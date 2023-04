Musica LIVE, escursioni, incontri: cosa fare a Catania nel weekend ed il 1° maggio

Sta per arrivare il weekend e con esso un altro ponte che 'contiene' il 1 maggio. Sia sabato e domenica che anche lunedì saranno diversi gli appuntamenti a Catania e provincia coi quali, tempo permettendo, si potranno trascorrere delle belle giornate.

Per quanto riguarda in particolar modo il 1 maggio si potrà scegliere tra la Playa per l'One Day Music, i Mercati Generali, l'Agriturismo Blandano, il trekking alla Grotta del Gelo o alla Grotta della Neve sull'Etna.

'Obbligatoria' la presenza alla 'Walk of Life' per contribuire alla ricerca e per passare qualche ora all'aria aperta.

L’associazione “Etna e Dintorni” propone ripropone anche quest’anno un escursione in trekking sempre piacevole e apprezzata: il tradizionale trekking del 1° maggio, con pranzo finale in Rifugio etneo.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty.

Dal 27 al 30 Aprile appuntamento con la solidarietà a Piazza Università. Domenica 30 Aprile ritorna la #WALKOFLIFE 2023 “La Camminata per la solidarietà”. Nel resto delle giornate area espositiva, area street food, area sanitaria, area live music e palcoscenico della solidarietà.

Un percorso nella memoria, fra suggestioni e personaggi che ci verranno incontro attraverso strade, vicoli e cortili di Catania. Storie sospese, avvolte dalla nebbia del tempo. Misteri irrisolti e delitti troppo atroci per poter solo essere concepiti.

Le cronache catanesi degli anni '20 raccontano alcuni dei più controversi casi giudiziari della nostra città. Riviviamoli fra le ultime luci del tramonto e le ombre della notte.

Venerdì 28 aprile alle ore 19.00 s’inaugura a Catania presso Palazzo Scammacca del Murgo la mostra fotografica di Oreste Monaco, Second life, Rinascita, in collaborazione con Carlo Arancio (Sicily in Decay).

In collaborazione con @riciclemi e @coollalla, Artemisia Caffetteria Bistrot ospiterà l’evento più alla moda del momento nella città di Catania. Un gruppo appassionato di fashion vintage seller proporrà per due giornate con capi unici di altri tempi o chi ha scelto di adottare uno stile di vita ecofriendly. Sabato 29 e domenica 30 aprile dalle ore 11:00 alle 23:00, per condividere, conoscere, interagire e creare nuove connessioni, accompagnando tutto questo con del buon cibo e del buon vino. L’ingresso al market è gratuito. Via Umberto I, 47, Catania.

Lunedì 1 maggio 2023 appuntamento a partire dalle ore 10 di mattina alla Playa Catania per l'evento dal titolo 'One Day Music'. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link: bit.ly/TicketODM23. Info su info@onedaymusic.it. FAQ: www.onedaymusic.it/faq/.

Lunedì 1 maggio 2023 appuntamento a parire dalle ore 10 di mattina al Blu Playa Catania per l'evento dal titolo 'One May Fest'. Si tratta di una festa gratuita in spiaggia dove si potrà ballare, fare il bagno, prendere il sole, ascoltare nuona musica, dormire o giocare in spiaggia. Non sarà possibile portare nè drink nè food per dare un contributo all'evento. L'apertura delle porte sarà dalle ore 10.00. Viale Kennedy 11.

Per la festa del primo Maggio 2023 La Casita si sposta a Blandano! Ingresso €10 a persona per gli adulti inclusa una consumazione (birra o vino). Per i bambini € 10 inclusa una busta picnic. DJ set Borrelli, Cinasky, Cottone, Napoli, Samperi. Brunch di primi e grigliate.

Lunedì 1 maggio 2023 appuntamento a partire dalle ore 13 ai Mercati Generali per l'evento dal titolo 'Uno Maggio'. Music, wine, food e tanto altro. Djs Salvatore Porto, Domenico Niki, Tommyboy, Alessio Male, Alberto Costa, La bek. Food partner Frumento. Ticket RIDOTTI e limitati su Dice https://link.dice.fm/z05df30f143c. Sarà possibile accedere anche con il proprio picnic.

Lunedì 1 maggio 2023 appuntamento a Piazza del Commercio a Riposto per 'One May Festival'. Una giornata piena di musica e divertimento. In più area per più piccoli con foto con mascotte, gonfiabili, palloncini. Previsto anche uno show dalle 11.30 alle 15.00. Ingresso libero.

Sicily Trek per questa giornata festiva propone un trekking che porterà a poter ammirare quello che da molti viene definito come il ghiacciaio più a sud d'Europa: la Grotta del Gelo, ubicata a 2030 metri d'altitudine si trova nel territorio del comune di Randazzo. La sua apertura e forma conica rappresenta dai primi anni settanta una meta per escursionisti e turisti nonché esperti e scienziati.

Venerdì 28 aprile 2023 alle ore 10:00, presso la splendida location delle Biblioteche Riunite "Civica e Ursino Recupero" (Monastero dei Benedettini) di Catania, si terrà la presentazione del libro di Carmelo Calanni dal titolo 'Devo dirlo a mia moglie'.

Percorso interattivo mirato alla visita guidata della chiesa e dei sotterranei tradizionalmente indicati come luoghi del martirio di Sant’Agata. Tramite giochi e indovinelli si ripercorreranno i punti salienti della storia della chiesa. Lo scopo della caccia al tesoro sarà ritrovare la tavoletta angelica di Sant’Agata nascosta in un punto segreto della chiesa.

La cantautrice siciliana porterà live il suo nuovo progetto in solo: voce, chitarra gretsch, ukulele, pedali e pad, per riproporre i brani dei suoi tre album, con arrangiamenti originali e suggestivi, pensati in elettrico insieme ad una selezione personale di brani black e roots con i quali si è formata ed è cresciuta.

Enrico Guarneri torna da sabato 29 aprile al Teatro ABC di Catania per il penultimo appuntamento della stagione di prosa “Turi Ferro” 2022/2023. Il popolare attore catanese sarà il protagonista di “Non è vero ma ci credo!”, commedia di Peppino De Filippo diretta da Antonello Capodici.