Etna e dintorni, teatro, attività per bambini: cosa fare a Catania nel weekend

E' finalmente arrivato il weekend. Le ancora alte temperature favoriranno le esperienze all'aperto.

Sarà così sicuramente piacevole fare del trekking sull'Etna sulle tracce del Verga o recarsi a Biancavilla per l'inaugurazione della 'Casermetta di Piano Mirio'. Bella iniziativa anche quella in programma a Piazza Castello, 'La Sicilia in tavola'.

Tante le attività anche per i bambini: 'Le streghe son tornate', il laboratorio 'A spasso nella storia: un tuffo nell'archeologia' e 'L'acquerello per i piccoli artisti a Villa Ardizzone'.

Per finire gli appassionati di teatro potranno assistere al 'Marchese di Ruvolito' con Gino Astorina o alle diverse rappresentazioni del 'Catania Off Fringe Festival' che si svolgeranno al Giardino 'Le stanze in fiore' o allo Zo Centro Culture Contemporanee.

Domenica 22 ottobre 2023, a partire dalle ore 10.00, appuntamento con l'inaugurazione della 'Casermetta di Piano Mìrio' - Biancavilla sull'Etna, realizzata grazie ad un finanziamento del GAL Etna. Per festeggiare la struttura totalmente riqualificata l’amministrazione ha organizzato alcuni appuntamenti: un ‘focus’ sulle opportunità del territorio legate al Vulcano e un’escursione nei sentieri dell’Etna.

Sicilia Gaia organizza un Etna Trekking dedicato alla scoperta del Monte Ilice. Un’affascinante sito naturalistico che circonda un antichissimo cratere spento, riempito quasi interamente da alberi di leccio con presenza di vigneti. Sarà un’opportunità per rivivere il paesaggio descritto nei versi di Giovanni Verga nel romanzo “Storia di una Capinera” che ambienta la casa di campagna della famiglia della protagonista Maria, proprio ai piedi di tale cratere.

“Le streghe son tornate” sarà in scena dal 21 ottobre al 5 novembre al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, i sabato alle 18 e le domeniche alle 11 e alle 18. Lo spettacolo di burattini, arricchito da momenti di interazione e giochi sul palcoscenico con i bambini, è dedicato alla festività dei morti, un momento importante per la tradizione siciliana, anche se adesso, in epoca di globalizzazione, che si è trasformato nella internazionale Festa di Halloween.

Il Giardino Le stanze in fiore, il progetto creativo di Rossella Pezzino de Geronimo nato nel 2000 e dedicato alla promozione dell’arte e della bellezza, apre le sue porte alla seconda edizione del Catania Off Fringe Festival 2023 in programma dal 16 al 29 ottobre, trasformando i suoi spazi verdi ed evocativi in un suggestivo teatro a cielo aperto.

Sabato 21 ottobre a partire dalle ore 16:00 Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali Unict, ospiterà all’Orto Botanico di Catania “Leggiamo Insieme: live letture dal vivo”, incontro di lettura collettiva a cura di Milena Lucia Zirone (@zirobooks), Greta Privitera (@libri_sottolineati), Agnese Naselli (@attraversalibri), Grazia Bonaccorso (@grazia_snowflake_lella), Vanessa Tropea (@vanbooks.93). L’iniziativa di lettura, che avrà luogo tra l’esplosione di profumi e colori delle specie custodite all’Orto Botanico, permetterà ad appassionati e appassionate di immergersi nelle loro letture in corso, per poi condividere i propri pensieri e le proprie opinioni con gli altri lettori e le altre lettrici.

Sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre 2023 appuntamento a Piazza Castello ed al Castello di Aci per la manifestazione 'Sicilia in tavola'. Progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato per le attività produttive. Expo e degustazioni di prodotti tipici siciliani. Una due giorni dedicata al food&wine con approfondimenti degli esperti alla scoperta di radici del territorio. Dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

A grande richiesta nuovo appuntamento per la visita guidata serale al Santuario di Sant'Agata al Carcere, per scoprire un luogo che è scrigno di storia e tradizione della città. Il sito su cui oggi sorge il Santuario durante ventisei secoli di storia catanese è stato il crocevia di arte e tradizione, e dal 251 è dedicato alla Martire patrona della città. Le visite guidate si svolgeranno su prenotazione.

Saranno diversi i titoli che andranno in scena da Zo per il Catania Off Fringe Festival nel periodo che va dal 19 al 22 ottobre 2023. Per il programma completo clicca sul seguente link.

Bambini e bambine saranno condotti in una spedizione archeologica alla scoperta dei resti delle antiche civiltà al Monastero dei Benedettini. Dopo aver ripercorso la storia della Collina di Montevergine e osservato gli antichi mosaici romani nel seminterrato cinquecentesco, ci sposteremo nella zona di scavo archeologico simulato allestito presso l’antica strada romana: il Decumanus Maximus.

Il cartellone 2023/2024 del Teatro Angelo Musco di Catania si apre giovedì 19 ottobre con “Il marchese di Ruvolito”, commedia di Nino Martoglio rivisitata da Antonello Capodici, che ne firma anche la regia. Protagonista di questo nuovissimo adattamento è Gino Astorina. Con lui, in scena ci saranno Francesca Agate, Alfio Belfiore, David Cannavò, Lucia Debora Chiaia, Fabio Costanzo, Turi Giordano, Barbara Gutkowski, Eleonora Musumeci, Eduardo Saitta, Katy Saitta, Salvo Saitta, e Aldo Toscano.

Dal 20 ottobre al 31 dicembre 2023 l'Orto Botanico di Catania (Via Etnea, 397) ospiterà la mostra Radici, organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Dioniso nella Botte. Radici è l'ultimo evento del progetto In Studiis Artistarum, incentrato sul dialogo tra i luoghi storici della scienza e l'arte contemporanea, che dal 2014 ha dato vita ad una serie di esposizioni nei musei anatomici e paleontologici di Bologna.

Appuntamento dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Trecastagni con la 'Festa del Castagno'. Profumi, sapori, colori, arte e tradizione siciliana sulla piazza centrale di Trecastagni (CT). Sarà una sagra di paese, una festa con artigiani, hobbisti, artisti e creativi. Troverete diversi prodotti tipici enogastronomici da degustare, street food aperto anche sabato a pranzo, sapori e profumi dei prodotti di stagione, castagne e vino. Ingresso libero.

Sabato 21 ottobre 2023, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 con la presentazione del libro di Fabrizio Corgnati dal titolo 'La fine del mondo (non) è vicina'. Ingresso libero.

Domenica 22 Ottobre Sicilia Gaia Eventi propone presso la splendida dimora storica di Villa Ardizzone un'attività di acquerello per piccoli artisti. Dopo un'iniziale visita guidata della dimora, i bambini avranno la possibilità di conoscere le tecniche di base dell'acquerello e di dipingere uno schizzo della Villa.

L’Associazione Sicilia Gaia propone un’esperienza inedita dedicata a Gjmàla, secondo allevamento di “camelidi” presente in tutta Europa, unico in Italia. Accarezzare i dromedari, passeggiare tra Marabù, tartarughe giganti, iene e molti altri animali tipici dell’ecosistema africano sarà realtà a pochi chilometri da Catania. Gjmala che in arabo significa “cammello” vi farà vivere una realtà catanese molto singolare.