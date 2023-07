Musica LIVE, teatro ed escursioni: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend di luglio dedicato alla musica quello che sta per arrivare.

A tenere banco ovviamente i concerti di Ernia e Geolier alla Villa Bellini. Ma appuntamenti sonori da non perdere sono anche quelli con Stefano di Battista e Paolo Angeli.

Chi ha bisogno di aria fresca potrà recarsi alle cascate dell'Oxena o fare una cena-trekking sotto le stelle sull'Etna.

Sempre 'aperte' le mostre di Toni Campo a Caltagirone e quella 'omaggio' ad Angelo D'Arrigo a Catania. Il teatro avrà il suo spazio con Eduardo Saitta 'Miles Gloriosus' e con i 'Soliti Idioti' a Zafferana Etnea.

Terminata la parentesi invernale, l'artista si prepara a tornare sul palco con un tour estivo che lo porterà letteralmente in tutta Italia e oltre: quindici date da nord a sud, che toccheranno le principali arene all'aperto e i festival più amati, con il TUTTI HANNO PAURA – SUMMER TOUR. Il suo ritorno live in Sicilia sarà a luglio, con due concerti organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. CATANIA Domenica 23 luglio Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest 2023, in collaborazione con il Comune di Catania.

Geolier ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e torna in tour per portare live i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Il Coraggio dei Bambini”. Il tour estivo farà tappa a Catania il 21 luglio a Villa Bellini. L’appuntamento siciliano fa parte del cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Mettete insieme una commedia senza tempo come “Miles Gloriosus” di Tito Maccio Plauto, la verve comica di un mattatore delle scene come Eduardo Saitta e lo rilassante (e fresco) scenario del Parco Anselmi di Nicolosi e gli ingredienti per trascorrere una serata in allegria ci sono tutti. Venerdì 21 Luglio alle ore 21 a Nicolosi, nell’ambito della rassegna “Summer Time” organizzata con il patrocinio del Comune di Nicolosi, andrà in scena la divertente commedia dell’autore latino, tradotta in siciliano da Eduardo Saitta.

A Zafferana arrivano Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, meglio noti come I SOLITI IDIOTI, che a distanza di 10 anni tornano in scena per il tour estivo “FIODENA SUMMER TOUR 2023” domenica 22 luglio (ore 21.00) ospiti di Sotto il Vulcano Fest (organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa del Comune di Zafferana.

Sharing Sicily propone un trekking Etneo con cena al Rifugio Piano dei Grilli, sotto un cielo stellato, per una serata dedicata non solo al trekking e alla natura, ma anche al buon cibo e alla socializzazione.

Acrobati, Clowns, Giocolieri e Musicisti, in un unico grande show. Per emozionare, stupire e Divertire grandi e piccoli. Circo di Terra vi aspetta in Piazza, insieme a tanti amici, per passare insieme una fresca serata Zafferanese all'insegna del Circo e dell'arte di strada. Domenica 23 Luglio Ore 21.00 Piazza Cardinale Pappalardo - Zafferana Etnea.

Dal 3 al 29 luglio 2023 le visite guidate giornaliere a cura di Officine Culturali per approfondire e scoprire la collezione dell’Orto Botanico di Catania si svolgeranno dal lunedì al venerdì alle 16:00 e alle 18:00 e il sabato alle 10:00 e alle 12:00.

Toni Campo espone a Caltagirone. L’omaggio del celebre fotografo di moda alla città delle grandi forme ceramiche, dei capolavori in terracotta e maioliche dell’Ottocento. Nei locali dell’Antica Pescheria (via degli Studi) sarà ospitata, dal 15 al 31 luglio, la mostra “My Heads, My Souls, Negative Positive”, uno dei capolavori nati dalla fantasia poliedrica di Toni Campo e Francesco Palazzolo.

Si intitola “Viaggio intorno al volo” la mostra collettiva che sarà inaugurata domani (venerdì 7 luglio), alle 17, nei locali del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane del Palazzo centrale dell’Università di Catania. Un’esposizione tra dipinti, stampe digitali, sculture e video-documentari ispirata alle imprese di Angelo D’Arrigo - deltaplanista, scienziato del volo ed etologo morto nel 2006 nel tragico incidente di un aereo su cui viaggiava come passeggero – al quale gli artisti Francesco Arena, Erick Barbà, Annamaria Castrogiovanni, Orazio Coco, Francesco Gennaro, Virginia Scalisi, Silvia Scelsa, Giuseppina Toscano e Luca Zuppelli hanno voluto tributare un omaggio per comunicare le proprie fantasie, speranze, sogni e paure sul mito del volo, un desiderio antico come l’umanità.

Da ex studente di conservatorio, non c'è dubbio che il sassofonista romano Stefano Di Battista, protagonista del concerto di venerdì 21 luglio di “Jazz in vigna”, la rassegna estiva organizzata dall'Associazione Algos – Monk Jazz Club di Catania nella suggestiva Tenuta San Michele di Santa Venerina, avrà molto piacere ad ascoltare il mini live di apertura della serata affidato ai giovani musicisti Virginia Gangemi, voce, Vittorio Carini, chitarra, Alessio Tirrò, contrabbasso, e Alfio Liberto batteria.

Sabato 22 luglio, da SpiaZo, il palcoscenico all'aperto di Z? Centro culture contemporanee di Catania, il live del chitarrista gallurese il quale, per la rassegna di folk e world music “Raizes” presenta il suo ultimo album “Rade”.

Piazza Scammacca compie 1 anno ed è pronta a festeggiare. Tre eventi speciali per tre giorni di festa, dal 21 al 23 luglio, da trascorrere in compagnia tra musica, comicità e buon cibo. Per informazioni telefonare al numero 0956784166. Per avere informazioni sull'evento è possibile anche consultare la pagina Facebook dell'evento.

Questo sabato un evento a posti limitati in un luogo naturalitico incontaminato, solcato dalle acque del torrente Oxena, nel territorio di Militello Val di Catania. Le suggestive cascate che caratterizzano questo territorio sono di formazione naturale circondate dalla tipica vegetazione ripariale mediterranea che lascia spazio a oleandri, frassini, carrubi, querce e olivastri.

Il 23 Luglio alle ore 18.30 presso lo Storico Cantiere Navale Rodolico, sarà presentato il nuovo libro di Clemente Cipresso “Gli ultimi maestri d’ascia di Acitrezza” Transeuropa Edizioni. L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro Studi Acitrezza e il Comune di Aci Castello.