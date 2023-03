Giornate FAI di primavera, mostre e solidarietà: cosa fare a Catania nel weekend

E' iniziata la Primavera lo scorso 21 marzo. Ed allora niente di meglio che visitare uno dei tanti luoghi che il FAI il prossimo weekend aprirà a tutti. Tesori del nostro territorio poco conosciuti o nascosti, che vengono messi in risalto dai volontari/ciceroni del Fondo Ambiente Italiano.

Per gli 'assetati' di conoscenza ci sarà come sempre la possibilità di visitare Catania sotto tutti i punti di vista attraverso le solite ed organizzatissime visite guidate.

Gli amanti del teatro potranno invece scegliere tra il Teatro Angelo Musco, la Sala De Curtis ed il Piccolo Teatro della Città. Da non perdere la mostra 'Respiro' a Palazzo Scammacca e 'Sicilia Felicissima' presso 'Isola Catania'.

Obbligatorio per tutti invece acquistare l'uovo di Pasqua AIL in una delle piazze catanesi adibite alla vendita ed all'aiuto alla ricerca sulle malattie del sangue.

Un tuffo tra i racconti del Grand Tour: con le Giornate FAI di Primavera, sabato 25 e domenica 26 marzo, è tempo di visitare le meraviglie amate dai grandi viaggiatori e viaggianti del passato. Vedere, conoscere, scoprire, approfondire. E di tutto dissertare. Era questo l’approccio di chi, nei secoli scorsi, ripercorreva le tappe della storia e dell’arte, attraverso la rotta delle emozioni. E sarà così anche per coloro che potranno scoprire i tesori del territorio attraverso i ciceroni del Fondo Ambiente Italiano, che rinnova l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta.

Il 24, 25 e 26 marzo ritornano in oltre 4.300 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL, iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 30° edizione. Come da tradizione è in programma l’importante appuntamento con la Solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Dal 21 marzo al 14 aprile, negli spazi multidisciplinari di Isola Catania (main partner dell’iniziativa, per la sua vocazione verso il mondo delle imprese, del digitale e dell’innovazione), saranno in mostra i progetti finalisti del concorso: interessanti proposte ideate e presentate dai professionisti della grafica e del design strategico, dalle imprese che investendo in comunicazione concorrono alla crescita economica e sociale del territorio, dalle istituzioni culturali pubbliche e private che promuovono i beni culturali siciliani nonché dagli studenti che fanno ricerca in questo ambito disciplinare.

Doppio appuntamento con la fotografia e l’editoria, sabato 25 marzo alle ore 19.00, presso lo spazio espositivo di Palazzo Scammacca di Catania s’inaugura la mostra Respiro di Francesco Pennisi e contestualmente sarà presentata l’omonima pubblicazione, entrambe curate da Carmelo Stompo, per 2LAB. Durante l’opening interverranno, raccontando i due progetti, oltre all’autore e al curatore, anche Carlos Freire (fotografo) e Pippo Pappalardo (critico e storico della fotografia).

Veronica Pivetti sarà la protagonista del prossimo grande evento al Teatro Angelo Musco di Catania. Domenica 26 marzo, alle 18, andrà in scena “Stanno sparando sulla nostra canzone”, una black story musicale di Giovanna Gra, con Veronica Pivetti, Cristian Ruiz e Brian Boccuni.

Il debutto della pièce inedita prodotta dal Teatro della città - Centro di produzione teatrale è in programma per sabato 25 marzo, ore 21 (replica domenica 26 marzo, ore 17,30). Un gioiello d'eccellenza siciliana per uno sguardo dissacrante e attualissimo sui fallimenti piccoli e grandi che si annidano nelle nostre storie quotidiane.

Sicilia Gaia organizza un tour di Catania dedicato alla street art, guidato dalla guida turistica Agata Vinci. Dagli anni 2000 si inizia a parlare in Italia di street art, così anche Catania ha visto i suoi luoghi trasformarsi sotto l'ispirazione di artisti locali e stranieri. Molti di questi luoghi non a caso sono legati alle sedi all'attivismo politico, culturale e sociale catanese.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ad uno dei luoghi più esclusivi del centro cittadino, “Asmundo di Gisira” dove arte, sicilianità e antiche leggende si fondono. Situato all’interno dell’omonimo Palazzo edificato dopo il drammatico terremoto del Val di Noto che nel 1693 rase al suolo Catania. Incastonato tra il Duomo, le spettacolari chiese barocche e ‘a Piscaria, Asmundo di Gisira è un luogo esclusivo ed assolutamente unico nel suo genere.