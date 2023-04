Visite guidate, teatro a 360° gradi, cronoscalata sull'Etna: cosa fare a Catania nel weekend

Fine settimana in arrivo a Catania e provincia, con in vista il ponte del 25 aprile e quello del 1 maggio. A farla da padrone è sicuramente il teatro, con diversi appuntamenti al Metropolitan, all'Angelo Musco, al Piccolo Teatro della Città ed allo Zo Centro Culture Contemporanee.

Non mancano come sempre le escursioni o le passeggiate alla scoperta dei luoghi storici e/o particolari della città di Catania. Gli amanti dei mercatini potranno invece sbizzarrirsi all'Ardizzone Fest.

Sicilia Gaia organizza un trekking lungo Il fiume Simeto, corso d'acqua più importante della Sicilia per la sua ampiezza, secondo per la lunghezza del suo corso. Le sue sorgenti nascono sui monti Nebrodi e a circa dieci chilometri da Bronte inizia il suo corso tra antiche colate laviche laterali deiettate dal vulcano Etna.

In questo tour si parlerà della storia di Catania araba e giudaica, con particolare attenzione ai luoghi, ai quartieri e ai simboli. E' incluso un primo approccio ai rudimenti della lingua e cultura araba. Seguirà la visita alla moschea e un giro per la Civita. Si parlerà della storia di Eliodoro. Seguirà una visita nell'antica Giudecca e si discuterà del ruolo che gli Ebrei hanno avuto nella costruzione del castello Ursino.

Ha soli 14 anni ed è il fenomeno social della GenZ, youtuber e tiktoker da milioni di follower: CHARLOTTE M. debutta per la prima volta in teatro con LIVE TOUR 2023, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Lo show di Charlotte M. farà tappa nelle principali città italiane: il 22 aprile al Teatro Metropolitan di Catania ed il 23 aprile al Teatro Golden di Palermo.

Lungo i tornanti della Strada Mareneve, in un percorso di poco più di 8 km, che si snoda lungo il versante nord etneo, sono pronti a sfidarsi 103 piloti, provenienti anche da altre regioni d’Italia e dall’estero. In gara i migliori specialisti siciliani della velocità in salita. La competizione, nata negli anni ’80 e sospesa per lungo tempo, è tornata in vita grazie alla caparbietà e all’impegno dell’Asd Passione&Sport, in collaborazione con il Comune di Linguaglossa e l’Aci Sport.

Una passeggiata con gli occhi di Johann Wolfgang von Goethe, attraverso quelle immagini e i suoi diari, per aprire in esclusiva le porte di una delle più misteriose chiese catanesi e ritrovarci fra le fauci del Leon d'Oro.

Domenica 23 aprile 2023 dalle 19:30 alle 22:00, con un percorso guidato ogni mezz’ora, ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Luci e Ombre al Monastero”, l’appuntamento con le visite guidate serali alla scoperta del gioiello del Tardo Barocco siciliano. Il team di Officine Culturali guiderà i visitatori e le visitatrici in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

In una insolita passeggiata urbana, insieme alla Guida Turistica Iorga Prato, scopriremo infatti la multietnica Catania, attraverso le sue due Giudecche verso la sua Medinah, tra Islam ed Ebraismo scoprendo un passato attivo e dinamico, dove il Cristianesimo assumeva la posizione di terzo polo in un equilibrio non sempre perfetto, ma umanamente ricercato.

Al Teatro Angelo Musco di Catania in scena “Deadbook”. Lo spettacolo, scritto da Francesca Ferro e diretto da Francesco Maria Attardi, ha debuttato nell’ottobre 2019, prima della pandemia. Oggi torna in scena con un nuova veste per un doppio appuntamento: sabato 22 aprile (alle ore 21) e domenica 23 aprile (alle 18).

“Cedesi in blocco: Moglie suocera e bassotto” è la commedia brillante che andrà in scena al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. L’associazione teatrale “Sotto il Tocco”, che vede la direzione artistica di Michele Russo, è pronta a portare in scena la commedia di Salvatore Sottile per tre appuntamenti: sabato 22 aprile alle ore 20.30, domenica 23 aprile alle ore 18 e domenica 30 aprile alle ore 18.

Un’eroina moderna e popolare la Didone di quest’opera che lascia la sua terra martoriata per trovare una nuova meta su cui approdare e trovare pace per sé e per il suo popolo. È lei la protagonista di Didone Pop, scritto da Beatrice Monroy e Luana Rondinelli (tratto dal libro Dido Operetta Pop della stessa Monroy) e prodotto dal Teatro della Città, in scena al Piccolo Teatro della Città, venerdì 21 e sabato 22 aprile, ore 21.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata a una location affascinante, custode della storia della città di Catania su diversi fronti, il calzaturificio EGA, situato in uno dei punti più caratteristici del centro storico catanese.

Fuori abbonamento, sabato 22 aprile alle ore 21,00 e domenica 23 alle ore 18, il Teatro del Canovaccio ospiterà lo spettacolo Cirasedda non abita più qui, drammaturgia di Roberta Amato e Alice Sgroi, con Vincenzo Ricca, regia di Nicola Alberto Orofino.

Sabato 22 aprile, alle 21, ultimo atto per la stagione 2022-2023 di AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania. In scena “Ecce robot”, di e con il drammaturgo, regista e attore romano Daniele Timpano, disegno luci e voce narrante di Marco Fumarola, una produzione Gli Scarti e Kataclisma Teatro.

Due fine settimana a Catania, nell'area esterna del prestigioso Palazzo Ardizzone, proprio davanti la via Etnea al nr. 595. Artigiani, hobbisti, mostra pittorica, intrattenimento, degustazione e snack food. Giorni 22, 23, 29 e 30 Aprile (sabato e domenica) dalle ore 9,30 alle 21.

Venerdì 28 aprile al FAB di Catania (via delle scale – 10, ore 21.00 – ingresso 10,00 euro con consumazione) i RadioSAbir presenteranno “Cunti e Mavarii pi megghiu campari”, il nuovo album degli ex Niggaradio: il pubblico potrà ascolta e parlare insieme al collettivo catanese del nuovo progetto discografico.