Musica LIVE, Parnaso Siculo Book Fest, mostre: cosa fare a Catania nel weekend

Sperando che le temperature siano più miti rispetto a quelle dei giorni scorsi, ecco arrivare il weekend.

A farla da protagonista è sicuramente la musica con il LIVE di Tommaso Paradiso alla Villa Bellini, il concerto di Eugenio Bennato ad Aci Sant'Antonio, l'esibizione dell'Alkantara Mediorkestra a Santa Venerina e quella di Laila Al Habash al Castello Ursino.

Gli amanti della natura potranno rifarsi con una gita in barca a vela ad Acitrezza (che ospiterà anche la sagra del pesce spada bis), con una passeggiata guidata tra i filari dell'Etna e con un trekking al tramonto.

Da non perdere anche il primo weekend a Mineo del Parnaso Siculo Book Fest, la mostra di Bansky alla Galleria d'Arte Moderna di Catania, l'apertura della mostra 'Forme e natura. Dal Monviso all'Etna' in programma a Piazza Scammacca.

19 Luglio alle ore 21.30 alla Villa Bellini. Le date siciliane sono inserite nel cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati. Tommaso Paradiso è uno degli autori che meglio raccontano i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l'essenza.

Appuntamento dal 21 al 28 luglio 2024 a Mineo con la sesta edizione del Parnaso Siculo Book Fest. Ideato da Mario Luca Testa e organizzato dall’Ass. “Parnaso Siculo”. Si parte il 21 luglio col seguente programma che si svolgerà alla Casa Museo Luigi Capuana – Via Romano. Ore 19:30 Conferenza di presentazione. Ore 20:30 Inaugurazione della mostra fotografica “Librino” di Antonio Pignato.

Banksy sbarca a Catania. Dal 13 luglio la Galleria di Arte Moderna della città etnea accoglierà la mostra dedicata al più famoso tra gli street artist della scena mondiale. Prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con Demetra, con il patrocinio del Comune di Catania, l’esposizione, curata dalla storica dell’arte Sabina De Gregori, offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio tra le più iconiche immagini realizzate dall’artista inglese in ormai oltre due decenni di produzione.

Un’esperienza ideale per gli amanti del mare e della stagione estiva. Trascorrerete una giornata in barca a vela partendo dal porto di Catania, ammirando così la caratteristica scogliera di roccia vulcanica fino a raggiungere i faraglioni di Acitrezza. Verranno previste delle soste bagno dedicate anche ad osservare i luoghi più caratteristici come la Grotta di Ulisse. Per chi vorrà sarà possibile fare snorkeling (attrezzatura propria). Sarà possibile scegliere in base alle disponibilità, un’escursione di mezza giornata o intera giornata.

Sabato 20 luglio appuntamento nel Teatro di Piazza alle 18:30 per il Vernissage della mostra dal titolo "Forme e natura. Dal Monviso all'Etna" di Sofia Laudadio.

Anche quest'anno, su quattro grandi griglie, verrà cucinato del buon pesce spada, pescato dalle "spadare" trezzote, che sarà poi condito con olio, limone, origano, sale ed insalata fresca. Il tutto sarà accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa e da una bibita ghiacciata.

Domenica 21 Luglio appuntamento al Mulino Agricolo Cavalli per vivere insieme una splendida serata. Degustazione di birra artigianale siciliane, assaggi di pane cunzatu, pizze e focacce con i grani antichi siciliani e un suggestivo spettacolo dei "Figli dell'Etna, gruppo Folkloristico siciliano, che vi stupirà piacevolmente. I suoi Maestri di Accademia, Gino Gorza, Nino Aimone, Riccardo Cordero, Francesco Franco, danno ispirazione ai suoi stili pittorici che si evolveranno nella ricerca dell’astratto e del simbolismo. Dopo gli studi, lavora nel settore della grafica pubblicitaria, dedicandosi allo studio grafico di house organ, riviste settoriali e impaginazione di libri scolastici.

Con la sua musica e la sua personalità Laila Al Habash sta costruendo un nuovo tipo di pop. Ironica, carismatica, schietta ed emotiva, nelle sue canzoni esplode tutto il suo talento e conferma quelle vibes e quella freschezza uniche nella scena. Un sound fluido dove mescola un gusto sempre personale con melodie e una scrittura che richiamano mondi e generi diversi e una naturale raffinatezza di immagini e parole.

Uno spettacolo, connubio tra il racconto di coloro che l’hanno conosciuta e i brani che hanno segnato momenti importanti della sua vita, di una «ca fa cumizi c’a chitarra»: canti e cunti, ninne nanne, canti di sdegno, canti d’amore, canti di lavoro,canti di libertà. Per informazioni e prenotazioni 3387464653.

Saranno ben quattro i concerti dell’Alkantara MediOrkestra, progetto speciale nato lo scorso anno nell’ambito dell’Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato da Darshan con la direzione artistica di Mario Gulisano. Si comincia il 17 luglio, alle 21.30, al Parco archeologico di Selinunte (Trapani), all’interno del festival Mediterraneo Jazz di Curva Minore; il 18 luglio, alle 21, al Parco archeologico di Naxos (Messina), l’Alkantara MediOrkestra inaugura la XX edizione dell’Alkantara Fest; il 19 luglio, alle 20.30, l’ensemble si esibirà nell’anfiteatro antistante i vigneti della Tenuta San Michele di Santa Venerina (Catania) per la quinta edizione di “Jazz in vigna” di Algos, evento che sarà affiancato anche dalla degustazione dei vini Murgo prima e dopo il concerto; il 20 luglio, alle 21, infine, l’Alkantara MediOrkestra, ancora per Alkantara Fest, e all’interno del Catania Summer Fest, suonerà nella Corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura di Catania.

Sicilia Gaia e in collaborazione con l’Azienda Agricola Due Palmenti, organizza un’esperienza sensoriale alle pendici dell’Etna da non perdere. Verremo accolti dal padrone di casa Martino, che ci guiderà in un percorso inedito al tramonto tra le erbe aromatiche e ci racconterà del suo bellissimo progetto. Due Palmenti è un'azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di erbe aromatiche, piante ricche di oli essenziali e capaci di rilasciare odori ed aromi molto intensi.

La Fondazione Puglisi Cosentino vi attende con la mostra "Risvegli - Arte in Sicilia nel secondo Novecento". dalle collezioni Filippo e Anna Pia Pappalardo. Siamo aperti dal martedì al venerdi 10-18.30 e sabato e domenica 10-19.30. Sabato e domenica apertura straordinaria del piano nobile dove è possibile ammirare alcune opere della Fondazione stessa. Ticket integrato scontato. Utimo ticket un'ora prima della chiusura.

Sicilia Gaia organizza un esclusivo trekking al tramonto sul versante sud-ovest che ci regalerà una magica serata tra paesaggi mozzafiato, chiaro di luna piena ed uno strepitoso concerto ad alta quota a cura del Coro Lirico Siciliano. Un tramonto esclusivo presso la sciara lavica in contrada "Serra la nave" (Ragalna - Etna sud) ai piedi del Teseo Screpolato. Musiche di Mulè, Mascagni, Frontini, Battiato, Morricone. Coro Lirico Siciliano & Orchestra di archi. Francesco Costa, direttore.

Musica del mondo tour 2024, Sciaracabballa Fest. Eugenio Bennato in concerto. Comune di Aci Sant'Antonio (CT), fraz. Lavinaio, piazza G.Carducci. Ingresso gratuito. Insieme al cantautore si esibiranno anche Ezio Lambiase, Sonia Totaro, Mujura, Francesca Del Duca.

Ètornato il caldo e con lui anche "Granita in Arte". Stoà Sicula vi aspetta tra le mura della Basilica San Sebastiano di Acireale venerdì 19 luglio alle 19.30. Visiterete la basilica e i suoi affreschi realizzati dal Vasta, il museo del tesoro di San Sebastiano e salirete fin sul campanile. Ma poi degusterete una buona granita artigianale acese per rinfrescarvi.