Cantine aperte, mercatini artigianali d'eccellenza ed escursioni: cosa fare a Catania nel weekend

Ed eccoci all'ultimo weekend di maggio 2023 prima del tanto atteso 'ponte' del 2 giugno. Per brindare al meglio alla 'mini vacanza' in arrivo non si potrà non visitare il 'Beer Catania', che dopo l'edizione della settimana scorsa si sta concedendo un meritato bis.

Continua invece la mostra di artigianato d'eccellenza 'Arts&Crafts' ai Minoriti, ma c'è anche spazio per il ritorno del 'Popup Market' - Squibb edition.

A teatro c'è Biagio Izzo con 'Che fine ha fatto l'uomo', proseguono all'Orto Botanico le visite guidate organizzate dai ragazzi delle Officine Culturali. Gli amanti del vino invece non possono perdere l'appuntamento con 'Cantine Aperte' a Cantine Nicosia e con 'Skygazing in vigna' a Milo.

Un evento non solo dedicato ai birrifici artigianali ma soprattutto alle eccellenze agroalimentari siciliane. Il Beer Catania e? diventato nel tempo un contenitore di eccellenze che funge anche da grande attrattore per i flussi turistici che scelgono la Sicilia per scoprire i mille volti del suo universo enogastronomico. Il Festival si conferma nelle attese e nelle aspettative, un appuntamento importante nel panorama nazionale e i riscontri delle precedenti edizioni costituiscono un buon viatico per un’edizione 2023 all’insegna dei grandi numeri.

Tante sorprese e collaborazioni per un evento (non chiamateci mercatino) che vuole mettere in evidenza il bello, il figo, il buono che c'è in Sicily. Torna Pop Up Market Sicily: 26-27-28 Maggio 2023, presso il Piazzale SQUIBB a Catania. • Venerdì 26 Maggio 2023 | 17-00-01.30 • Sabato 27 Maggio 2023 | 16.00-01.30 • Domenica 28 Maggio 2023 | 11.00-00.00.

Biagio Izzo, napoletano DOC, è un attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo. Partito dalle emittenti campane, arriva a livello nazionale con il programma Macao. Innumerevoli apparizioni nei principali programmi comici e non solo; amatissimo in Italia e dalla comunità italiana all’estero. Appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania il prossimo 27 maggio 2023 alle ore 21.00. Lo Shop di Today.it, al seguente link, dà la possibilità di acquistare i biglietti ad un prezzo scontato.

I visitatori e le visitatrici intraprenderanno un percorso tra i viali che custodiscono aromi, profumi e colori provenienti da diverse parti dal mondo, fino alle Grande Serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali. Fondato da Francesco Tornabene nel 1858, l’Orto Botanico viene arricchito in seguito dalla donazione di un’area consistente che ospita oggi l’Orto Siculo, porzione dove vengono curate e coltivate le piante della nostra isola. Una passeggiata tra scienza, storia e natura, in cui i visitatori e le visitatrici scopriranno alberi, pianti e fiori che raccontano la storia di uomini e donne e luoghi lontani e che mostrano la bellezza e varietà della natura.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo l’architetto più amato della nobiltà e borghesia catanese. Il palazzo conserva affreschi, stucchi, dorature, rimasti intatti, tappezzerie e arredi d’epoca.

L’associazione Etna e Dintorni organizza per domenica 28 maggio un trekking che conduce tra i boschi e laghi della cima più alta dei Nebrodi Raggiungiamo Monte Soro, cima più alta della catena (1840 mt) fino al monumentale albero dell’Acerone.

DOMENICA 28 MAGGIO | 10.30-20.00 - Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65. Dal mattino al tramonto tour guidati, picnic in vigna, pranzo in Osteria, degustazioni, masterclass, tanta musica live con l’anteprima del Marranzano World Fest, Dj set e molto altro ancora.

In questo percorso sarete accompagnati dalla guida ideatrice del tour. Il tour sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Conoscerete una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, alchemici ed esoterici.

Appuntamento venerdì 26 maggio 2023 con la tappa conclusiva di Maggio in…forma. L’ottava edizione della campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno, organizzata da Andos Comitato Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania, avrebbe dovuto concludersi sabato 20 maggio in Piazza Stesicoro.

Torna il format per scoprire la bellezza del Cielo e godere della cultura del vino: il progetto 'skygazing in vigna' nasce con la voglia di far scoprire il cielo attraverso l'osservazione ad occhio nudo delle principali stelle e costellazioni, con un affascinante racconto tra miti e curiosità celesti. Il tutto passeggiando tra i magnifici vigneti dell'Etna.

Ritornano gli appuntamenti con il Gruppo FAI Ponte Tra Culture e la Delegazione FAI di Catania. Visita guidata alla Casa delle Farfalle ed al Museo dell'Etna di Viagrande, Catania, eccezionalmente con ingresso ridotto di 6 euro e visita guidata in entrambe le strutture, da saldare in loco. di cui una parte sarà devoluta al FAI.

Un evento unico per appassionati e sognatori. Sabato 27 maggio alle 19 la tappa catanese del film sul grande fotografo Luigi Ghirri, con la regia di Matteo Parisini. Al termine della proiezione il regista dialogherà con il nostro direttore Carmelo Nicosia.

Dal 18 maggio all’11 giugno il Chiostro di Palazzo Minoriti di Catania ospiterà la mostra di arte e artigianato "Arts &Crafts – Forme e colori nelle produzioni artigianali”, giunta alla sesta edizione, organizzata dall’Associazione Delfare con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, della Regione Siciliana dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania.

Si tratta di una serie di opere fotografiche scattate all’interno di luoghi abbandonati, in gran parte, in territorio siciliano. Si distinguranno le fotografie d'architettura di Carlo Arancio, dove i luoghi son ritratti nella loro realtà, privati della presenza umana e dimenticati;

ed i ritratti di Oreste Monaco dove questi luoghi, invece, si popoleranno di figure tramite uno storytelling per immagini.

Sabato 27 maggio, dalle 21.30, Zo Centro culture contemporanee ospita il concerto di Ze in the Clouds, pseudonimo di Giuseppe Vitale, giovane polistrumentista e produttore pavese molto noto nell'ambito dell'avanguardia milanese nonostante i suoi 23 anni. La serata, realizzata da Zo in sinergia con L'Eretico Booking & Management, sarà aperta dal minilive del catanese Werto, compositore digitale e suonatore di Game Boy, e sarà chiusa dal dj set di Keep Vinyl Alive.