Nivarata, Beer Festival, Giornata delle Dimore Storiche: cosa fare a Catania nel weekend

Weekend in arrivo con tante manifestazioni ed eventi sia Catania ma anche in provincia.

Acireale si prepara ad accogliere ed organizzare l'ennesima Nivarata, ossia il festival internazionale della granita siciliana. Catania 'risponde' con Beer Caania all'Istituto Ardizzone Gioieni, con il 'Tour di Galbanetto' e con la Giornata Internazionale delle Dimore Storiche Italiane.

Chi vorrà fare un salto indietro negli anni '90 potrà invece andare all'Afrobar. Grandi e piccini potranno inoltre recarsi allo Zò Centro Culture Contemporanee per assistere a due spettacoli di circo ed arti performative dal titolo 'Eterea' e 'Waiting for the miss'.

Infine, i curoosi avranno anche questa settimana la possibilità di scoprire Catania ed i suoi luoghi iconici, visitando Palazzo Biscari, i luoghi di Goliarda Sapienza e la Chiesa di San Benedetto.

Appuntamento dal 23 al 26 maggio 2024 in Piazza Duomo ad Acireale con Nivarata - Festival Internazionale della granita siciliana, organizzato da Conpait, Conpait Sicilia, Peppe Leotta e Fulvio Massimino. Anche quest'anno sarà possibile degustare deliziose granite e freschi sorbetti preparati da gelatieri provenienti da tutta Italia ed oltre Oceano. Clicca qui per scoprire il programma completo della manifestazione.

23-24-25-26 maggio 2024 appuntamento primaverile con BeerCatania, il Festival delle birre artigianali e delle eccellenze del territorio siciliano. Dove? All'Istituto Ardizzone Gioeni in via Etnea 595. ORARI FESTIVAL: giovedì 23 e venerdì 24 maggio apertura dalle 17 alle 02, sabato 25 e domenica 6 apertura dalle 11 alle 02. Cosa troverai? AREA PRODUTTORI con le eccellenze del territorio siciliano. STAND BIRRE ARTIGIANALI E LOCAL FOOD oltre 150 birre artigianali e stuzzicanti proposte street da prodotti locali. DEGUSTAZIONI, SEMINARI e LABORATORI.

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata ai saloni della più importante dimora aristocratica catanese, Palazzo Biscari; tra le più imponenti e belle di Sicilia, definita la punta di diamante del barocco catanese. Il padrone di casa Ruggero Moncada, ci accompagnerà in un suggestivo tour guidato, dove ripercorreremo la storia della Catania Nobile settecentesca. Palazzo Biscari, incastonato sulla cortina delle mura di Carlo V, e più volte rimaneggiato durante tutto il Settecento, presenta diversi stili architettonici.Da ornamenti dal gusto tipicamente barocco, al gusto neo-classico. Scelto per numerosi set cinematografici, tra cui i Viceré di Federico De Roberto, conserva e custodisce una gran quantità di particolarità e curiosità, grazie, soprattutto, alla stravaganza dei due principi Vincenzo e Ignazio che dimostrarono di possedere grande fantasia che prendeva forma e si concretizzava nello sfarzo.

Galbanetto, l'iconico marchio di Galbani, parte di Lactalis Italia, si prepara a trasformare l'ordinario aperitivo in un'esperienza da ricordare con Galbanetto Aperinetto. Questo evento porta Galbanetto in un tour coinvolgente attraverso tre città italiane, tra cui Catania come tappa conclusiva, creando il perfetto mix di gusto e divertimento. La terza e ultima tappa del tour porterà Galbanetto a Catania sabato 25 e domenica 26 maggio, dove il marchio presidierà il centro della città per tutto il weekend, spostandosi tra i luoghi più iconici.

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte domenica 26 maggio: oltre 550 monumenti tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola accoglieranno gratuitamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi senza tempo, circondati dalle meraviglie del patrimonio artistico e culturale italiano. L’iniziativa, giunta quest’anno alla XIV edizione, è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e ha ricevuto il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Venerdì 24 maggio 2024, a partire dalle ore 22.30, appuntamento all'Afrobar con l'evento dal titolo 'Voglio tornare agli anni '90'. Il live show più grande d'italia che avrà per protagoniste tutte le hits che vi hanno fatto ballare in quegli anni. Fiamme, coriandoli, stelle filanti, bubble machine, sparkular, animazione, mascotte e laser show. Biglietti disponibili al seguente link.

Domenica 26 maggio 2024, a partire dalle ore 17.00, appuntamento al Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio per la presentazione del libro di Sebastiano Lo Monaco dal titolo 'Un torbido gioco'. Ingresso libero. Evento moderato da Graziana Licciardi, Bookblogger.

Sabato 25 maggio terzo e ultimo appuntamento da Zo Centro Culture Contemporanee di Catania per Cirque il festival di circo e arti performative. Due le performance in calendario. Alle 17.30 l'artista alcamese Agata Leale mette in scena “Eterea”, seguita alle 18.30 da “Waiting for the Miss”, spettacolo di e con Miss Jenny Pavone. Gli spettacoli sono consigliati ai bambini di età superiore ai 5 anni.

Una spiccata propensione per l’arte e un “problema”, quello della distrazione, che, scoprirà solo col tempo, essere un punto di forza e una chiave di lettura del suo percorso personale e artistico. Nelle sue vene scorre sangue africano ma l’artista autodidatta. Manuel Badalà, 30 anni, è cento per cento catanese. E proprio a Catania, al Vermut di via Gemellaro 37/39, presenterà, domenica 26 maggio alle 18, la sua prima mostra dal titolo “Perfetto incompleto”.

In continuità con SAPIEN24 - Festival dedicato al centenario della nascita di Goliarda, continua il ciclo di itinerari dedicati alla scrittrice. Ogni passeggiata si sviluppa a partire da un testo che ri-scopre i luoghi in cui agirono la scrittrice e i personaggi dei suoi romanzi attraverso un'esplorazione finalizzata a valorizzare la sua personalissima qualità narrativa. L'obiettivo è anche portare lo sguardo sul modo in cui oggi questi stessi luoghi, a seguito della vicenda dello sventramento e degli interventi urbanistici e politici sul quartiere, sono vissuti, abitati ed esperiti dai cittadini.

Itinerari monastici a Catania. Visite guidate al Museo Diocesano (Mostra "Dai Monasteri e Dai Conventi" e terrazza panoramica) e alle chiese secondo il seguente calendario:

- 25 maggio: San Benedetto - 1 giugno: San Giuliano (chiesa, cupola e cripta) - 8 giugno: SS. Trinità (chiesa e cantoria) e Santa Rita - 15 giugno: Badia di Sant'Agata (chiesa, cantoria e cupola) - 22 giugno: Santa Chiara e San Nicolò l'Arena (chiesa e camminamento di gronda).

Dopo le prime due serate di sabato e domenica scorsa, si avvia all’ultimo fine settimana, dal 24 al 26 maggio, nell’Auditorium Sacro Cuore di Catania, in via Milano 47, la 4^ edizione del “Festival Chitarristico internazionale Alirio Diaz”, diretta dal maestro Salvatore Daniele Pidone ed organizzato con la collaborazione del Centro culturale e teatrale Magma, dell’associazione culturale Alirio Diaz e del Centro culturale musicale Antonio Lauro di Santa Maria di Licodia.

Presentazione del libro bestseller 2022 “CODICE RATZINGER”: Conferenza dell’autore Andrea Cionci, vincitore del Premio internazionale Cartagine 2023 e della II Edizione Premio Mameli 2023 per la Saggistica. San Giovanni La Punta. Sabato 25 Maggio 2024, ore 16:00. Hotel Garden - Via Madonna delle Lacrime 12 - San Giovanni La Punta CT. “Codice Ratzinger” edito da ByoBlu (340 pagg.), pubblicato il 25 maggio 2022, è un bestseller italiano secondo le classifiche di Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Mondadori e Rizzoli.

Il laboratorio sarà dedicato a Vincent Van Gogh, un artista che ha stravolto la visione della realtà con le sue pennellate. I bambini si immergeranno in un'atmosfera piena di colore, pennellate spesse, richiami alla natura e ai suoi abitanti, diventando i veri protagonisti di una suggestiva esperienza creativa. Mettere abiti comodi da "sporcare".

L'aria del continente di Nino Martoglio- Capolavoro del teatro Siciliano dalle mille sfaccettature. Comico, tragico, intriso di sentimenti e di amara ironia. La commedia più amata dal pubblico, la più replicata, quella che dopo oltre un secolo non stanca mai. "Scuzzette" - "Marruggi" - "Pipe di rasta" - "Ficudinnia bastadduni" - e sempre tanto divertimento. L'aria del continente Sabato 18 Maggio ore 21:00 (Con aperitivo - Catering Quaranta) €25. Domenica 19 Maggio ore 18:00 (con liquore e cantucci) €20. Sabato 25 Maggio ore 18:00 (solo spettacolo) €15. Domenica 25 Maggio ore 21:00 (con liquore e cantucci) €20.