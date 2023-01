Visita a Palazzo degli Elefanti, tanti eventi 'agatini', 'Devi avere paura': cosa fare a Catania nel weekend

Sant'Agata si avvicina sempre di più. Ed è soprattutto per questo motivo che in questo weekend catanese sono tantissimi gli appuntamenti che hanno per protagonista la Santa Patrona della città etnea. Non resteranno delusi nemmeno gli appassionati di teatro, che avranno solo l'imbarazzo della scelta tra 'Amore sono un po' incinta', 'La cena dei cretini', 'Ecce homo' e 'Devi avere paura' al Teatro Stabile.

Sharing Sicily, guidati da Iorga Prato, propone un percorso poco noto tra i quartieri di Catania legati alla memoria di Sant'Agata, riproponendo anche sotto nuovi punti di vista monumenti già noti.

Domenica 29 gennaio 2023, nell'ambito dei festeggiamenti per la patrona di Catania, Sant'Agata, è prevista a partire dalle ore 9.30 l'apertura straordinaria di Palazzo degli Elefanti con visite guidate a cura dell'Associazione Guide Turistiche Catania. Sarà anche esposta l’opera pittorica dedicata a Sant’Agata del M.tro Giuseppe Frezza.

Sarà inaugurata il 28 Gennaio alle ore 12,00 la mostra dal titolo “L’occhio del Grand Tour su Catania. Le immagini della Città nei viaggiatori del Settecento e Ottocento”, a cura dell’Arcidiocesi di Catania, della Chiesa della Badia di Sant’Agata, delle Associazioni Culturali catanesi CENACUM e G.A.I. Amenanos. La mostra avrà luogo presso la Chiesa Badia di Sant’Agata, Via Vittorio Emanuele II, n. 182 fino al prossimo 28 febbraio 2023.

Èiniziato a colpi di sold out Antidoto Alla Morte, il primo vero tour di Tutti Fenomeni, l'enfant prodige della nuova musica italiana, nei migliori club italiani, i luoghi per eccellenza dove la sua musica trova la dimensione più naturale. Un tour a lungo rimandato a causa della pandemia che è finalmente l’occasione per ascoltare live le canzoni di Privilegio raro, il secondo disco uscito a maggio per 42 Records/Epic Records Italy, insieme a quelle di Merce Funebre, il suo album d’esordio. Dopo il successo dei primi live di Torino (sold out), Roncade (Tv) e Bologna (sold out), il tour prosegue il 20 gennaio a Livorno al The Cage Theatre, il 28 gennaio a Catania ai Mercati Generali.

La stagione organizzata e diretta da Alessandro Idonea prosegue al Teatro Metropolitan di Catania sabato 28 gennaio (doppio spettacolo alle ore 17.30 e alle ore 21) e domenica 29 gennaio (ore 17.30) con “Amore sono un po’ incinta” spettacolo scritto, recitato e diretto da Marco Cavallaro, giarrese di nascita ma romano d’adozione che, dopo i successi di “That’s Amore” e “Se ti sposo mi rovino”, torna con una nuova commedia ricca di risate e piena momenti di pura emozione.

Dal 15 gennaio 2023 al 12 febbraio appuntamento all'Accademia delle Belle Arti di Catania per la seconda edizione della mostra 'Sant'Agata in movimento', a cura della professoressa Daniela Costa. Ingresso libero.

Venerdì 27 Gennaio, ore 17,00 è prevista l'inaugurazione della mostra dal titolo “Sant'Agata egli altri. Un percorso di Museo diffuso tra arte e devozione”, a cura del Museo Diocesano di Catania, delle Associazioni Culturali catanesi CENACUM e G.A.I. Amenanos. La mostra sarà visitabile presso il Museo Diocesano di Catania, Via Etnea n. 8 fino al 28 febbraio 2023.

Sicilia Gaia propone un suggestivo e inusuale percorso a piedi che si snoderà dalla bellissima piazza Belvedere (Milo) fino a raggiungere la monumentale quercia di leccio conosciuta come “Ilici di Carrinu”. Un percorso affascinante guidato da Rosario Calcagno (geologo, guida federescursionismo) che vi consentirà di apprezzare il borgo rurale di Milo in tutte le sue sfaccettature passando attraverso le antiche strade basolate che storicamente erano antiche trazzere e che ancora oggi sono oggetto del passaggio delle greggi.

Debutta il 27 gennaio, in prima nazionale nella Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, ‘Devi avere paura’, spettacolo musicale scritto e interpretato da Guia Jelo, con la regia di Francesca Ferro e con i testi di Francesco Pulejo e Aldo Nicolai. I costumi sono di Giovanna Giorgianni. Sul palco anche la cantante new soul Cristina Russo, con la sua band neo-soul combo, in un tributo, tra gli altri, anche all’artista Amy Winehouse. Ancora una volta sono centrali, nella produzione di Cinemaset e Antonio Chiaramonte, i temi sociali.

Sabato 28 gennaio 2023 alle 10:30 e alle 12:00, in occasione della Giornata della Memoria, Officine Culturali, il Comitato popolare “Antico Corso” e il Centro speleologico etneo, insieme all’Associazione “Le cave di Rosso Malpelo”, nell’anno in cui ricorrono gli ottant’anni dai bombardamenti di Catania invitano tutti e tutte a “Una passeggiata al Rifugio di Cava Daniele”.

Il 29 Gennaio 2023 alle 20:30, da Zo? Centro Culture Contemporanee, va in scena “Ecce Homo”, uno spettacolo scritto e diretto da Antonio Ciravolo, con Giovanni Arezzo, prodotto dall’Associazione Culturale Nudalava, con Ivana Privitera nel ruolo di assistente alla regia. Ecce Homo e? uno spettacolo in cui il Cristo si spoglia e si riveste. Si spoglia dal credo e si riveste di senso. Il senso di un uomo e dell'esserlo. Il senso di un uomo che vuole farsi padre.

Sicilia Gaia organizza un viaggio sensoriale in un angolo di paradiso immerso fra le rocce laviche, il Parco Paternò del Toscano. Nato nei primi anni 60 da Ettore Paternò del Toscano, appassionato "giardiniere" a cui sono stati attribuiti diversi riconoscimenti, è finalista nel 2019 tra i cinque giardini privati finalisti del concorso “Il Parco più bello d’Italia”.

Percorso alla scoperta della fede, dell’arte e delle tradizioni legate alla Santa Patrona di Catania; l’itinerario, proposto in particolare alle scuole di ogni ordine e grado prevede la visita alla sala del Fercolo, alla Cappella di S. Agata in Cattedrale, la mostra “Cimeli agatini e arte popolare” e la mostra fotografica (novità) “Agata inedita”. L'attività si concluderà con una presentazione multimediale sul tesoro di S. Agata ed il sacello.

Sabato 28 gennaio 2023, presso il Centro Servizi di Milo, Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, in collaborazione con il Comune di Milo, organizza due degustazioni tematiche guidate dal sommelier professionista Gioele Micali, durante le quali saranno presenti anche i produttori. Protagoniste di questo evento saranno le produzioni vitivinicole degli associati della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna in due diverse declinazioni.

Toti Mancuso e Totino La Mantia sono i protagonisti del prossimo appuntamento in cartellone al Teatro Angelo Musco di Catania. I due attori palermitani saranno in scena con Pietro Barbaro, Elisa Franco, Alberto Abbadessa, Giovanni Maugeri e Federica Breci in un nuovissimo e scoppiettante allestimento de “La cena di cretini”, diretto da Giampaolo Romania. Lo spettacolo debutterà giovedì 26 gennaio, alle ore 19, e sarà poi replicato venerdì 27 (ore 21), sabato 28 (ore 17.30 e 21), domenica 29 (ore 18), venerdì 3 febbraio (ore 21), sabato 4 febbraio (ore 17.30 e 21), domenica 5 febbraio (ore 18).