Etna Comics, mostre, picnic, escursioni: cosa fare a Catania il 2 giugno e nel weekend

E' finalmente arrivato il tanto atteso 'ponte' del 2 giugno. E Catania e provincia si sono preparate per dare la possibilità di trascorrerlo al meglio.

Da non perdere l'appuntamento oramai annuale con 'Etna Comics' alle Ciminiere. Altrettanto interessante la mostra 'Catania Liutaia' e quella 'ThisOrdine'.

Per quanto riguarda il due giugno si potrà decidere di trascorrerlo in diversi modi: ballando ai Mercati Generali, facendo un'escursione alla Grotta dei Rotoli o in nottura nelle zone dei crateri, passeggiando per il centro di Giarre nelle 'Notti giarresi' o facendo un picnic al Radicepura.

Anche quest'anno, dall'1 al 4 giugno, appuntamento al Centro Fieristico Le Ciminiere con 'Etna Comics 2023', Festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. La manifestazione, conosciuta come il più grande Festival del sud Italia, rappresenta ormai da 13 anni un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, cinema d’animazione, serie TV, gioco e videogioco, ma anche musica, collezionismo, spettacoli, concerti, cultura tradizionale giapponese e tanto altro ancora.

L’esposizione, che inaugura il cartellone dell’edizione 2023 del Marranzano World Fest, è organizzata in collaborazione tra l’Associazione Musicale Etnea e Fondazione Kalos - Antichi Mestieri d’Arte, che ne ha curato l’allestimento, e con il patrocinio dell’Ateneo (SiMuA, Archivio storico), consentirà di immergersi nell'arte e nella storia, poco conosciuta, della produzione di strumenti a corde a Catania, attraverso gli strumenti musicali, immagini e testimonianze di vita e lavoro nelle botteghe artigianali catanesi che hanno vissuto le diverse fasi della parabola storica della liuteria catanese.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking alla scoperta di due grotte del versante nord: la “Grotta della neve” e la “ Grotta dei Rotoli”. Il percorso non tralascerà altri elementi naturalistici che contestualizzano fortemente il territorio, ovvero il Primo Monte con annesso rifugio e la bottoniera dei Monti Sartorius. Lungo il percorso si effettuerà una apposita sosta per la consumazione del pranzo a sacco.

Domenica 4 giugno alle 10:30 e alle 12:00 ritorna l’appuntamento con “Una passeggiata al Rifugio di Cava Daniele”. Officine Culturali, il Comitato popolare “Antico Corso” il Centro speleologico etneo e l’Associazione “Le cave di Rosso Malpelo” invitano tutti e tutte a delle passeggiate conoscitive come momento di aggiornamento e confronto sul lavoro che si sta svolgendo e sui progetti presentati fondamentali al processo di restituzione e riapertura di un luogo che fa parte della memoria storica collettiva non solo per gli abitanti di Via Daniele, ma per l’intera città di Catania.

Happy Brunch | Mercati Generali. Prima edizione Venerdì 2 giugno 11:00 am. Line Up musicale: BRASI, JANINA, LOA SZALA, ONUR OZER, Alex Fikera, Angelo Vittorioso, Dj Nose, Edo Ecker, Giulio Schilirò, J.O.D., La Bek, Manuel Messana, Mario Impellizzeri, Max Lane, Mirko Felicioli, Salvo Micieli, Raveotril, Sicar, This Is Rey 3 Rocco, Younhan.

Venerdì 2 giugno 2023, a partire dalle ore 21.30, appuntamento al Casale dell'Arte con la serata dal titolo 'Life is a Circus'. Si esibiranno 'The New Gentlemen' ed in console ci sarà Pierpaolo Drogo. American bar, mafaldineria, street food by Patacrò. Per informazioni e prenotazioni: 3404520782.

Come nelle scorse edizioni, saranno numerosi gli attori coinvolti: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà associative con l’obiettivo di raccontare l’universo del giardino, la sua fragilità, la sua rilevanza culturale e ambientale, la sua importanza per il benessere dei singoli e della comunità.

La mostra presenta una serie di collage analogici inediti in cui le frasi sugli occhi che, fin dall'inizio sono state l’alter-ego della sua anima e mezzi attraverso cui D Grado comunica con il mondo, sono divenute circuiti di una macchina della verità che è anche uno strumento diagnostico i cui report compongono la stratigrafia della vita di ognuno di noi, mostrando al mondo picchi altissimi e le corrispettive rovinose cadute.

Godetevi un picnic con vista immersi trai i giardini della IV edizione del Radicepura Garden Festival. Potrete portare il vostro pranzo per godere di una giornata in pieno relax. Orario: dalle 10:00 alle 19:00. Prezzi: Intero 15€, Ridotto 10€ (studenti under 26 e over 70, insegnanti, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano, Soci Legambiente, residenti Sicilia). Gratuito per disabili e accompagnatore, bambini sotto i 12 anni.

Apartire dall'1 giugno (ore 18.30) e fino al 4 giugno, appuntamento a Piazza Duomo a Giarre con la manifestazione 'Tutto nelle notti giarresi - Notti di stelle - Street Food Fest'. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Regione Siciliana, dalla Pro Loco di Giarre APS, dal Comune di Giarre e dall'Ente Pro Loco Sicilia.

Un tour ricco di sorprese. Ideato per godere degli aspetti paesaggistici, storici, crepuscolari e culinari del vulcano. Dal tramonto alla luna piena con il fascino dei crateri sotto le stelle. Appuntamento alle ore 18:45 presso Piazzale Rifugio Sapienza, 95030 Nicolosi CT.

Dall’1 al 4 giugno va in scena a Sala Futura Inconvenienti borghesi, l’ultimo dei tre spettacoli vincitori del bando Corti Teatrali CT Off 22 promosso nel 2022 dal Catania Off fringe Festival in partenariato con il Teatro Stabile di Catania. Un bando nato per valorizzare i giovani autori Under 35 il cui premio era quello di essere prodotto dallo Stabile di Catania come spettacolo completo e programmato nell’ambito della Stagione 2022/2023.

Sotto il loggiato del Chiostro settecentesco, una serie di piccoli padiglioni accoglieranno i manufatti degli artigiani artisti che presenteranno le loro creazioni in ceramica e in pietra lavica, ma anche monili, opere in legno, pupi siciliani, piante, prodotti tessili, lavori in cuoio, mosaici e fotografie fine art.

L’evento di Street Dance, punto di riferimento per tutto il Sud Italia, ritorna con una 12° edizione imperdibile. Sabato 3 e domenica 4 giugno a Catania, presso il lido “Le Capannine”, una location dallo stile caraibico, tra le spiagge più ambite del litorale sabbioso della Playa catanese, si alterneranno Workshop, Contest coreografici e Battles.

Appuntamento dall'1 al 4 giugno 2023 nell'ambito di 'Etna Comics'. Questi scatti interpretano un racconto fotografico che accompagnerà il visitatore attraverso inediti sentieri alla scoperta della meravigliosa bellezza della notte, connubio armonioso tra natura, cosmo e …sogno.