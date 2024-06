Festa della granita, Festival Vulcani Etna, mostre e musica: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend è arrivato e porta con sè l'inizio ufficiale della stagione estiva.

Ed allora niente di meglio che festeggiare con una bella granita artigianale a Pedara, una serata a Trecastagni con il 'Festival Vulcani Etna' o anche una passeggiata al Loves DE&I Market" di Villa Pacini.

Potranno essere pienamente soddisfatti anche i palati dei più piccini con 'Harry Potter al Ludum', un laboratorio sulle Api e lo spettacolo 'Waiting for the miss' allo Zò Centro Culture Contemporanee.

Da visitare anche la mostra 'Silenzio dentro' di Carlo Consolo e quella di Lorenzo Reina 'Scolpire gli elementi'.

Dal 21 al 23 giugno 2024 appuntamento a Piazza Don Giovanni Bosco a Pedara con la sesta edizione de la 'Festa della granita artigianale siciliana edizione 2024'. Per tutti e tre giorni, dalle ore 18 alle ore 24, artigianato, musica, sicilianità, show cooking ed animazione. Per informazioni, sponsor, collaborazioni, telefonare al numero 3495427697.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto Trecastagni, paese alle falde dell’Etna, trasformarsi in punto di incontro tra chi studia e ama i vulcani, quest’anno la manifestazione punta sul focus “Terre in Movimento”. Ma nel programma della manifestazione (ideata e diretta da Giuseppe Riggio, giornalista e scrittore da decenni impegnato nel “racconto” dell’Etna) trovano posto anche originali contributi video dedicati alla impressionante attività eruttiva in corso da settimane in Islanda, nonché un documentario di Giuseppe Distefano sulla storia delle guide vulcanologiche etnee. Il Festival è organizzato dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio dell'Etna, presieduta da Giovanni Barbagallo, ed è il primo in Italia dedicato interamente alle terre vulcaniche, luoghi che da sempre esercitano una speciale attrazione per i popoli di tutto il mondo.

Una serata speciale e "fresca" a quota 1700 mt. immersi nella quiete e nella bellezza del nostro vulcano, godendoci il tramonto e concludendo con la cena al sacco al chiaro di luna. Per questa occasione proponiamo un facile ed affascinante itinerario sull'Etna, dal tramonto fino al calar della sera dove il cielo lascerà alle stelle ed al chiaro di luna piena, lontano dall'inquinamento luminoso della città. Il percorso di Monte Nero degli Zappini, con partenza da Piano Vetore, è uno dei più antichi perché elaborato nel 1991, pochi anni dopo l' istituzione del Parco. Il sentiero inizia dal pianoro di monte VETORE, 1740 mt /slm, si attraversano lave colonizzate da piante erbacee e piante di astragalo, mentre si apre un panorama mozzafiato.

Domenica 23 giugno alle 17, nel Palazzo della Cultura - sala Ex scambio Libri, in via Vittorio Emanuele II - il fotografo Carlalberto Consolo inaugurerà la sua prima personale dal titolo “Silenzio Dentro". L'esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, fino al 5 luglio. Carlalberto Consolo, messinese classe ‘86, con una formazione in Design di Interni presso lo IED Kunsthal del Pais Vasco, in Spagna è stato acclamato per la sua peculiare sensibilità fotografica. Ha esposto le sue foto per lo più in territorio Spagnolo, dove ha suscitato interesse tra appassionati e critici d'arte.

In occasione del Pride Month si terrà il Loves DE&I (Diversity, Equity, Inclusion) Market presso Villa Pacini. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i partecipanti e le partecipanti sul tema della parità di genere e trasmettere loro il valore dell’imprenditoria femminile come driver per adottare comportamenti inclusivi e per ridurre le disuguaglianze. Saranno presenti le creazioni uniche di artigiani e artigiane #madeinSicily e momenti di confronto al fine di generare ricchezza territoriale e contribuire alla formazione di una società sempre più inclusiva.

SHHHHH! Cos’è? BBZZZZZ…ZZZZZ….ZZZZZZZZ… lo senti?… è un ronzio… è un’APE. Seguiamo una piccola ape che vola nel prato alla ricerca del fiore perfetto dove raccogliere polline e nettare squisito. Leggiamo insieme “Vita da Ape” (di Kirsten Hall e Isabelle Arsenault - Terre di mezzo Editore) un libro pieno di poesia e splendide illustrazioni per conoscere le api da vicino e scoprire i segreti di queste meravigliose creature. Seguirà laboratorio creativo a tema per bambini dai 5 anni in su.

Domenica 23 giugno 2024 (ore 17.45 - ingresso libero) presso la Fondazione La Verde La Malfa - Parco dell’Arte di San Giovanni La Punta (CT) verrà inaugurata la mostra “Scolpire gli Elementi” di Lorenzo Reina. La nuova esposizione permetterà di ammirare otto sculture dell’artista e una serie di fotografie di grande formato che, scattate dal figlio Christian Reina, restituiscono tutto il fascino del Teatro Andromeda, opera d’arte en plein air che Lorenzo Reina ha costruito, pietra dopo pietra, nell’arco di circa trent’anni nel cuore della Sicilia, a Santo Stefano di Quisquina (AG).

Harry Potter Fest e gli animali fantastici. A grande richiesta un fine settimana all'insegna del maghetto più famoso del mondo al LUDUM Sabato22 e Domenica 23 Giugno Harry Potter Fest e gli animali fantastici del LUDUM. Due laboratori eccezionali. Il potente Pazzus dei Serpeverde vi insegnerà l'uso delle pozioni con sfavillanti esperimenti magico scientifici che creerete insieme a lui. Il Grande Dimis (membro del direttivo nazionale del club magico italiano) vi illustrerà i trucchi della magia bianca e dell'occultamento distrattivo. Ancora il misterioso Scordatus con i suoi animali fantastici vi mostrerà specie esotiche ed interessanti.

Sabato 22 giugno 2024, a partire dalle ore 18.00, presso lo Zò Centro Culture Contemporanee, appuntamento con lo spettacolo 'Waiting for the miss'. Consigliato ai bambini di età superiore ai 5 anni. Info: 095 8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10.00 alle 13.00). Spettacolo di acrobazie in aria con tessuti e trapezio e a terra con playback bizzarri, panini imbottiti, piume di struzzo e foglie d’insalata. Uno show dove leggiadria e goffaggine, circo e clownerie si mischiano in un’esperienza unica creando un cocktail esilarante.

Domenica 23 giugno 2024, a partire dalle ore 19.00, appintamento prima al Teatro Comunale e successivamente in Piazza Giovanni XXIII con lo spettacolo 'Canzoni scordate'. Protagonisti Salvo La Rosa e Mario Incudine. Ingresso gratuito. Ore 20:30 | P.zza Giovanni XXIII - Chiesa Madre. Spettacolo "Canzoni Scordate" con Salvo La Rosa e Mario Incudine.

Terminata la stagione al chiuso del Monk Jazz Club l'associazione culturale Algos che gestisce il jazz club catanese è proiettata verso la quinta stagione estiva open air “Jazz in vigna”, come ogni anno ospitata dalla Tenuta San Michele di Santa Venerina. Anche quest’anno “Jazz in vigna” allestirà un vero e proprio jazz club all'aperto nel suggestivo scenario dei vigneti dell'azienda agrituristica etnea. E la quinta edizione della rassegna inizia venerdì 21 giugno con la canzone d'autore del catanese Luca Madonia, il quale affiancato da Denis Marino alla chitarra e Ambra Scamarda al basso, porterà a Santa Venerina i suoi 40 anni di musica, dagli esordi con i Denovo ad oggi.

Al Centro Zo di Catania sabato 22 e domenica 23 giugno. AL DEBUTTO “Sfracelli d’Italia” di Nicola Costa. Tutto pronto per il nuovo debutto dello spettacolo teatrale “Sfracelli d’Italia”, scritto e diretto da Nicola Costa, sintesi e fotogramma di un sistema la cui condizione politica, culturale e mediatica innesca la conseguente necessità di rivendicare una dignità stordita ed umiliata. In scena: Orazio Calì Daniele Caruso, Tiziana Cosentino, Tiziana D'agosta, Daniele Di Martino, Filippo Giurbino, Alfio Mazzaglia, Leonardo Nicolosi, Marco Sambasile e Lavinia Scalzo con l'assistenza alla regia di Irene Galcagno, reciteranno tematiche di democrazia, di informazione manipolata, di subordinazione, di mancate iniziative che rischiano di far sprofondare il nostro belpaese in una palude. Nella speranza, ovviamente, che i versi dell’autore catanese, insieme alle numerose citazioni di Pertini, Calamandrei, Hugò, Sordi, siano soprattutto forieri di sani cambiamenti e non soltanto di amarezza senza via di fuga.

Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte, che avrete modo di visitare: scendendo giù per gli scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte. Proseguirà con il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere e la sua simbologia. Villa Cerami, via Crociferi, il cavallo senza testa ed i suoi intriganti segreti. La Statua di Bellini. Piazza Università e le leggende dei candelabri.

Dom. 23 giugno 2024 | h 20:30. Pinacoteca del Museo Diocesano di Catania. SERENATE TASCABILI. Pocket serenades. Joaquin Palomares, violin, Gaetano Adorno, viola, David Apellaniz, cello, Maria Pia Tricoli, piano. Questo il programma della serata: L.V. Beethoven, Trio per archi in Do minore, op. 9 n. 3. J. Brahms, Quartetto per piano e archi in Do minore, op. 60.

Officine Culturali vi aspetta all’Orto Botanico di Catania anche nell’estate 2024 con i percorsi guidati che vi condurranno alla scoperta delle collezioni custodite tra i profumati e colorati viali del giardino scientifico dell'Università di Catania. Con le visite guidate tradizionali durante la settimana e i due percorsi tematici “Il giro del mondo in 80 minuti” e “Piante da mangiare” nel weekend, potrete immergervi nella natura senza lasciare la città, scoprendo alberi, piante e fiori che raccontano di luoghi lontani e che mostrano la bellezza e la varietà delle collezioni presenti all’Orto Botanico di Catania. Sarà un viaggio che vi accompagnerà alla scoperta dell’orto generale, dell’orto siculo e della grande serra dove dimorano piante provenienti da tutto il mondo.