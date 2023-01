'Sposami', mostra 'Meditazione visiva', sulle orme di Agata: cosa fare a Catania nel weekend

E' finalmente arrivato il weekend e con esso tutti gli appuntamenti per poter passare una tre giorni all'insegna del relax e del divertimento. Da non perdere i primi appuntamenti con la storia di Sant'Agata, per prepararsi al meglio alla festa della Santa Patrona. I bambini ed i ragazzi potranno scegliere tra la caccia al tesoro fotografica, il trekking sull'Etna coi propri genitori o una montagna di Lego al Ludum. Chi invece ha intenzione di sposarsi non può mancare al salone 'Sposami' in programma a Sicilia Fiera o alla presentazione della collezione dello stilista Marco Strano al Monastero dei Benedettini.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizierete dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderete giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

Sposami, il salone nazionale della Sposa e della Casa, giunto alla sua 19esima edizione, è pronto per tornare sotto i riflettori a Sicilia Fiera, il più grande polo fieristico del Mediterraneo, dal 21 al 29 gennaio 2023, con le novità e tendenze del mondo del matrimonio, sempre più sostenibili, eleganti e romantiche.

Il nuovo appuntamento con i laboratori ludico-didattici a cura di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini di Catania è per domenica 22 gennaio 2023 alle ore 10:30 con “Piccoli archeologi”. I giovani e le giovani partecipanti saranno coinvolti in una spedizione esplorativa alla scoperta dei resti delle antiche civiltà conservati all’interno del Monastero dei Benedettini, compiendo un viaggio nel tempo per scoprire le storie del passato.

Sicilia Gaia propone un suggestivo e inusuale percorso a piedi che si snoderà dalla bellissima piazza Belvedere (Milo) fino a raggiungere la monumentale quercia di leccio conosciuta come “Ilici di Carrinu”. Un percorso affascinante guidato da Rosario Calcagno (geologo, guida federescursionismo) che ci consentirà di apprezzare il borgo rurale di Milo in tutte le sue sfaccettature passando attraverso le antiche strade basolate che storicamente erano antiche trazzere e che ancora oggi sono oggetto del passaggio delle greggi.

Inizia il percorso di avvicinamento, seguendo le orme di Sant'Agata, attraverso i luoghi che secondo la tradizione sono stati testimoni del suo martirio. Un itinerario fra storia e leggenda, evidenze archeologiche e tradizione.

Laboratorio esperienziale, per bambini, di disegno e scrittura a tema "S.Agata". A pochi giorni ormai dalla attesissima Festa di Sant'Agata, dopo due anni di assenza, Progettart in collaborazione con l'associazione Etna Ngeniousa ha ideato un laboratorio per far conoscere ai più piccoli le origini del simbolo catanese che è connaturato alla stessa essenza della città.

Sicilia Gaia organizza un’esperienza enogastronomica in una location di grande interesse, La Tenuta San Michele, cuore della produzione Murgo, situata a 500 m sul livello del mare in un quadro panoramico incantevole, dominato dall’Etna e dal mare Jonio, notoriamente molto apprezzata per la produzione di vini eleganti, complessi, sapidi e dotati di un’identità che si distingue nel panorama enologico italiano e internazionale.

Verrà presentato domani venerdì 20 gennaio 2022 alle ore 18.30 nella sala consultazione della Biblioteca Navarria Crifò (via Naumachia 18/a, Catania), il libro “Pestaggio di Stato” di Nello Trocchia. Dialogherà con l’autore Francesco Sciotto, pastore della Chiesa Valdese di Messina. Il libro potrà essere acquistato in occasione della presentazione.

Dopo il successo dell’anno scorso, ecco nuovamente la travolgente Caccia al tesoro fotografica nel cuore di Catania! Un’attività pensata per i bimbi e le loro famiglie. I bambini e le loro famiglie si cimenteranno in una caccia al tesoro guidata, durante la quale si dovranno risolvere indovinelli, scoprire luoghi nascosti, trovare dettagli particolari tra le vie della città.

Per la prima volta il Monastero dei Benedettini di Catania, complesso monumentale, patrimonio mondiale dell’Unesco, apre i suoi corridoi ad un evento moda, una matinée in programma domenica 22 gennaio, alle 11.30, per la presentazione della nuova collezione dello stilista Marco Strano: “C’era una volta”.

Sicilia Gaia organizza un percorso ideale per un primo approccio alle esperienze escursionistiche. Comincerete il trekking percorrendo qualche chilometro su pista battuta in direzione di monte Grosso traversando i campi lavici del 1886 e del 2001. Arrivati alla caserma forestale proseguirete sino a raggiungere le stupende bocche del 1886, alla base di monte Gemmellaro, in cui è presente un delizioso rifugio aperto al pubblico.

Prosegue alle Ciminiere la rassegna di concerti Class Club. Il prossimo appuntamento sarà sabato 21 gennaio, alle ore 21, con Danilo Rea, un artista straordinario che non ha certo bisogno di presentazioni. Sul palco delle Ciminiere, da solo con il suo pianoforte, Danilo Rea si troverà nella dimensione ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.

Progettato per ispirare ingegno e creatività, arriva il grande evento LEGO di LUDUM. Pieno di attività divertenti, interattive, creative ed educative per tutta la famiglia. Non si è mai troppo vecchi per creare e giocare con i LEGO.

E' stata inaugurata lo scorso 14 gennaio 2023 al Castello Ursino la mostra di Piero Zuccaro dal titolo “Meditazione visiva”. Un progetto espositivo dove l’artista - docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro - tra pittura, musica e poesia, incrocia il profondo senso per la spiritualità di Franco Battiato, protagonista con l’autore di un’installazione video inedita in cui il celebre compositore, scomparso nel maggio 2021, recita versi del poeta Shitao che suonano come un monito sulla purezza d’animo con cui accostarsi alla Pittura.