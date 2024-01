Sposami, mostre, musical ed eventi 'agatini': cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend sta per arrivare. E viste le temperature non troppo basse le premesse per poterselo godere pienamente ci sono tutte.

Diversi gli eventi in programma. In primis da segnalare la ventesima edizione di 'Sposami' a Siciliafiera e l'inaugurazione al Palazzo della Cultura della mostra dal titolo 'Mirò - La gioia del colore'.

Per quanto riguarda il teatro al Metropolitan ci sarà la prima del musical 'Nottingham', all'ABC Eoardo Leo con 'Ti racconto una storia' ed allo Zò Diego Frisina con 'Dio non parla svedese'.

Chi invece vorrà già cominciare ad immergersi nell'atmosfera 'agatina' potrà partecipare a diverse escursioni o alla mostra “Acqua e Donna – Aqua et Mulier” al Palazzo della Cultura.

La musica farà la sua parte con 'Brigantini LIVE' ed il Coro Lirico Siciliano alla Chiesa di San Camillo. A Trecastagni invece ci sarà la presentazione del libro di Leo Gullotta dal titolo 'La serietà di un comico'.

Nella splendida cornice della sala dei matrimoni di Misterbianco, si è respirata un'atmosfera magica e ricca di emozioni con la presentazione della 20esima edizione di Sposami, il Salone Nazionale della Sposa e della Casa che tornerà sotto i riflettori dal 20 al 28 gennaio all’interno di SiciliaFiera. Sposami, il più grande e longevo salone della Sposa d'Italia, si conferma quale simbolo di eleganza, rafforzando la sua leadership indiscussa nel settore del wedding e degli eventi per gli stakeholder e per il mercato consumer e BtoB. Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Inaugurazione sabato 20 gennaio alle ore 17.

Catania ospita la mostra dedicate al grande maestro catalano. Dal 20 gennaio al 7 luglio 2024 presso la sede del Palazzo della Cultura sarà possibile visitare “Miró – La gioia del colore”a cura di Achille Bonito Oliva in collaborazione con MaïthéVallès- Bled e Vincenzo Sanfo.“Miró – La gioia del colore” raccoglie circa un centinaio di opere che coprono un arco temporale di circa sessant’anni - dal 1924 al 1981 - dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche, oltre ad una serie di opere grafiche, libri e documenti - provenienti da collezioni private italiane e gallerie francesi. Ad arricchire e ampliare il percorso espositivo dalla doppia lettura cronologica e tematica ci sarà anche una sezione fotografica e video che approfondirà alcuni aspetti della vita privata e pubblica dell’artista surrealista. U

Sant’Agata viene invocata contro eventi calamitosi di notevole entità: terremoti, eruzioni e incendi. Per comprenderne il perché, la prima visita guidata inizierà al museo dell'Arcivescovado per ammirare da vicino il fercolo argenteo custodito a "Casa Vara". A seguire, il percorso condurrà fra la Basilica Cattedrale (che custodisce le reliquie della Santa) e i luoghi del martirio (Chiese di S. Biagio, di S. Agata al Carcere e di S. Agata la Vetere, San Gaetano alle grotte). Attraverso le fonti, le tradizioni e i luoghi, scoprirete i motivi per cui il culto di S. Agata si sia velocemente diffuso sia in Oriente, sia in Occidente, e il suo profondo radicamento nella identità civica catanese.

Sabato 19 gennaio, a partire dalle ore 20.30, appuntamento a Belpasso al Teatro Nino Martoglio (in riapertura) per la serata dal titolo 'La Sicilia da raccontare e da cantare'. Presenterà Ruggero Sardo. Ospiti Luca Madonia e Gino Astorina. Spettacolo ad ingresso libero.

Il mondo del teatro musicale è in fermento per l'imminente debutto di "Robin Hood", un'opera che promette di rivoluzionare la narrazione della leggenda di Robin Hood. Lo spettacolo, prodotto da GK Produzioni e frutto della genialità creativa di Francesco Attaguile e Alessandro Inzirillo, sarà presentato in anteprima nazionale al Teatro Metropolitan il 19 e 20 gennaio 2024, con un cast di fama internazionale. La regia artistica sarà curata dal rinomato Antonio Melissa, attore e regista teatrale di spicco con alle spalle successi come "La Divina Commedia Opera Musical" e "Vlad Dracula". Lo spettacolo vanta oltre 30 artisti di calibro internazionale, tra cui 20 ballerini e acrobati e 10 tra attori e cantanti. A fare parte del cast nomi come Giosuè Tortorelli nel ruolo di Re Giovanni, Giovanni Saccà come Robin Hood, Cristian Santini come Little John, Alex Lionti nel ruolo di Will, Eleonora Sapienza interpretando Maud e Carla Basile nel ruolo di Marion, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Maccaferri come Alan-A-Dale e Giuseppe Anfuso nel ruolo di Frate Tuck.

Domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento a Villa Ardizzone a Catania con l'evento dal titolo 'Il Liberty incontra l'arte'. Quota di partecipazione € 20,00. Musica, degustazioni, presentazione di libri, mostre, esposizioni. Villa Ardizzone diventerà una fucina culturale e musicale, luogo dove si ascolta, ci si confronta, si ammirano opere di ingegno, frutto del lavoro di laboriose mani; luogo di arricchimento, dove l'espressione delle diverse forme d'arte diventa tangibile.

Domenica 21 gennaio, a partire dalle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Trecastagni, appuntamento con Leo Gullotta che presenterà il suo libro dal titolo 'La serietà del comico'. Ingresso libero. Dialogherà con l'autore la giornalista Sarah Donzuso.

Appuntamento dal 19 al 28 gennaio 2024 al Teatro ABC con lo spettacolo 'Ti racconto una storia' con protagonista Edoardo Leo. Letture semiserie e tragicomiche con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir. Programma degli spettacoli 19 gennaio ore 21.00, 20 gennaio ore 17.30 ed ore 21.00, 21 gennaio ore 18.00, 26 gennaio ore 21.00, 27 gennaio ore 17.30 ed ore 21.00.

L'itinerario è frutto della ricerca storico-letteraria condotta da Cono Cinquemani su Goliarda Sapienza e sarà sostenuto in questa sede dal contributo degli operatori della Cooperativa Trame di Quartiere. sabato 20 gennaio - ore 10:00. Appuntamento a Piazza Giovanni Falcone, Catania La passeggiata avrà una durata di 1 ora e mezza. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 10 euro ed è necessaria la prenotazione all'indirizzo: lab.culturale@tramediquartiere.org.

Dopo il successo dello scorso anno, ricominciamo con gli appuntamenti straordinari per le visite guidate serali al Santuario di Sant'Agata al Carcere, un appuntamento da non perdere per scoprire un luogo che è scrigno di storia e tradizione della nostra città. Il sito su cui oggi sorge il Santuario durante ventisei secoli di storia catanese è stato il crocevia di arte e tradizione, e dal 251 è dedicato alla Martire patrona della città. La visita comprende gli scavi archeologici, il salone espositivo, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere. Partecipazione con contributo € 5.00 (gratuito per bambini fino a 10 anni).

Per le celebrazioni del trentennale della morte del martire palermitano, Don Pino Puglisi, il 19 Gennaio, con inizio alle 21, nella Chiesa di San Camillo in Catania, l'ente lirico siciliano proporrà un vero e proprio viaggio tra le melodie intime e immortali di autori siciliani di varie generazioni; dall'ottocento sino alla contemporaneità per un vero e proprio inno di libertà.

Il Parco dell’Etna, in ciascuna delle sue contrade, racconta una storia fatta di interazioni tra l’uomo e l’ambiente naturale che hanno lasciato testimonianze rurali che rendono i luoghi di una bellezza unica. La presenza della neve rende questo paesaggio ancora più emozionante. Ciaspole ai piedi, è possibile addentrarsi comodamente su sentieri innevati per vivere una giornata invernale sul vulcano. Le guide ambientali escursionistiche Antonio Di Grazia ed Enrica Piera Paola Messina vi condurrano lungo un percorso in cui si incontreranno antichi casolari con ovili, rifugi storici, sentieri immersi in una pineta rigogliosa e ampi spazi lavici aperti con una superba vista dei crateri sommitali. Il percorso si snoderà lungo il versante Etna sud ed interesserà sentieri noti ed altri che rappresenteranno una piacevole scoperta.

Giovedì 18 Gennaio 2024 alle ore 17:30, nel palazzo della Cultura sarà inaugurata “Acqua e Donna – Aqua et Mulier”, mostra personale fotografica di Giuseppe La Spada. L’iniziativa rientra tra le iniziative programmate dal comitato dei festeggiamenti agatini e inserita nel calendario ufficiale della festa della Santa Patrona. L’artista, reduce da successi in ambito nazionale e internazionale, in occasione della personale catanese, presenterà al pubblico venti opere fotografiche scattate nel mare siciliano in cui racconta lo stretto rapporto tra l’acqua e la donna e stampate direttamente sull’alluminio con la innovativa tecnologia Ultragloss.

Venerdì 19 e Sabato 20 Gennaio Ore 21:30. BRIGANTINI ALIVE AL TEATRO SALA DE CURTIS. Musica Risate Divertimento. I mitici Brigantini. E non c'è niente da aggiungere. Biglietti € 18 Solo in prevendita € 15 con consumazione (liquore alle mandorle e cantuccini). Prevendita Biglietti online https://www.2tickets.it/TitoliEse.aspx?ide=2131&idc=9&set=T. Prevendita al botteghino Teatro Sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6 A Catania. Info 095/2163275 - 3927987593.

La grande stagione della rassegna teatrale Palco Off 2023 continua ad entusiasmare il pubblico. Dopo Eugenio Di Fraia con “Itinerdante”, Stefano Santomauro con “Happy Days” e Alberto Viscardi con “Seconda solo ad Elizabeth Taylor” sarà l’attore Diego Frisina ad esibirsi sul palco di Zò Centro Culture Contemporanee il 20 ed il 21 Gennaio 2024 con “Dio non parla Svedese”. Lo spettacolo di e con Diego Frisina, Regia/Luci Ludovico Buldini Costumi Diego Frisina e Ludovico Buldini, produzione Teatrosegreto, da prova del talento del giovane interprete che rappresenta sapientemente il dolore fisico ed emotivo, di chi affetto da una grave malattia ereditaria, dovrà affrontare l’intera propria esistenza senza remissione.