Escursioni sull'Etna, visite a dimore storiche etnee e tanto altro: cosa fare nel weekend a Catania

Ultimo weekend di febbraio alle porte. Ed in vista a Catania e provincia c'è come sempre tanto da fare. Chi vuole approfittare della presenza della neve sull'Etna non si può assolutamente perdere le escursioni con ciaspole.

Coloro che invece non amano affatto il freddo e vogliono godere delle belle giornate di sole possono 'accontentarsi' delle escursioni turistiche per scoprire i segreti di Sant'Agata, le bellezze di Palazzo Biscari, Villa Ardizzone, Monastero di San Benedetto, Cappella Bonajuto.

Spazio anche al teatro con lo spettacolo di Uccio De Santis al Teatro Metropolitan e 'Via del Popolo' allo Zo Centro Culture Contemporanee.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ai saloni della più importante dimora aristocratica catanese, Palazzo Biscari; tra le più imponenti e belle di Sicilia, definita la punta di diamante del barocco catanese. Il Principe Ruggero Moncada, vi accompagnerà in un suggestivo tour guidato, dove ripercorrerete la storia della Catania Nobile settecentesca.

Sharing Sicily, guidati da Iorga Prato, propone un percorso poco noto tra i quartieri di Catania legati alla memoria di Sant'Agata, riproponendo anche sotto nuovi punti di vista monumenti già noti. Avrete modo di conoscere infatti edicole e tradizioni sfumate nella memoria cittadina.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 l'Associazione Guide Turistiche Catania, per festeggiare la 'Giornata Mondiale della Guida turistica' offre visite guidate gratuite al Monastero di San Benedetto di Catania. Solo prenotando avrete la visita gratuita e l'ingresso ad un prezzo convenzionato.

Sicilia Gaia organizza una visita in un luogo che vi lascerà a bocca aperta. Visiterete l’Atelier-Studio Mendola, meta imperdibile per chi fosse curioso e amante dell’arte del ‘900. L’Atelier raccoglie le opere degli artisti catanesi Carmelo Mendola (1875-1976), scultore e autore della nota “Fontana de I Malavoglia”, e della figlia l’artista Ileana Mendola (1926).

La Morella, gioielleria storica di Catania e punto di riferimento del settore da più di 40 anni, inaugura la prima esposizione di orologi Vintage, tra i più significativi a marchio Omega, che rappresenta una delle migliori aziende di orologi di lusso con circa 160 anni di storia. L’evento si terra presso la storica sede di via Milano 49 angolo Vi Martino cilestri 72 Catania. Dal 16 al 25 febbraio 2023 in orario lavorativo.

Venerdì 24 febbraio Teatro Coppola - Special guest. Al Teatro Coppola il cantautore napoletano presenta il suo ultimo album, il quarto lavoro in studio di Gnut, cantautore napoletano che da anni calca le scene musicali seguendo un cammino, unico e personale: un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo.

Sabato 25 febbraio, alle 21, al posto di “Ferrovecchio” della compagnia Marino-Ferracane, che ha cancellato la tournée, va in scena “Via del popolo”, il nuovo spettacolo Saverio La Ruina, uno dei più premiati e attivi esponenti del teatro contemporaneo, già noto agli spettatori di “AltreScene”. Lo spettacolo è prodotto da Scena Verticale, la compagnia di La Ruina, Dario De Luca e Settimio Pisano, arrivata a 30 anni di attività.

Il Teatro di Piazza Scammacca sarò il salotto della terza edizione del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Un gruppo appassionato di vintage seller riempirà il teatro della Piazza per due giornate all'insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non.

Sicilia Gaia organizza un Etna Trekking dedicato alla scoperta del Monte Ilice. Un’affascinante sito naturalistico che circonda un antichissimo cratere spento, riempito quasi interamente da alberi di leccio con presenza di vigneti. Sarà un’opportunità per rivivere il paesaggio descritto nei versi di Giovanni Verga nel romanzo “Storia di una Capinera” che ambienta la casa di campagna della famiglia della protagonista Maria proprio ai piedi di tale cratere.

Un inedito tour dove si parlerà dei miti presenti a Catania, da Atena a Zeus, da Afrodite a Efesto, da Iside a Persefone, una terra intrisa di mitologia con dei, semidei, ninfe e divinità fluviali.

Sicilia Gaia organizza tre giornate di visite presso la Cappella Bonajuto. Una visita inedita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel.

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un’escursione con l’ausilio delle ciaspole all’interno della rigogliosa pineta di Contrada Milia, nel Parco dell’Etna. Il percorso, caratterizzato da un fitto innevamento, attraverserà uno dei boschi più tipici e belli del versante sud, inoltrandosi all’interno dei poco conosciuti ma altamente suggestivi sentieri di Monte Scavo e Monte Denza.

Sabato 25 febbraio 2023, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo di Uccio De Santis dal titolo 'Stasera con Uccio De Santis, vi racconto il mio Mudù'.

Sicilia Gaia e @Aquademy organizzano la prima edizione del Corso di Acquerello Liberty nella straordinaria cornice di Villa Ardizzone, una dimora storica in pieno stile Liberty.

Le guide ambientali escursionistiche/istruttori trekking Isabella Tinnirello e Riccardo Leonardi, organizzano per Sabato 25 Febbraio una ciaspolata a Monte Baracca. Sabato 25 Febbraio viene proposta una ciaspolata nel Parco dell’Etna. Partendo dal Rifugio Citelli vi incamminerete verso il Rifugio di Monte Baracca, il percorso si snoda attraverso un fiabesco bosco di pini e betulle.

Venerdì 24 febbraio 2023 appuntamento a partire dalle ore 20.30 alle Cantine Nicosia con l'evento gastronomico dal titolo 'Viaggio nel cioccolato'. Prezzo a persona € 60,00.