Salotto dell'Etna, pomeriggio 'boomer', festa della birra: cosa fare a Catania nel weekend

Con questo weekend in arrivo è già tempo di salutare il mese di giugno e di dare il benvenuto a luglio. Catania è pronta a mangiare e bere con 'Il salotto dell'Etna' e la 'Festa della birra a Motta Sant'Anastasia'.

I nostalgici degli anni '80-'90 potranno invece recarsi a Piazza Federisco di Svevia per l'evento 'Pomeriggio boomer' o al Festivalbar on the dancefloor a Giarre.

La musica riuscirà a fare la sua parte con il festival 'Rebound', il Grand Opening Pini a Nicolosi, Vulcano Day in Via Crociferi e 'Musica in scena' al Palazzo della Cultura.

Il 29 e il 30 giugno e il 6 e 7 luglio torna a Trecastagni, lungo Corso Vittorio Emanuele, “Il Salotto dell'Etna” , evento molto atteso che mette in risalto il meglio del territorio alla scoperta delle eccellenze locali. La manifestazione inizierà sabato 29 giugno alle 19:30 con l'apertura degli stands. Tra le rassegne che si svolgeranno in questa edizione “Scintille Letterarie” con la presentazione il 29 giugno del libro “Mogli, Amanti e Muse” di Rosario Cosenza. Il 30 giugno verrà presentato il libro “La dolceria siciliana” di Annamaria Zizza, mentre il 6 luglio sarà la volta della presentazione del libro “Virdimura” di Simona Lo Iacono; infine il 7 luglio verrà presentato il libro “Il Buio delle tre” di Vladimir Di Prima.

Il "Pomeriggio Boomer" è un evento musicale gratuito dedicato ai cittadini e ai turisti di Catania, che si terrà il 29 giugno 2024 nella splendida cornice di Piazza Federico di Svevia. Durante questo pomeriggio e sera, dalle ore 19:00 alle 23:00, si alterneranno alla consolle i DJ che hanno fatto la storia della musica a Catania negli anni '80 e '90. L’evento è concepito come un’occasione per celebrare la musica che ha segnato un’epoca, offrendo un viaggio nostalgico agli abitanti e visitatori della città.

Seminari, laboratori e concerti per approfondire tutti gli aspetti della percussione contemporanea. E' questo l'obiettivo ambizioso del festival “Rebound!” che si svolgerà dal 27 giugno al 5 luglio, tra Motta Santa Anastasia e Catania. Il festival è prodotto da Kilim Music Factory e Zo Centro Culture Contemporanee di Catania con la collaborazione del Comune di Motta Sant'Anastasia e dell’Istituto comprensivo “Gabriele D’annunzio” del paese etneo.

Dal 27 al 30 giugno 2024, ogni giorno dalle ore 18.00 allle ore 24.00 appuntamento a Motta Sant'Anastasia con la 'Festa della Birra'. Street food, grigliate, musica, cucina, mercatini e tanta birra. Ingresso libero a Piazza Mercato.

L'attesa è finalmente terminata: dopo il successo della scorsa stagione, ritorna “La Formula dell’Eccellenza”, il viaggio a tappe di Antica Formula alla conquista dei locali più amati del Belpaese. Un calendario ricco di experience dedicato ai professionisti della mixology e agli appassionati, per raccontare l’affascinante storia e i segreti dietro il gusto dell’iconico Vermouth, simbolo di eleganza e italianità. Il tour arriverà il 28 giugno a Catania con un doppio appuntamento speciale al Vinicolo (via del Colosseo,8), una sensory experience masterclass dedicata ai professionisti in collaborazione con il Bar Clara di Berlino e una guest shift night con ospiti internazionali come Rodion Drozdov e Mahdi Asfahani in rappresentanza del Bar Clara.

Segnate l'appuntamento ai Pini con Good Morning dal 28 al 30 giugno. 28 Giugno ore 22: grande live con Lello Analfino, cantante e compositore siciliano. Talentuoso cantante e compositore, conosciuto per la sua voce unica e il suo stile inconfondibile, Lello ha conquistato il pubblico con la sua energia contagiosa e le sue canzoni che mescolano tradizione e modernità. Flea Market by Pop Up Market Sicily: per tutti e 3 i giorni, dalle 17:00 all'1:00 di notte, ospiteremo il market dedicato al vintage e al second hand. Troverai tesori unici e tante sorprese. Collettivo Onda: un contenitore di musica e arte, un caleidoscopio di suoni e visioni. Musica live, dj set e performance artistiche in una danza travolgente. Aspettatevi suoni tribali e groove solari mischiati a pitture vive e performance vibranti.

Un percorso rinfrescante a quota 1600 mt., dal tramonto alle stelle, che dalla grotta dei Ladroni vi immergerà nell'incantevole bosco della Cerrita, uno dei luoghi più incontaminati del vulcano, tra panorami mozzafiato e natura incontaminata. Partirete da Piano delle Donne, sulla Mareneve, poche centinaia di metri più in basso del bivio per il Rifugio Citelli. Ad inizio percorso visiterete la suggestiva grotta dei Ladroni, muniti di caschetto fornito dall'organizzazione. A seguire, inizierete con un piacevole ed agevole trekking immerso tra betulle, faggi e querce.

Venerdì 28 giugno alle ore 20:00 verrà ospitato AGRIBIO CONTI, unica azienda siciliana produttrice di riso biologico. Vi chiederete tutti come sia possibile coltivare riso in una terra povera di acqua come la Sicilia? Non solo è possibile, ma è anche buonissimo. In occasione dell'evento, sarà lo stesso Sebastiano Conti, titolare dell'azienda a raccontarvi della sua tecnica di coltivazione definita "in asciutta" e di come ha ottenuto questo unico e squisito riso siciliano biologico. Al termine dell'incontro con il produttore, verrà servito un menu di degustazione a base di riso per farvi assaggiare tutti i prodotti di Agribio Conti: riso bianco, nero e rosso in tutte le salse.

Officine Culturali vi aspetta all’Orto Botanico di Catania con le visite guidate per andare alla scoperta delle collezioni custodite tra i profumati e colorati viali del giardino scientifico dell'Università di Catania. Durante la settimana l’appuntamento è con le visite guidate tradizionali, mentre nel weekend con i due percorsi tematici “Il giro del mondo in 80 minuti” e “Piante da mangiare”, per immergervi nella natura senza lasciare la città, scoprendo alberi, piante e fiori che raccontano di luoghi lontani e che mostrano la bellezza e la varietà delle collezioni che custodisce l’Orto.

Domenica 30 giugno alle ore 20.30 appuntamento in Via Siena 1 a Catania con il concerto d'estate dal titolo 'Evviva in Vin, viva l'Amor'. Coro polifonico Tempus Jocundum diretto da da Bruna D'Amico e coro polifonico Imago Vocis diretto da Salvatore Resca.

Sabato 29 Giugno, dalle 18 alle 24, preparati a vivere un'esperienza vulcanica nel cuore del barocco catanese. Vulcano Day è un evento dedicato all'Etna e alla forza dei vulcani che animerà il cortile Cgil di via Crociferi 40 con un'esplosione di musica, cultura e divertimento. Sul palco, un live imperdibile di Ciauda e Bedda Famigghia che, per l'occasione, presenteranno i loro ultimi singoli. Ma non finisce qui! Durante la serata, potrai scatenarti con le musiche di Klostés, Cazumba Do Rio, Trio Latin, Beppe Mignemi e Oumy Mbaye e, dulcis in fundo, con il djset di AWGdeejay (ecstatic dance).

Sabato 29 giugno 2024, a partire dalle ore 21.00, appuntamento ai Mercati Generali con l'evento dal titolo 'We are 26". Line up Dj: Shazam Ipanema, Pahor, Marco Buscema, Gia Fu, Della Palma, Salvo Micieli. Biglietti al seguente link.

Domenica 30 giugno, dalle ore 20 in poi, VeganOsteria vi aspetta nella verde e accogliente Arena Adua (via San Nicolò al Borgo, Catania) per un'originale cine cena con le specialità delle Alpi francesi, ispirata ai luoghi dell'emozionante film Anatomia di una caduta, di Justine Triet, Palma d'oro al Festival di Cannes.

LA PROSA IN MUSICA - Palazzo della Cultura, il 29 e 30 giugno alle ore 20,45. Dopo il grande successo al Teatro Massimo Bellini dello scorso marzo, il Concerto sinfonico-corale LA PROSA IN MUSICA sarà presentato anche nello splendido scenario di Palazzo della Cultura il 29 e 30 giugno alle ore 20,45. In scena la versione integrale di PEER GYNT, poema drammatico in cinque atti di Henrik Ibsen, reso immortale anche dalla celebre suite di Edvard Grieg. Una coproduzione realizzata insieme al Teatro Stabile di Catania per celebrare questo famoso titolo che sancì l’incontro tra i due giganti della cultura norvegese.

Venerdì 28 Giugno ore 20:30 ririvi la magica atmosfera dei favolosi anni 80/90, ballando e cantando i brani più ascoltati e i successi iconici che hanno reso il FESTIVALBAR un appuntamento irrinunciabile dell'estate. Aperitivo + Drink = 20€ ( di cui 10€ per bloccare la presenza). Per partecipare all'evento scrivi in direct o contatta il numero 379 2180472. Pop Exclusive Events • Via Quattrocchi, 28 • Giarre.