Piazze del Gusto, teatro in Festival, escursioni: cosa fare a Catania nel weekend

Ultimo weekend di ottobre in arrivo e come sempre tante cose da fare a Catania e provincia.

Se da un lato la Festa del Castagno e l'Ottobrata sono al loro ultimo weekend, a Linguaglossa sarà invece l'ora di 'Piazze del Gusto'.

Capitolo teatro: le repliche del Marchese di Ruvolito con Gino Astorina e gli spettacoli del Catania Off Fringe Festival allo Zo Centro Culture Contemporanee ed al 'Giardino Le Stanze in Fiore'.

A Corte Montesano si anticiperà la festa di Halloween con tante iniziative per i bambini oltre ai consueti mercati artiginali.

Piazze del Gusto, giunto alla sua seconda edizione, è il nuovo appuntamento enogastronomico, un viaggio tra i sapori nel centro storico della Città di Linguaglossa. Piazze e vie del paese saranno allestite per dare la possibilità al visitatore di apprezzare l’elevato pregio dei prodotti e dei preparati della tradizione locale. Appuntamento il 26, il 28 e il 29 ottobre.

Sabato 28 ottobre dalle 18:00 alle 21:00 (un tour ogni ora) un nuovo appuntamento con “Bella di notte”, le visite guidate serali per scoprire l’Orto Botanico di Catania in una suggestiva cornice serale. Il team di Officine Culturali accompagnerà i visitatori e le visitatrici in un suggestivo percorso alla scoperta del giardino scientifico dell’Università di Catania che, svelandosi la sera, permetterà loro di compiere un suggestivo viaggio intorno al mondo: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto Siculo, che custodisce la flora presente nella nostra terra.

Durante questo affascinante tour, avrete l’opportunità unica di conoscere i luoghi segreti di Catania ed esplorare i siti del sottosuolo insieme ad una guida appassionata che vi svelerà racconti millenari e segreti nascosti di questa città magica. È un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nella bellezza di Catania come mai prima d’ora.

Dal 27 ottobre al 5 novembre 'Le Pulci di Città' organizzano l'evento 'Halloween a Corte Montesano'. Mercatini artigianali, principesse e supereroi, truccabimbi, foto ricordo istantanee, Claudia Library ed il suo laboratorio. Per informazioni telefonare al numero 340 163 9912. Ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

La rinomata manifestazione, che dal 2019 è stata catalogata, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari. Un evento incredibilmente atteso, che nel 2022 ha visto la presenza di oltre 150 mila visitatori e che, anche quest’anno si riconfermerà come una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti d’Italia. Il viaggio itinerante lungo tutto il circuito permette al visitatore di gustare i rinomati prodotti tipici dell’Etna che da sempre sono i protagonisti delle sagre domenicali: dall’uva al miele, dalle mele ai funghi e per finire il vino e le castagne. Cinque domeniche di festa con programma variegato all’insegna delle tradizioni, della cultura, della musica, del cabaret e soprattutto del buon gusto che, anche quest’anno, vede sposarsi i sapori forti dei piatti di una volta con la delicatezza e la raffinatezza dei panini e dei piatti gourmet.

La giornata si dividerà in due momenti: appuntamento giovedì 26 ottobre alle ore 9.15 presso la spiaggia libera numero 1 per il briefing con i volontari di Marevivo e l’avvio della raccolta dei rifiuti; mentre nel pomeriggio la pulizia interesserà il tratto del litorale della Plaia della spiaggia libera n. 2 e 3, con appuntamento alle ore 15.00 (spiaggia libera 3) per un momento di sensibilizzazione tenuto dagli educatori ambientali.

Si conferma Zo Centro culture contemporanee di Catania il palcoscenico principale del Catania Off Fringe Festival 2023, seconda edizione del festival del teatro off e delle arti performative, organizzato dall'associazione La memoria del teatro con la direzione artistica di Francesca Vitale e Renato Lombardo. Dopo i sei spettacoli andati in scena la scorsa settimana, altri sei titoli (tre in sala verde e tre in sala grigia) allestiti in sinergia con il centro culturale catanese, andranno in scena per un altro lungo fine settimana di teatro, da giovedì 26 a domenica 29 ottobre. Quattro le repliche per ogni spettacolo per un totale di 24 nuove repliche ospitate da Zo Centro culture contemporanee.

I membri della famiglia più bizzarra di tutti i tempi compresa l'ammaliante Mercoledì Addams accoglieranno i visitatori. Lo zio Fester vi inviterà al suo laboratorio, per imparare insieme a lui a creare appiccicosi slime e altre pozioni inquietanti. Il capo famiglia Gomez vi insegnerà alcuni trucchi segreti di magia Addams sbalordendovi come di rado può succedere. Non basta questo perchè LUDUM ha preparato una “Mostra dei mostri”, un viaggio nella storia dei mostri e i suoi principali esponenti. Postazioni in realtà aumentata, oltre 150 action figure di mostri, diorama, exibit interattivi, una sezione dedicata ai mostri siciliani, foto set e altre sorprese.

Sharing Sicily ripropone a grande richiesta il tour tra storia, angoli nascosti e curiosità della Civita, il quartiere di Principi e Pescatori, e di San Berillo, esplosione di colori e creatività, uno degli angoli piu' affascinanti e meno conosciuti della città. La guida vi accompagnerà in un viaggio tra storie di Teatro e di spettacolo, di affari e commercio, di sviluppo e arretratezza, di colore, vivacità e rinascita.

Il cartellone 2023/2024 del Teatro Angelo Musco di Catania si apre con “Il marchese di Ruvolito”, commedia di Nino Martoglio rivisitata da Antonello Capodici, che ne firma anche la regia. Protagonista di questo nuovissimo adattamento è Gino Astorina. Con lui, in scena ci saranno Francesca Agate, Alfio Belfiore, David Cannavò, Lucia Debora Chiaia, Fabio Costanzo, Turi Giordano, Barbara Gutkowski, Eleonora Musumeci, Eduardo Saitta, Katy Saitta, Salvo Saitta, e Aldo Toscano. Lo spettacolo ha già debuttato lo scorso giovedì 19 ottobre, alle ore 19, e sarà poi replicato venerdì 20 (ore 21), sabato 28 (ore 17.30 e 21), domenica 29 (ore 18), venerdì 3 novembre (ore 21), sabato 4 novembre (ore 17.30 e 21), domenica 5 novembre (ore 18). Le scene sono di Salvo Manciagli; i costumi della Sartoria del Teatro Musco.

Sicilia Gaia organizza una giornata da non perdere in una location di grande interesse storico, naturalistico e culturale. Sarete ospiti alla Batia dell’Arcangelo Gabriele, anticamente vigneto di proprietà delle suore dell’ordine dell’Arcangelo Gabriele, da oltre due secoli di proprietà della famiglia D’Avola, imprenditori agricoli, viticoltori, dedicati negli anni anche alla produzione di limoni ed alla loro trasformazione. La giornata prevederà momenti di intrattenimento rivolti a tutta la famiglia: visita guidata e degustazione per gli adulti, laboratorio di architettura e paesaggio per bambini da 5 a 10 anni, pigiatura dedicata ai piccoli e pic nic nel bosco incantato.

Dal 20 ottobre al 31 dicembre 2023 l'Orto Botanico di Catania (Via Etnea, 397) ospiterà la mostra Radici, organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Dioniso nella Botte. Radici è l'ultimo evento del progetto In Studiis Artistarum, incentrato sul dialogo tra i luoghi storici della scienza e l'arte contemporanea, che dal 2014 ha dato vita ad una serie di esposizioni nei musei anatomici e paleontologici di Bologna.

Il Giardino Le stanze in fiore, il progetto creativo di Rossella Pezzino de Geronimo nato nel 2000 e dedicato alla promozione dell’arte e della bellezza, apre le sue porte alla seconda edizione del Catania Off Fringe Festival 2023 in programma dal 16 al 29 ottobre, trasformando i suoi spazi verdi ed evocativi in un suggestivo teatro a cielo aperto. Il Giardino è infatti un vero e proprio palcoscenico naturale nel quale sarà possibile assistere, con tutti e cinque i sensi, ai quattro spettacoli che si terranno dal 19 al 22 ottobre e dal 26 al 29 ottobre.

Sabato 28 ottobre, alle ore 17, alle Ciminiere, nel padiglione antistante il “Museo storico dello sbarco in Sicilia”, sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “La Sicilia in guerra: 80°anniversario dell'Operazione Husky 1943”, visitabile sino al 15 gennaio. Un catalogo a stampa illustra il percorso della mostra, che è stata organizzata dalla Città Metropolitana di Catania e dalla rivista “Military&Militaria Magazine” diretta da Giuliano Camilleri. Le immagini mostrano gli aspetti del periodo legato alla guerra in Sicilia dal '40 al '43. Documentati aspetti della vita quotidiana e di quella presso gli accampamenti e i campi di volo.

Prossima data 27 Ottobre. Appuntamento alle ore 17.30 in Piazza Mazzini. ITINERARIO - Cappella Santa Maria delle Grazie (esterno) - Chiesa Santa Maria dell’Aiuto e Cappella di Loreto - Cortile San Pantaleone - Chiesa della SS. Trinità con accesso alla cantoria. Musiche d’organo a cura del M. Maria Concetta Busà. La partecipazione alla passeggiata darà diritto alla possibilità di usufruire - entro una settimana - all'ingresso ridotto alla cupola della Badia di Sant'Agata.