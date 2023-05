Beer Catania, Arts&Crafts, teatro e turismo: cosa fare a Catania nel weekend

Il maltempo in vista rende abbastanza incerto questo terzo weekend di maggio. Ma nonostante questo sono innumerevoli gli appuntamenti da non perdere a Catania e provincia.

Si preannuncia scoppiettante l'ennesima edizione di 'Beer Catania', appuntamento del panorama nazionale dedicato ai birrifici artigianali. Contemporaneamente aprirà anche i battenti (e proseguirà fino all'11 giugno) Arts&Crafts, mostra di arte ed artigianato.

Per il resto solita grande scelta tra presentazioni di libri, trekking/escursioni in città o sull'Etna, spettacoli teatrali e non (la tre giorni di Milo dedicata a Franco Battiato), visite guidate all'Orto Botanico ed aperture straordinarie per la 'Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane'.

Un evento non solo dedicato ai birrifici artigianali ma soprattutto alle eccellenze agroalimentari siciliane. Il Beer Catania e? diventato nel tempo un contenitore di eccellenze che funge anche da grande attrattore per i flussi turistici che scelgono la Sicilia per scoprire i mille volti del suo universo enogastronomico. Il Festival si conferma nelle attese e nelle aspettative, un appuntamento importante nel panorama nazionale e i riscontri delle precedenti edizioni costituiscono un buon viatico per un’edizione 2023 all’insegna dei grandi numeri.

Nel secondo anniversario della scomparsa di Franco Battiato, Milo torna a celebrare il suo figlio più illustre con una tre giorni, dal 18 al 20 maggio, densa di appuntamenti, tra mostre, incontri, spettacoli di danza, momenti di meditazione e di riflessione. La rassegna, denominata ‘Franco Battiato: Le radici dell’essenza’, è organizzata dal Centro Studi di Gravità Permanente, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Milo, e con il patrocinio dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Assemblea regionale siciliana.

Questa domenica appuntamento con un trekking facile adatto a tutti, lontano dal caos e completamente immersi all'interno del Parco dell' Etna, sul versante sud del vulcano, con i colori primaverili che iniziano a colorare il nostro vulcano. Un percorso semplice, rivolto a tutti, in particolare a chi si vuole avvicinare al mondo escursionistico, vuole respirare aria pura, ammirando le bellezze del nostro vulcano.

Dal 18 maggio all’11 giugno il Chiostro di Palazzo Minoriti di Catania ospiterà la mostra di arte e artigianato "Arts &Crafts – Forme e colori nelle produzioni artigianali”, giunta alla sesta edizione, organizzata dall’Associazione Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, della Regione Siciliana dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania.

L'evento eno-oleo culturale più importante dell'anno, in cui potrete degustare i vini, gli olii e le eccellenze del territorio etneo e partecipare a seminari tematici. Ad ogni ospite sarà riservato un piatto degustazione e, ancora in omaggio, un bicchiere a tracolla serigrafato. John Biancale e Riccardo Buzzurro saranno gli ospiti musicali della serata, mentre lo scultore Orazio Coco presenterà " l'Esercito della speranza", produzione artistica ispirata da "Piccolo è bello 2023”.

Palazzo Manganelli aprirà le sue porte sabato 20 maggio. Si potranno visitare gli splendidi saloni di rappresentanza: dal salone delle feste a quella del rinascimento, passando per la sala da biliardo e quella degli antenati.

Lo spettacolo, drammaturgia e regia di Joele Anastasi, da un’idea di Federica Carruba Toscano, è una produzione di Fondazione Teatro di Napoli e vede in scena la Compagnia Vucciaria Teatro Federica Carruba Toscano, Alessandro Lui, Enrico Sortino, Joele Anastasi, Ivano Picciallo in questa storia che racconta la potenza e il culto dell’immagine.

Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Saranno oltre 500 i monumenti che apriranno: castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al mondo. Nel cuore di Catania sarà possibile visitare Villa liberty Cutore Recupero.

Palagonia indossa l'abito della solidarietà e tramite l'associazione Alleanza Palagonese organizza "Palagonia che corre", manifestazione arrivata alla nona edizione che si terrà il prossimo 21 maggio. L'incasso verrà devoluto interamente in beneficenza grazie gruppo "U.N.I.T.A.L.S.I Palagonia".

Gino Astorina sarà il protagonista di “Capra… ma non troppo!”, in trio con Eduardo Saitta e Antonello Capodici, che ne firma anche la regia. Nove le repliche previste: giovedì 18 maggio (ore 19), venerdì 19 maggio (ore 21), sabato 20 maggio (ore 17.30 e 21), domenica 21 maggio (ore 18), venerdì 26 maggio (ore 21), sabato 27 maggio (ore 17.30 e 21), domenica 28 maggio (ore 18).

Venerdì 19 maggio, alle ore 20.45, musica, danza e arte sono le protagoniste del decimo e ultimo appuntamento di Partiture, la rassegna di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, ideata da Sergio Zinna, direttore artistico del centro culturale catanese.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglieranno mostrandocela in tutta la sua bellezza.

Venerdì 19 maggio 2023, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto per la presentazione del libro di Sarah Belmonte dal titolo 'La mu scarlatta'. Ingresso libero. L’autrice sarà accompagnata da Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone e Luigi La Rosa.

Venerdì 19 maggio, alle ore 17.30 al Castello Ursino di Catania, nell'ambito di Maggio dei Libri, la scrittrice e insegnante catanese Pinella Gambino presenta il suo romanzo. Una storia intensa, in cui si incrociano, a distanza di anni, i destini di due donne, legati da un sentimento forte come l'amore.

Giovedì 18 maggio 2023 alle 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, sabato 20 e 27 maggio alle 10:00 e alle 12:00 si svolgeranno, a cura di Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, le visite guidate all'Orto Botanico di Catania. I visitatori e le visitatrici intraprenderanno un percorso tra i viali che custodiscono aromi, profumi e colori provenienti da diverse parti dal mondo, fino alle Grande Serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali.

Un trekking dedicato ad uno dei più suggestivi paesaggi etnei. Accompagnati dalla nostra guida ambientale, esperto geologo, Rosario Calcagno, ammirerete un paesaggio misto caratterizzato da alberi relitti di betulle, ambientate a seguito dell’ultima glaciazione avvenuta 10.000 anni fa e un raggruppamento di coni allineati come una sequenza a bottoni detti coni a “bottoniera” formatisi in occasione dell’eruzione del 1865 e dedicati a Wolfgang Sartorius, storico vulcanologo e studioso dell’Etna.