e, per chi lo vuole, c'è la possibilità di prenotare anche del pane condito, il cui ricavato sarà devoluto interamente a l'Arca di Natalia, rifugio antispecista per animali liberi.

Un nuovo laboratorio didattico de Il piccolo chiassoso, spassoso, club di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini di Catania. Domenica 21 aprile 2024 alle 10:30 l’appuntamento è con “Ricette da toccare: ingredienti speciali”. Dopo aver ammirato le colorate cucine dei monaci benedettini e dopo aver ripercorso la lunga e affascinante storia di uno degli alimenti spesso presenti sulle nostre tavole, bambini e bambine metteranno le mani in pasta sperimentando i semplici gesti della preparazione del pane.

Ancora uno spettacolo godibile e travolgente per la coppia artistica formata dagli attori Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia.Dopo le fortunate esperienze de L'alba del terzo millennio, Il calapranzi e Nati in bianco e nero, i due attori catanesi, ormai da anni legati da un sodalizio artistico e umano vincente, si cimentano con Maurizio IV di Edoardo Erba, tra i drammaturghi più brillanti della sua generazione. Un testo che sembra quasi “cucito” per loro e che arriva in scena con la regia di Federico Magnano San Lio.