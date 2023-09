Festival, mostre ed escursioni: cosa fare a Catania nel weekend

Penultimo weekend di settembre in arrivo. Gli amanti del 'bere' in prima linea con il Festival della Birra&Street Food regionale a Gravina e con l'evento 'A tutta birra' presso Scialari.

Avventurieri subito dietro con gli oramai consueti trekking organizzati per i diversi sentieri dell'Etna. L'Orto Botanico di Catania ospita invece la mostra 'La bellezza mostruosa degli alberi' di Andrea Salvini.

Piazza Scammacca sarà invece la location per 'Vulcanica'. L'Auditorium di Misterbianco invece ospiterà il 'Sikania Film Festival'.

Venerdì 22 settembre alle 18, all'Orto Botanico di Catania, verrà inaugurata la mostra fotografica "La bellezza mostruosa degli alberi", di Andrea Savini, visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre prossimo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. L’iniziativa è curata dal dott. Giuseppe Siracusa, responsabile comunicazione, promozione aree espositive e museali del giardino scientifico dell’Università di Catania.

Dal 22 settembre al 1 ottobre ritorna il più bel festival della birra a Gravina di Catania. L’evento, che quest’anno giunge alla 9° edizione. Un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti. Il 9° Festival della Birra e dello Street Food Regionale a Gravina di Catania diventa così il “meeting point” per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alla tradizione e all’innovazione.

Sabato 23 settembre 2023 alle 10:30 e alle 12:00 torna l’appuntamento le visite guidate a cura di Officine Culturali al Museo di Archeologia dell’Università di Catania. Il MAUC, che occupa cinque stanze di Palazzo Ingrassia (Giardino di Via Biblioteca), custodisce al suo interno circa 300 reperti che permetteranno ai visitatori e alle visitatrici di compiere un viaggio nella storia lungo 5000 anni.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking lungo il versante nord dell’Etna, per ammirare lo scenario primaverile dei boschi con le nuove gemme e le sempre affascinanti distese laviche, per giungere infine ad una delle più importanti e conosciute grotte a scorrimento lavico a sviluppo orizzontale, ovvero la Grotta dei Lamponi.

Venerdì 22 settembre 2023 dalle 20:00 alle 22:30, un percorso guidato ogni mezz’ora, un nuovo appuntamento al Monastero dei Benedettini di Catania con “Luci e Ombre al Monastero”, le visite guidate serali alla scoperta del gioiello del Tardo Barocco siciliano. Il team di Officine Culturali guiderà i visitatori e le visitatrici in un viaggio nel tempo che dagli antichi romani giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero contemporaneo dell’architetto Giancarlo De Carlo.

Appuntamento il 23 settembre 2023 a partire dalle ore 19.30 presso 'Scialari' per l'evento dal titolo 'A tutta birra'. Sarà presentata la storia di San Bull, le sue birre. Il tutto verrà approfondito insieme alla dietista, dott.ssa Ivana Pezzino (aspetti legati alla nutrizione).

Esposizione di moto, sidecar e auto d'epoca dal 1920 al 1992 a cura dell'Associazione Siciliana Veicoli Storici, federata ASI e con il patrocinio del Comune di Catania. Appuntamento a Piazza Nettuno dalle ore 10 alle ore 18 del 24 settembre 2023.

Venerdì 22 settembre 2023, a partire dalle ore 18.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto per la presentazione del libro di Eleonora Donzella dal titolo 'Doveva essere il nostro momento'. Ingresso libero. L'autrice sarà accompagnata da Erica Donzella con introduzione di Nora B. Cugno.

Sikania Film Festival è un rassegna cinematografica dedicata agli amatori del cinema, che nasce per dare l'opportunità di crescita, valutazione e considerazione anche ai neofiti del settore. E' un evento dedicato ai cortometraggi regionali ed internazionali, con spazio anche alle produzioni amatoriali.

Il 23 e 24 settembre appuntamento con VULCANICA per un evento durante il quale si tornerà a parlare di cultura, di libri, di musica, di cinema, di attualità, di innovazione e di molto altro. Appuntamento a Piazza Scammacca.

Preparatevi ad esplorare sapori ed emozioni del nostro vulcano. Banchi d'assaggio, MasterClass, area food, jazz live music, arti visive, e molto altro nella naturale cornice del parco urbano Peppino Impastato di Belpasso.

Le vicende di ?Sogno d'una Notte di Mezz'Estate, la celeberrima commedia di William Shakespeare, hanno luogo nel bosco di Atene. Per la prima volta in Sicilia, potrai vedere lo spettacolo all'interno di un vero bosco e vivere la magia della natura insieme ai protagonisti della commedia. Il P?arco Paternò del Toscano è la location perfetta per rappresentare quest'Opera di Shakespeare, con i suoi sentieri che conducono ad angoli inaspettati, dove si rivelano effetti scenografici sorprendenti in mezzo a lussureggianti felci.

Epistème. La scienza dei greci. Sabato 23 e Domenica 24 Settembre si inaugura Epistème presso il centro Scientifico LUDUM, vi aspettano oltre 40 tra exibit didattici, diorama, fotoset, spettacoli scientifici, conferenze e oggetti in realtà aumentata: un viaggio tra la scienza e le scoperte greche.

Da giovedì 21 a domenica 24 settembre presso la Sala delle Arti "Emilio Greco" situata all'interno del parco comunale "P. Borsellino" di via Roma a Gravina avrà luogo la mostra collettiva artistica ideata dall'Associazione artistica culturale "Pop Katane" diretta dalla dott.ssa Dora D'Andrea.

Sicilia Gaia organizza un trekking al tramonto proponendo un percorso che ci regalerà viste mozzafiato . Lo spettacolo della desertica Valle del Bove ci attende ma al suo interno, con accesso dal sentiero “Pietracannone”. Un grandioso panorama con vista frontale dei Crateri sommitali ci riempirà la vista. Partirete dalla Piazza di Fornazzo per raggiungere a piedi il sentiero.