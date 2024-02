Fiere, escursioni e concerti: cosa fare a Catania nel weekend

Nella speranza che il tempo possa essere soleggiato e le temperature miti, sta per arrivare il weekend coi suoi numerosi ed interessanti appuntamenti.

Gli appassionati di musica non potranno mancare alla Fiera del Disco, allo stesso modo gli addetti al settore pubblicitario visiteranno sicuramente l'Expo della Pubblicità in programma a Sicilia Fiera.

Tante le escusioni e di diverso tipo: San Berillo e la Civita, Villa Ardizzone, Palazzo Biscari, Timpa di Acireale.

Il teatro sarà ancora una volta protagonista con le ultime repliche dello spettacolo di Claudio Bisio 'La mia vita raccontata male' e con Sasà Salvaggio impegnato in 'Pupiata Siciliana' al Teatro Musco.

Dal 23 al 25 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 19,00, ritorna il tradizionale appuntamento fieristico di Expo della Pubblicità, organizzato da Expo Mediterraneo, presso il centro fieristico di SiciliaFiera a Misterbianco, in provincia di Catania, in via Leopoldo Franchetti. L’evento espositivo dove si presentano le ultime novità del mondo dei gadgets pubblicitari, stampa digitale, comunicazione visiva, confrontandosi con i leader del mercato di riferimento.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, al Nü Doganae (La nuova dogana, Porto di Catania) dalle 10.00 alle 21.00, si svolge "La Fiera del Disco". Riferimento per numerosi espositori e collezionisti da tutta Italia che si daranno appuntamento per esporre, scambiare e vendere dischi in vinile, cd, dvd, poster, rarità, T-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato di vario genere.

Sharing Sicily propone il tour tra storia, angoli nascosti e curiosità della Civita, il quartiere di Principi e Pescatori, e di San Berillo, esplosione di colori e creatività, uno degli angoli piu' affascinanti e meno conosciuti della città. La guida vi accompagnerà in un viaggio tra storie di Teatro e di spettacolo, di affari e commercio, di sviluppo e arretratezza, di colore, vivacità e rinascita.

Domenica 25 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento alla Chiesa di San Benedetto per il 'Concerto corale'. Direttore Luigi Petrozziello, al pianoforte Gianbartolo Porretta. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ai saloni della più importante dimora aristocratica catanese, Palazzo Biscari; tra le più imponenti e belle di Sicilia, definita la punta di diamante del barocco catanese. Il padrone di casa Ruggero Moncada, ci accompagnerà in un suggestivo tour guidato, dove ripercorreremo la storia della Catania Nobile settecentesca.

La mostra è costruita come un viaggio attraverso dieci esperienze legate al nostro corpo. Alcune di esse fanno riferimento alle grandi transizioni della nostra vita e ai meccanismi che la regolano, altre sono esperienze che la medicina deve affrontare ogni giorno: le malattie, le fratture, i trapianti. Altre ancora ci proiettano in un futuro non troppo lontano: il corpo aumentato e il potenziamento delle nostre abilità.

Anno nuovo, progetto nuovo in casa Pop Up Market Sicily. Si inizia il 2024 con un format diffuso in tutta l'Europa e anche in tutto il mondo, il "Flea Market", ovvero un mercatino delle pulci e dell'usato (sì, in questo caso è un mercatino). Troverete vintage, second hand e, in generale, usato; perché tra i buoni propositi per il 2024, oltre che smettere di fumare, prendere appuntamento dal nutrizionista e smetterla di farsi selfie inutili, avevamo inserito anche la volontà di essere più sostenibili. Sappiamo tutti infatti che in una visione di economia circolare, riusare gli abiti e le cose riduce gli sprechi.

Sicilia Gaia propone una rilassante passeggiata domenicale alla scoperta di Acireale e dei suoi paesaggi mozzafiato. Partirete da Santa Maria la Scala e percorreremo un’antica carrozzabile pavimentata, che collegava il porticciolo ad Acireale, che oggi si trova all’interno della Riserva Naturale La Timpa.

Sabato 24 febbraio 2024, a partire dalle ore 22.30, appuntamento alla Badia di Sant'Agata per il 'Concerto corale'. Direttore Luigi Petrozziello, al pianoforte Gianbartolo Porretta. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Appuntamento con lo spettacolo di Claudio Bisio al Teatro ABC di Catania dal 15 al 25 febbraio 2024. Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali.

Dopo Ernesto Maria Ponte un nuovo grande protagonista arriva al Teatro Angelo Musco di Catania. Da giovedì 22 febbraio, Sasà Salvaggio sarà in scena con “Pupiata siciliana”, uno spettacolo ispirato alla cultura ed alle tradizioni della nostra Isola in cui il noto comico palermitano diventa un vero e proprio “Paladino della Risata”, trasformandosi in un pupo siciliano nelle vesti di Rinaldo.

Sicilia Gaia seleziona tra le proposte da non perdere, una visita inedita dedicata ad uno dei giardini più belli d'Italia "Le stanze in fiore" il giardino della rinascita, così definito dall’autrice Rossella Pezzino de Geronimo. Un percorso sensoriale unico e suggestivo, un giardino in cui arte e natura si fondono e si confondono per creare una sintesi, una vera esperienza di vita.

Sicilia Gaia organizza una visita inedita nella splendida Villa Ardizzone, gioiello liberty, dimora storica catanese, tramandata da generazioni, ancora oggi di proprietà della famiglia Ardizzone che ci accoglierà mostrandocela in tutta la sua bellezza.

Micromania e il museo della scienza. Sabato 24 Febbraio si parte per un viaggio nel microverso e ….non solo. Due attività stimolanti e divertenti per tutti grandi e piccini. Un viaggio nel piccolo, lo sapevate che gli esseri umani hanno in comune con una banana il 60% del DNA? Imparerete ad estrarre il DNA appunto da questo frutto, osserverete al microscopio gli oggetti come non li avete mai visti e altro ancora in un laboratorio costruttivo e divertentissimo. Ancora le porte del più grande museo della scienza di Sicilia saranno aperte per ammirare gli oltre 100 exibit interattivi.

Venerdì 23 febbraio 2024, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Francesco Barone dal titolo 'Catasto magico. L'Etna, una geografia fantastica'. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 095-7169610.