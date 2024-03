Teatro, musica, laboratori: cosa fare a Catania nel weekend

Il weekend sta per arrivare ed è quindi tempo di capire dove poter trascorrere il sabato e la domenica.

Il teatro la farà da padrone con le repliche di 'Magnifica presenza di Ozpetek', 'Ma non avevamo detto per sempre' al Metropolitan, 'Canto 33' al Teatro del Canovaccio, 'Se son fiori moriranno' al CUT, 'Don Candeloro il Puparo' al Teatro Zig Zag, 'L'erba del vicino' al Teatro Ambasciatori, 'E' bello vivere liberi' allo Zò Centro Culture Contemporanee.

La musica invece sarà protagonista con il LIVE al Metropolitan di Massimo Ranieri, e l'HJO Jazz Orchestra al Teatro Ambasciatori.

Protagonista in questi giorni della nuova fiction “La voce che hai dentro” MASSIMO RANIERI ha annunciato le nuove date del tour teatrale 2024 in Sicilia, organizzate da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Ranieri porterà in scena un’altra straordinaria avventura tra recitazione, musica e racconti inediti, anche questa volta ci sarà un Massimo al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

Ancora un grande evento al Teatro ABC di Catania. Da venerdì 15 marzo, per il cartellone della stagione di prosa “Turi Ferro” 2023/2024, andrà in scena un nuovo adattamento scenico di uno dei successi cinematografici di Ferzan Ozpetek. Dopo “Mine vaganti”, tocca a “Magnifica presenza”, film del 2012 che ha ottenuto otto candidature ai David di Donatello e nove ai Nastri d’argento.

Lei razionale e affidabile, lui artista incompreso con la testa tra le nuvole. Insomma una coppia male assortita che dopo 30 anni di matrimonio prova a dirsi addio.... al Teatro Metropolitan di Catania per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” sabato 23 e domenica 24 marzo (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) arrivano Antonio Catania e Tiziana Foschi diretti da Antonio Pisu in “Ma non avevamo detto «per sempre»?”, commedia scritta da Tiziana Foschi e prodotta da Nicola Canonico per la GoodMood.

Domenica 24 marzo 2024 alle 11:00 e alle 15:30 vi aspettiamo all’Orto Botanico di Catania con due nuovi percorsi guidati a cura di Officine Culturali per scoprire il giardino scientifico dell’Università di Catania. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà, in un’esplosione di colori e profumi, tra i viali dell’Orto Botanico catanese per approfondire la collezione di piante alberi e fiori custoditi nel museo verde. Alle 11:00 prenderà il via il percorso, tra l’Orto generale e l’Orto siculo, “Piante da mangiare” una visita guidata dedicata a piante, semi e frutti che possono essere utilizzate in cucina. Alle 15:30, invece, con il percorso “Il giro del mondo in 80 minuti” compiremo un viaggio intorno al mondo per scoprire la varietà della natura che caratterizza i principali continenti, conservandone anche la storia.

Sicilia Gaia organizza un trekking etneo dedicato a un percorso poco conosciuto ma dal grande fascino. Accompagnati dalla Guida ambientale Escursionistica Marialaura Minissale, percorrerete un sentiero dove impareremo a riconoscere alcune delle principali piante pioniere etnee, e chissà se mucche e asini che abitano la zona si faranno salutare.

A Pasquettando eccellenti artigiani siciliani e aziende di prodotti tipici siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo. Ingresso libero e gratuito. 23 e 24 marzo 2024 dalle ore 10 alle ore 21.

Appuntamento al Teatro del Canovaccio con lo spettacolo 'CANTO 33' sabato 23 marzo ore 21,00 e domenica 24 ore 18,00. Di e con Federica Seddaiu. Lo Spettacolo vincitore della menzione speciale "giuria degli studenti al Catania Off Fringe Festival" con la motivazione: "Il monologo, a tratti ironico o esilarante, a tratti commovente, travolgente fino all’ultimo respiro, ci ha restituito con grande immediatezza ed efficacia narrativa il rapporto tra un nonno speciale appassionato dell’Inferno dantesco e una nipotina ribelle, che ne ha serbato orgogliosamente la memoria.

Se son fiori moriranno è il primo atto di un Dittico del sabotaggio che l’autore e regista Rosario Palazzolo ha concluso con lo spettacolo Ti dico una cosa segreta, andato in scena proprio in queste settimane al Teatro Biondo di Palermo. Lo spettacolo, che vede in scena Simona Malato e Chiara Peritone (con la voce di Delia Calò) sarà al Piccolo Teatro della Città di Catania il 22 e il 23 marzo (ore 21). Inoltre venerdì 22 marzo ore 11 al CUT – Centro Universitario Teatrale.

Con due straordinarie Stefania Rocca e Chiara Noschese che cura anche la regia, l’attesissimo “Chicago il musical” debutta in Sicilia. Organizzato e promosso da Eventi Olimpo in collaborazione con Arena Eventi, un mix unico fatto di jazz ruggente, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti. Uno show emozionante e coinvolgente il 22 marzo al “Metropolitan” di Catania e il 25 e 26 marzo al teatro “Al Massimo” di Palermo.

“Don Candeloro il puparo” è il divertente e attesissimo spettacolo che andrà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania dal 23 marzo al 7 aprile, i sabato alle 18 e le domeniche con doppio spettacolo alle 11 e alle 18. Ricca messinscena piena di gags divertenti, racconta la storia di un puparo alle prese con le classiche disavventure di una vita vagabonda ed insicura e, allo stesso tempo occasione di assistere oltre alla recitazione degli attori, Filippo Aricò, Letizia Catarraso, Alessandro Aricò e Amara Grigoli, a bellissime scene di combattimento con i pupi ed altri momenti suggestivi del teatro di figura.

Teatro Coppola - Teatro dei cittadini presenta TI VITTI ASMR, spettacolo di e con Leda Gheriglio. Regia: Leda Gheriglio, co-regia e luci: Andrea Masu, sound design: Giuseppe Schillaci, video: Sonia Bouslama. Durata 30 minuti. VENERDI’ 22 - prima replica ore 20.30 - seconda replica ore 22.00. SABATO 23 - prima replica ore 20.30 - seconda replica ore 22.00. Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi ad una delle seguenti repliche (max 30 spettatori) scrivendo a teatrocoppola@gmail.com.

AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro culture contemporanee di Catania, è stata da sempre molto attenta al linguaggio del teatro civile, con la sua funzione informativa e formativa. E in questo filone si inserisce “È bello vivere liberi!” di e con Marta Cuscunà - progetto di teatro civile per un'attrice, 5 burattini e un pupazzo –, in scena sabato 23 marzo alle ore 21. Ispirato al libro “Ondina Peteani. È bello vivere liberi. Una vita tra lotta partigiana, deportazione ed impegno sociale”.

La storia di Ettore Majorana ritorna ancora una volta nelle splendide stanze della Società Storica Catanese. La misteriosa vicenda di Ettore Majorana, genio catanese, uno dei "ragazzi di via Panisperna", scomparso nel nulla nel marzo del 1938, narrata da tre personaggi che ci condurranno nel cuore di uno degli enigmi più intricati e affascinanti della nostra storia.

Sabato 23 marzo e domenica 24 marzo appuntamento al Teatro Ambasciatori di Catania con lo spettacolo scritto e diretto da Marco Lombardo dal titolo 'L'erba del vicino'. Commedia in due atti con protagonisti Marcella Marino, Salvo Lorenzini, Salvo Scuderi, Marco Lombardo, Massimo Ferrari, Anna Mannino, Sandra Calvagno e Antonio Spitaleri. Spettacoli alle ore 17.30 e 20.30 il 23 marzo ed alle ore 18.00 il 24 marzo. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 095-439981 e 328-3154997.

Venerdì 22 marzo 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Ambasciatori di Catania (via Eleonora D’Angiò, 17) si terrà il concerto ETNA SWING con l'HJO Jazz Orchestra. Nella serata verranno eseguiti brani storici e si renderà omaggio ai grandi compositori del genere, quali G. Gershwin, D. Ellington, C. Basie, G. Miller, I. Berlin, N. Hefti, V. Duke. L’HJO Jazz Orchestra è composta da strumentisti provenienti da esperienze plurali ed esegue partiture eterogenee per stile, per genere e per epoca coinvolgendo così fasce sempre più ampie di pubblico.