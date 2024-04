Festa dei Fiori, Villaggio Telethon e mercatini: cosa fare a Catania il 25 aprile e nel weekend

La presenza del 25 Aprile (giovedì) rende più lungo del previsto il weekend che sta per arrivare e quindi maggiori le possibilità di relax e divertimento.

Per quanto riguarda la festa della 'Liberazione' diversi gli appuntamenti in programma: fattoria Gjmala, Capannine, Faro di Capomulini, Monastero dei Benedettini, Volcano House, Le Palme Beach Club, La Riserva Bistrot alle pendici dell'Etna, pic nic tra i filari.

Il weekend invece prevede la Festa dei Fiori ed il Villaggio Telethon ad Acireale e diversi mercatini (dell'usato a Belpasso, 'A Fera Bio ed il Vintage Market).

Il teatro sempre in fermento con le repliche di alcuni spettacoli. Gianfranco Jannuzzo in 'Recital', 'Maurizio IV' al Teatro Brancanti e 'Gli amici non hanno segreti?' al Teatro di Via Ravanusa.

Una settimana ricca di eventi che caratterizzeranno l’edizione 2024 della “Festa dei Fiori”. Ad aprire le “danze”, il 25 aprile, aspettando la Festa dei Fiori 2024, sarà Max Gazzè con il suo “Musicae Loci” con l’Orchestra Calabrese in Piazza Duomo (Unico evento a pa-gamento*). Il 26, 27 e 28 aprile si entrerà nel vivo della manifestazione con le sfilate lungo le vie del centro storico dei sei carri infiorati realizzate dai maestri artigiani acesi, che anche quest’anno contemplano temi sociali e d’attualità. Il 26 aprile saranno inoltre inaugurati le mostre e i mercati di artigianato, fiori e piante “Fiori in Fiera” in centro storico e poi alle 21 tutti in piazza con “Discomania Radio 105”.

Il cuore pulsante di Catania, Piazza Università, si trasformerà in una vetrina di impegno civico e di speranza scientifica dal 25 al 28 aprile 2024 con l'apertura del Villaggio della Ricerca e della Solidarietà. Il Villaggio, un hub di incontri e attività, proporrà stand commerciali, zone di street food con la celebre Maxi Torta, aree ludico-sportive, spazi sanitari per screening gratuiti e un'area dedicata alla musica live con le migliori tribute band. Sottolineando l'importanza della musica nel riunire le persone, il palcoscenico ospiterà artisti di fama come Chiara, Pietro Agnello, Eva, e tribute band di grandi calibri come Pink Style e Crystalball. La giornata del 28 aprile vedrà il culmine con la marcia "Camminiamo per la Vita", un evento che simbolizza la marcia collettiva verso un futuro senza malattie genetiche

Il 25 aprile Sicilia Gaia propone una visita al parco Gjmala tra dromedari, tartarughe giganti, marabu’ e tanti altri animali esotici. Il parco sarà visitabile in autonomia nel corso della giornata. Sarà possibile pranzare all'interno del parco dalle 12.00 alle 14.30 con un cestino contenente wrap di pollo, un frutto, un dolce, un succo di frutta e una bottiglietta di acqua, vino e caffè.

Domenica 28 Aprile, in concomitanza con il ponte del 25 Aprile e del 1° Maggio, nuova replica per le visite serali della chiesa di San Benedetto. La visita prevede un'introduzione sull'affascinante via Crociferi, perla del barocco del Val di Noto e l'ingresso al Monastero. Qui, i resti della domus romana ritrovati nel sottosuolo saranno spunto di riflessione sulla storia di Catania, per poi passare al parlatorio, unico luogo in cui, in passato, le monache potevano incontrare i propri parenti.

Giovedì 25 aprile appuntamento alle Capannine con area barbecue, area american bar, due aree musicali (caraibica e commerciale). Tutto il giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Ingresso € 10,00. Per prenotazioni telefonare al numero 3429856560.

Il 27 e il 28 Aprile potrete fare un tuffo nella moda del passato con un evento dedicato a tutti coloro che sono appassionati, vogliono fare regali alla moda e sostenibili, acquistano solo pezzi unici d’altri tempi o hanno scelto di optare per uno stile di vita ecofriendly. Piazza Scammacca diventerà il salotto del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Grazie alla presenza di un gruppo appassionato di vintage seller vivremo due giornate all'insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non.

Sicilia Gaia e Montata Grande organizzano un Pic Nic in occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio. Accolti dall’ambiente naturale ed informale di Montatagrande, si propone un picnic tra i filari di viti con barbeque, focaccia condita, dessert, vino della casa, e l’autentico liquore dell’Etna Donnavita. Montatagrande, a 615 metri d’altezza, sul versante sud dell’Etna, immersa tra i filari di viti, ulivi e alberi da frutto, offrirà un percorso naturalistico all’interno della tenuta, guidato dai padroni di casa, esperte guide ambientali, arricchito da un’esperienza di “oniterapia”,che prescrive le carezze agli asini come fonte di benessere.

Venerdì 26 aprile 2024 le visite guidate a cura di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini dalle 10:00 si protrarranno fino alle 20:00 (partenza ultimo tour guidato). Visitatori e visitatrici potranno scegliere in quale momento della giornata scoprire la storia e le architetture del gioiello del Tardo Barocco siciliano, in un viaggio nel tempo che attraversa i due chiostri, il seminterrato cinquecentesco con le domus romane, il Giardino dei Novizi, per proseguire con le cucine e le cantine settecentesche, fino a raggiungere il sontuoso scalone monumentale.

25 Aprile al Faro Capomulini: Sole, Relax e Gusto. Goditi una giornata di relax con due lettini, un ombrellone e due calici di Prosecco accompagnati da una deliziosa tagliata di frutta fresca. Il tutto a soli € 20 a persona. E se desiderate prolungare il momento di benessere, potrete deliziarvi con il pranzo presso il ristorante, con un ricco menù alla carta.

Giovedì 25 aprile 2024, a partire dalle ore 13.00, appuntamento al Museo Vulcanologico dell'Etna per l'evento dal titolo 'Barbecue Festival'. Buffet con degustazione di antipasti, pasta, risotti, insalate, carni alla griglia.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

Domenica 28 aprile 2024, a partire dalle ore 10.00, appuntamento al Le PALME Beach Club con l'evento dal titolo 'Festa di Primavera'. Programma variegato: passeggiate a cavallo, degustazioni prodotti tipici locali, musica, cabaret, gonfiabli, degustazioni ad hoc.

“Mercatino dell’Usato - Family Edition”, un evento organizzato in collaborazione tra i volontari del Parco Urbano di Belpasso e Catania Family Lab, una realtà digitale dedicata alle famiglie di Catania e dintorni. L’appuntamento è previsto per domenica 28 aprile dalle 10:00 alle 16:00. Ogni famiglia avrà l’opportunità di esporre e vendere quegli articoli e/o indumenti che non utilizzano più, offrendo loro una nuova vita.

Giovedì 25 aprile, a partire dalle ore 12.00, appuntamento allo 'Zona 3' per l'evento dal titolo '25 Aprile Giradischi in giardino'. Musica in vinile protagonista con i DJ's Salvo Borrelli, Dario Cinasky e Roberto Ferlito. Previsto anche barbecue con grigliata di carne (prevista anche soluzione vegana).

Domenica 28 aprile 2024, a partire dalle ore 8.30, appuntamento al Parco Madre Teresa di Calcutta di Catania per il 'Mercatino 'A Fera Bio'. Offerta di cibi genuini, yoga, musica dal vivo, laboratori per bambini. Il mercatino è realizzato con la collaborazione di : - slow food - slow food Catania - Consorzio Siciliano Le Galline Felici - Ficos (Filiera Corta Siciliana) - Mercatino La terra di BO' (ogni sabato a Viagrande presso Villa di Bella) - Nuova Acropoli.

Venerdì 26 Aprile terzo e ultimo appuntamento del mese di "Musica Sotto il Vulcano" in compagnia dei "Neomodà", la cover band nata nel settembre 2019 da un'idea del frontman Carlo Guttá. Formazione: Carlo Guttà - Voce, Salvo Caruso - Chitarra, Giuseppe Catania - Basso, Nunzio Failla - Batteria. Da ormai diversi anni quindi, seppur con alcuni cambiamenti di line up, il gruppo gira la Sicilia proponendo i più importanti brani dei Modá in ogni tipo di evento, dai locali alle grandi piazze.

Trascorri una giornata di festa al ristorante La Riserva Bistrot all’interno del Resort Cavanera Etnea alle pendici del vulcano attivo più alto d’Europa. Un percorso sensoriale alla scoperta dell’eccellenza enogastronomica di Firriato, in cui potrai scegliere il wine tasting preferito tra le diverse proposte e vivere un’esperienza di puro gusto in una location esclusiva immersa tra i suggestivi terrazzamenti etnei.

La Federazione Mediterranea Yoga - la più autorevole e longeva associazione yoga siciliana nata nell’anno 2000 - organizza dal 24 al 28 aprile 2024 il XX Convegno Internazionale Yoga, l'evento più atteso ed istituzionale, sul mare di Acireale, esattamente l'Hotel Santa Tecla Palace. Si tratta di un evento di rilievo per un anniversario importante, che richiama la presenza di ben 15 ospiti da tutto il mondo. Il tema “KARMA E YOGA: lo Yoga dell'Azione” esplorerà l’esperienza dell’integralità dello yoga approfondendo la logica che sottende al concetto del Karma.

Giovedì 25 aprile 2024 appuntamento al 'Sentiero degli Ulivi' a Santa Venerina per l'evento dal titolo 'Luna Park Vintage'. Una giornata per grandi e piccini all'insegna del divertimento e della natura. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347 9568171.