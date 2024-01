Itinerari e mostre agatine, teatro e visite al Municipio: cosa fare a Catania nel weekend

E' un weekend pre-festeggiamenti 'agatini' quello che si appresta a vivere Catania e provincia. Ma chiaramente tutto intorno è già rivolto alla 'Santa'.

Gli appassionati potranno scegliere tra lo spettacolo 'Agata - La Santa Fanciulla', la mostra diffusa 'Agata on the road', l'itinerario turistico 'Agatha Catanensis' e la mostra fotografica 'Sant'Agata, acqua e donna'. A ciò si aggiungono anche le visite guidate al Municipio di Catania organizzate dall'Associazione Guide Turistiche Catania.

Il teatro farà la sua parte con gli spettacoli 'Come fosse amore' al Metropolitan e Nozze di Sangue al Teatro Stabile.

Piazza Ettore Maiorana sarà invece la location della giornata dedicata alla prevenzione oculare ed agli screening oculistici gratuiti. Sempre 'attivo' anche il Monastero dei Benedettini con il laboratorio per bambini 'Pittura su tavolta' e le escursioni serale soprannominate 'Il piano segreto dei Benedettini'.

Ultima domenica per visitare il Municipio di Catania - Palazzo degli Elefanti, grazie alle visite guidate a cura dell'Associazione Guide Turistiche Catania. L'evento è gratuito. 28 gennaio alle h. 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 e 12:00. Non occorre prenotazione; basta presentarsi direttamente sul posto in uno degli orari sopraindicati.

Dal 25 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 appuntamento alla Chiesa di San Nicolò l'Arena di Piazza Dante 12 a Catania con lo spettacolo dal titolo 'Agata - La Santa Fanciulla'. Drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso con un cast costituito da oltre 20 interpreti. Per informazioni sui biglietti cliccare sul seguente link.

Quando le delusioni d'amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare? Riprende al Teatro Metropolitan di Catania “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” che sabato 27 e domenica 28 gennaio (sabato alle ore 17.30 e alle ore 21, domenica alle ore 17.30) ospita “Come fosse amore” la nuova commedia di Marco Cavallaro, autore di esilaranti successi come “That's Amore”, “Se ti sposo mi rovino” e “Amore sono un po' incinta”.

Durante questo affascinante tour, si avrà l’opportunità unica di conoscere i luoghi segreti di Catania ed esplorare i siti del sottosuolo insieme alla guida che svelerà racconti millenari e segreti nascosti di questa città magica. È un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella bellezza di Catania come mai prima d’ora.

Le guide naturalistiche Antonino Di Grazia ed Enrica Piera Paola Messina propongono un interessante trekking alla scoperta di due grotte del versante nord: la “Grotta della neve” e la “ Grotta dei Rotoli”. Lungo il percorso, uscendo allo scoperto, non mancherà l’occasione di rigenerare lo spirito addentrandosi per un raro ed incantevole bosco di betulle alla base dei crateri Sartorius e di premiare lo sguardo con gli ampi paesaggi che spaziano dalle bocche sommitali a tutta la costa Jonica, inclusa la Calabria sullo sfondo. Lungo il percorso si effettuerà una apposita sosta per la consumazione del pranzo a sacco.

Il 27 Gennaio 2024, presso la piazza Ettore Majorana di Catania, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, saranno realizzati screening oculistici gratuiti per mezzo dell’Unità Mobile Oftalmica del Consiglio Regionale U.I.C.I. - Un appuntamento con la propria salute. Il Progetto “Occhio alla Salute”, autorizzato e finanziato dalla Regione Sicilia – Assessorato della Famiglia, – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, mira, attraverso i suoi interventi preventivi per mezzo dell’Unità Mobile Oftalmica del Consiglio Regionale U.I.C.I. e presso gli Ambulatori oculistici delle sezioni territoriali dell’ U.I.C.I. (Agrigento – Caltanissetta – Catania – Enna – Messina – Ragusa - Siracusa - Trapani), a coinvolgere ed informare l’utenza sull’importanza della prevenzione visiva primaria e secondaria, attraverso dei modelli di intervento efficaci e scientifici, rendendoli cittadini consapevoli delle loro scelte e protagonisti del loro benessere psico fisico, promuovendo così la Cultura della Salute e del Benessere.

AGATA ON THE ROAD 2024 - Un progetto a cura di Fondazione OLLE Mediterraneo Antico ETS manifestazioni festività agatine in collaborazione con Comune di Catania, Comitato delle feste agatine, Università degli Studi di Catania, Sistema Museale d'Ateneo Università di Catania. I tre progetti confluiranno in “esposizioni diffuse” della durata di un mese nei luoghi del territorio significativi per la Fondazione e per i cittadini, tra i quali Mirabilia dell’Università degli Studi di Catania, Palazzo della Cultura, Palazzo dei Chierici, Chiesa di San Nicolò l’Arena, Isola, Spazio O, fON Art Gallery.

L'associazione Panorama Sicilia e l’Autore Umberto Lugnan, in occasione della Giornata della Memoria, propongono una passeggiata a Catania sui luoghi della memoria raccontati nel suo libro, che dà il titolo anche al tour: “Ferite nella Pietra Lavica - Storie di bombe su Catania 1940-1943”, Vincitore del Premio Sicilia all’EtnaBook 2023. Si ricorderanno e visiteranno, insieme ad Umberto Lugnan e alla guida turistica Maria Grazia Attanasi, i luoghi della città bombardata.

Venerdì 26 gennaio 2024 dalle 19:30 alle 22:00 (un tour guidato ogni mezz’ora) ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il piano segreto dei benedettini”, il percorso guidato serale a cura di Officine Culturali che vi condurrà alla scoperta di un suggestivo spazio che racconta l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà in un intrigante viaggio nel tempo alla scoperta del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine benedettino di Catania.

Dal 23 gennaio (ore 20,45) con repliche fino al 27 arriva alla Sala Verga del Teatro Stabile Nozze di sangue di Federico García Lorca, uno dei titoli più folgoranti della storia del teatro del Novecento europeo dice Lluís Pasqual, massimo esperto di Lorca che firma adattamento e regia. La rilettura del capolavoro del poeta andaluso proposta dal 72enne regista catalano, accentua l’aspetto poetico dell’opera abbandonando ogni naturalismo e concepisce una messa in scena che intreccia prosa, danza e canto affidandosi sull’eclettiche doti e capacità di un’artista del calibro di Lina Sastri che ricopre il doppio ruolo di madre e sposa. Il lavoro si presenta come uno spettacolo di flamenco con sedie in cerchio e tutti gli attori presenti per l’intera durata. Tre musicisti accompagnano parole, canti e danze.

Un itinerario fra storia e leggenda, evidenze archeologiche e tradizione, alla scoperta della Martire catanese, del suo culto, dei luoghi a lei dedicati. Una delle figure più affascinanti della storia del primo cristianesimo, protettrice della città dal fuoco dell’Etna, Agata vanta una celebrazione senza eguali in tutto il mondo cristiano.

Domenica 28 gennaio 2024 alle 10:30 il Monastero dei Benedettini si riempirà di fantasia e creatività con “La pittura su tavola: alla scoperta di antichi mestieri”, il nuovo laboratorio de “Il piccolo spassoso, chiassoso club di Officine Culturali”. Che colori utilizzavano i pittori e le pittrici del passato prima dell’avvento dei colori nel tubetto? Di quali supporti si servivano prima che si passasse alle tele già pronte per l’uso? Con “La pittura su tavola” bambini e bambine, dopo una passeggiata tra la storia, le architetture e i colori del Monastero dei Benedettini, intraprenderanno un viaggio per scoprire i segreti del mondo della pittura.

Continuano le visite guidate, curate dall'Associazione Guide Turistiche di Catania, alla mostra Mirò. La gioia del colore, presso Palazzo della Cultura di Catania. Sabato 27 gennaio pomeriggio ore 17:00. Domenica 28 gennaio mattina ore 11:00 e pomeriggio ore 17:00.Costo €13,00 comprensivo di visita guidata. Durata visita circa 1 ora e 15 minuti. Appuntamento direttamente a Palazzo della Cultura.

La mostra Acqua e Donna curata da Miliza Rodic non è solo un’esposizione fotografica di grande rilievo artistico, ma anche un’occasione di divulgazione didattico-scientifica sullo stretto rapporto che lega la donna all’acqua. L’artista, reduce da successi in ambito nazionale e internazionale, in occasione della personale catanese, presenterà al pubblico venti opere fotografiche scattate nel mare siciliano in cui racconta lo stretto rapporto tra l’acqua e la donna e stampate direttamente sull’alluminio con la innovativa tecnologia Ultragloss.

L'evento è stato principalmente pensato per quanti vogliano trascorrere alcune ore in armonia e per quanti hanno sempre desiderato avventurarsi alla scoperta di nuove strade, in bicicletta, ma da soli non hanno mai avuto la possibilità di farlo. Non è una gara, ma semplicemente una passeggiata cicloturistica guidata del territorio. E' possibile partecipare con tutti i tipi di bicicletta. Percorso: Facile. Itinerario in bicicletta di 22 Km. Equipaggiamento: abbigliamento comodo adatto alla stagione, crema solare, cappellino, occhiali da sole, almeno 1 lt di acqua, camera d’aria di ricambio e kit riparazione bici.

Sabato 27 gennaio 2024, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Piazza Roma per la presentazione del libro 'Il buio delle tre' di Vladimir Di Prima. Dialogheranno con l'autore Marcella Argento e Francesco Foti. Letture a cura di Ignazio Coco e Francesco Russo. Per informazioni telefonare al numero 095-7169610.