Una domenica al Castello, Zampognarea, Catania popolare: cosa fare a Catania nel weekend

Primo weekend di dicembre e tante possibilità di divertimento. Officine Culturali ci porterà all'interno del Castello 'ex carcere' di Vizzini. Sicilia Gaia e le altre associazioni turistiche propongono diversi ed interessanti tour per scopire Catania sotto tutti i punti di vista. Ma spazio anche al teatro (sia per piccini che per grandi) con 'I capricci di Babbo Natale' e 'Le prime indagini di Montalbano'. Gli amanti del riciclo e del vintage non potranno esimersi dal fare un salto da 'Open' o alla 'Fiera del disco'. Infine anche due presentazioni di libri in uscita, 'Maledetti pacifisti' ed 'Il ballo del mattone', rispettivamente al Negozio di Natale di Emergency ed allo Zo Centro Culture Contemporanee.

“Una domenica al Castello” è il nuovo appuntamento che si terrà il 4 dicembre 2022 a partire dalle ore 11:00 al Castello - ex Carcere di Vizzini nell’ambito del progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD “BeeDINI - Vizzini 2030”. Una passeggiata tra le architetture del castello ex carcere mandamentale della città che permetterà ai visitatori e alle visitatrici di immergersi in un intreccio di storia e natura che fa del Castello di Vizzini un luogo dal fascino inesplorato.

Con la presentazione del programma della XVIII edizione, ritorna a Catania Zampognarea, il Festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse, che animerà il centro storico del capoluogo etneo dal 1° dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. Un’edizione ricca di appuntamenti musicali che le associazioni AreaSud e Darshan hanno costruito grazie alla costante attenzione al mondo dello spettacolo dal vivo e al ruolo che musica e musicisti hanno per la crescita culturale e sociale del Paese. Undici concerti, distribuiti tra le chiese del centro storico e delle periferie catanesi, vedranno alternarsi sul palco giovani musicisti, amatori e professionisti, con l’obiettivo di riconciliare musica e vita, perché la pratica musicale sia sempre di più un’esperienza condivisa e capace di arricchire le persone.

Un incredibile viaggio tra fiumi sotterranei, antichi acquedotti e misteriose fontane di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua, immergerà in un suggestivo percorso tra storia, leggende ed emozioni.

Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina. Fu costruito nel IX secolo come chiesa, nel 1300 diventò cappella privata della famiglia Bonajuto, giunta nell’isola dalla Spagna. Sarà proprio Salvatore Bonajuto ad accoglierci e mostrarci questo luogo di enorme bellezza.

Vintage | Riciclo | Artigianato | Arte. La tua cantina è piena di oggetti che non usi più? Vuoi alleggerire il tuo armadio? Hai bisogno di un piccolo spazio dove poter rivendere il tuo usato? Abiti, piccoli oggetti, musica e tanto altro. Sei un artista, artigiano, creatore d'arte, inventore di bellezza? Vuoi mostrare e/o vendere le tue opere? AFFITTA LA TUA POSTAZIONE A SOLI €20. Oppure vieni a scegliere il tuo capo retro' che ti piace tanto, la tua opera d'arte o il tuo oggetto ricordo. Si riutilizza un bene che non è ancora diventato un rifiuto e si ricicla ciò che invece già lo è.

Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre visita la quindicesima 'Fiera del Disco' al CentroSicilia. 50 espositori da tutta Italia vi aspettano dalle 10:00 alle 20:00 per una full immersion nel mondo della musica con la mostra-mercato di vinili e CD da collezione, stampe musicali, poster, gadget originali e molto altro. Ingresso libero. In collaborazione con Ernyaldisko.